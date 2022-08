Das Festival am Gleis in Degersheim wurde zum 9. Mal durchgeführt

Open Air Saint City Orchestra, Beinhart und 800 Besucherinnen und Besucher: So war das Festival am Gleis in Degersheim Am Samstag fand in Degersheim zum neunten Mal das Open Air des Vereins Festival am Gleis auf dem Bahnhofplatz statt. Mittlerweile ist dieses Festival mehr als ein Dorffest. Christoph Heer 14.08.2022, 13.00 Uhr

Beinhart, eine Schweizer Schlager-Rock-Band, heizte das Degersheimer Publikum ein. Bild: Christoph Heer

Wer den Präsidenten des Vereins Festival am Gleis in Degersheim während des Auftritts von Beinhart, einer Schweizer Schlager-Rock-Band, sucht, der wird unweigerlich vor der Bühne fündig. Urs Graber feierte nämlich an vorderster Front mit, als eine seiner Lieblingsbands auf der Bühne stand. «Ich freue mich riesig, dass Beinhart heute bei uns auftritt», sagte Graber nach dem Auftritt. Zum neunten Mal fand am vergangenen Wochenende das Festival am Gleis auf dem Bahnhofplatz in Degersheim statt.