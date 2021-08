Olympische Spiele Ein Stück Oberuzwil fürs Olympische Museum in Lausanne: Bencics Goldmedaillen-Tennisschläger wird ausgestellt Anna Volz Got ist mit ihrem Team in Tokio auf der Jagd nach potenziellen Ausstellungsstücken der diesjährigen Olympiade. Der Tennisschläger und die Sportkleidung von Belinda Bencic ist dabei ein grosser Fang. Sara Stojcic 07.08.2021, 05.00 Uhr

Belinda Bencic unterschreibt ihren Tennisschläger, mit welchem sie die Goldmedaille gewonnen hat. Bild: PD

Anna Volz Got und ihre vier Teamkolleginnen sind auf der Suche nach Gegenständen von den diesjährigen Olympischen Spielen. Ihre bisherige Ausbeute: 20 Skateboards, ein Fechtschwert, das Turnhemd des Goldmedaillengewinners im Ringen, Mijaín López, und viele weitere Objekte. Zu ihrer Sammlung kommt nun der Tennisschläger und das zweiteilige Outfit samt Oberteil und Tennisrock der in Oberuzwil aufgewachsenen Belinda Bencic hinzu. Damit hat die 24-Jährige den Einzelfinal im Frauentennis gewonnen. Die Gegenstände aus Tokio werden Ende Jahr im Olympischen Museum in Lausanne ausgestellt, in einer speziellen Exhibition zu den diesjährigen Olympischen Spielen.

Goldmedaillengewinner Mijaín López aus Kuba mit seinem unterschriebenen Einteiler. Bild: PD

Diese Skateboards wurden an den Olympischen Spielen in Tokio verwendet und kommen demnächst in das Olympische Museum in Lausanne. Bild: PD

Anna Volz Got arbeitet bei der Olympischen Stiftung für Kultur und kulturelles Erbe in Lausanne. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, an die jeweiligen Austragungsorte der Olympischen Spiele zu reisen und Museumsspenden in Form von Kleidung oder Sportausrüstung der Sportlerinnen und Sportler zu sammeln, welche im Museum ausgestellt werden können. Tokio ist ihre fünfte Olympiade. Sie reiste im Juli in die Hauptstadt Japans und nach zweiwöchiger Quarantäne konnte die Jagd nach Olympia-Schätzen beginnen.

Den richtigen Moment erwischen

Wie läuft dies genau ab? «Ich gehe nicht direkt auf die Sportler zu. Das darf ich auch gar nicht, da sie sowieso schon genug gestresst sind. Sie sagt weiter:

«Es sind jedoch auch nicht die Sportler selbst, welche alleine entscheiden dürfen, ob sie ihre Ausrüstung spenden.»

Anna Volz Got sagt, dass die Akquise viel subtiler sei. «Wir versuchen, eine gute Beziehung zu den Sportverbänden zu pflegen. Beim Tennis wäre es der ITF, der Internationale Tennisverband, welcher die Olympischen Spiele im Tennis organisiert und sehr nahe an den Teams und Managern der Spieler dran ist. Diese Leute können für uns Gegenstände organisieren und sie an uns weiterleiten.»

Mit dieser Kleidung und diesem Tennisschläger hat Belinda Bencic die Goldmedaille für die Schweiz gewonnen. Bild: PD

Bei der Ausrüstung von Belinda Bencic lief es jedoch etwas anders ab. Volz Got sagt lachend:

«Ich bin zwar nicht Indiana Jones. Doch beim Equipment von Belinda Bencic handelte es sich wirklich schon fast um eine Jagd.»

Es verlief so: «Sie kam vor den Olympischen Spielen zu uns ins Museum für einen Fernsehdreh. Dort konnten wir sie in Ruhe fragen, ob sie nach den Spielen etwas spenden möchte.» Die Tennisspielerin habe zugesagt. Nach ihrem sensationellen Sieg sei sie jedoch so überwältigt gewesen, dass es ein schlechter Zeitpunkt gewesen sei, sie anzusprechen. «Aufgrund von Corona müssen die Sportlerinnen und Sportler schon spätestens zwei Tage nach ihrem Wettkampf abreisen. Alles ging so schnell, und da war sie schon weg. Samt Equipment», sagt Volz Got.

Anna Volz Got ist Managerin für Entwicklung und Innovation für die Olympische Stiftung für Kultur und kulturelles Erbe in Lausanne. Bild: PD

Simon Ammanns Skis sind im Museum

Nach erneuter Kontaktaufnahme fand die Übergabe am Donnerstagabend in Genf statt. So hat es der Schläger und die Kleidung von Belinda Bencic auf Umwegen ins Museum geschafft. «Wenn ein Schweizer Sportler oder eine Schweizer Sportlerin Gold gewinnt und wir dann etwas von ihr oder ihm in unserem Museum ausstellen dürfen, dann ist das etwas ganz Besonderes. Auch, da die Hälfte unserer Besucher aus der Schweiz kommt», sagt Anna Volz Got.

Neben Belinda Bencics Ausrüstung, welche Ende Jahr im Museum zu bestaunen ist, zieren auch weitere Ostschweizer Sportlerinnen und Sportler die Wände des Musée Olympique in Lausanne. Neben Kunstturnerin Giulia Steingruber aus Gossau und Snowboarder Nevin Galmarini ist auch Simon Ammann im Museum vertreten. Der Toggenburger hat seine Ski aus dem Winterolympia in Pyeongchang im Jahr 2018 gespendet.