Pascal Schönenberger über die Olympischen Spiele in Peking

Olympia Inside Kaltes Wetter zum Chinesischen Neujahr: Vincent Kriechmayr und Marco Odermatt kümmert das nicht Pascal Schönenberger 03.02.2022, 14.08 Uhr

Im Innenraum vom SRF Reportagewagen, hier arbeitet Beni Giger während der Produktion. Bild: Pascal Schönenberger

Neue Woche, neues Wetter. Mit kalten Temperaturen von bis zu gefühlten Minus 30 Grad sind wir hier in Yanqing, im Nationalen Alpinen Ski Center, in die Woche gestartet. Die kalten Temperaturen fordern uns bei der Arbeit am Berg, trotzdem sind wir auf Kurs.

Endspurt bis zur ersten Produktion

Am 1. Februar feierte China das chinesische Neujahr. Auf dem ganzen Berg wurde man mit «Happy New Year» begrüsst. Trotz Kälte und eisigem Wind ist unser Team sehr motiviert. Das Wetter zehrt zwar an unseren Kräften und wir gehen am Abend gerne früh ins Bett, trotzdem ist die Stimmung super. Jeder hilft jedem und wir möchten als Team der Welt die beste Ski alpin-Produktion bieten.

Autor Pascal Schönenberger bei der Inbetriebnahme von Kamera 20. Bild: PD

Unsere Techniker haben in der letzten Woche Kamera um Kamera in Betrieb genommen und getestet.

Die rund 40 Kameras auf der Speedstrecke, sowie am Technikberg, wurden über grosse Glasfaserkabel zum TV Compound im Ziel verbunden. Ich selbst konnte eine Kamera auf der Technikpiste in Betrieb nehmen und testen. Sie steht auf dem Balkon der Mittelstation, von wo man die beste Sicht über den ganzen Riesenslalom- bzw. Slalomhang hat. Somit sind wir aktuell im Endspurt bei der Inbetriebnahme am Berg. Das erste Olympiarennen kommt immer näher.

Drei Reportagewagen für Ski alpin

Unser Reportagewagen in Yanqing. Bild: Pascal Schönenberger

Die SRG ist mit zwei Reportagewagen nach China gereist. Ein Fahrzeug von SRF und eines von RTS wurden im Dezember mit den Materialwagen in Barcelona verschifft und sind nun seit rund zwei Wochen im Ziel der Speedrennen parkiert. Der Übertragungswagen von SRF wird für die Produktion der Speedrennen gebraucht und der Wagen von den Arbeitskolleginnen und -kollegen aus der Romandie für sämtliche technischen Disziplinen.

Marco Odermatt beim Interview nach dem ersten Training. Bild: Pascal Schönenberger

Nebst den zwei Wagen aus der Schweiz sind weitere Fahrzeuge einer chinesischen Firma vor Ort. Auch bei diesen drei Hightech-Wagen sind unsere Techniker im Endspurt bei der Inbetriebnahme. Bereits heute Donnerstag fand das erste von drei Trainings der Herren auf der Abfahrtsstrecke statt. Somit konnten auch wir die Trainingsfahrten nutzen, um letzte technische Anpassungen zu machen.

Athleten treffen ein

Immer mehr Skirennfahrer aus der ganzen Welt treffen ein. Bereits am vergangenen Samstag waren die ersten Nationen am Berg und konnten auf der Trainingspiste ihre ersten Kurven im chinesischen Schnee ziehen. So sichtete ich bereits bekannte Gesichter bei den Bergbahnen oder auf der Piste – wie Lauberhorn-Sieger Vincent Kriechmayr. Aber auch unsere Schweizer Skihoffnung Marco Odermatt war bei den eisigen Temperaturen mit dem Riesenslalomtraining beschäftigt.

Der Zielraum der Speedrennen beim ersten Training. Bild: Pascal Schönenberger

Da der Skizirkus zum ersten Mal in diesem Skigebiet gastiert, mussten auf der Rennstrecke erst noch Testfahrten absolviert werden. Mehrere Vorfahrer aus der Schweiz und Österreich konnten dabei die ersten Abschnitte auf der Olympiapiste testen.

Für die Spitzenathleten galt es am Donnerstag zum ersten Mal ernst. Sie konnten beim ersten Training die Abfahrtsstrecke in vollen Zügen geniessen und sich für die Königsdisziplin das erste Gefühl erarbeiten. Nun stehen noch zwei weitere Trainings auf dem Programm und dann werden am Sonntag bei den Herren die ersten Olympiamedaillen 2022 verteilt.