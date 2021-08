Olympia «Ein Vorbild für viele junge Sportler»: Das sagen die Oberuzwiler Wegbegleiter Belinda Bencics zu Gold und Silber Zwei Medaillen innerhalb von 17 Stunden für Belinda Bencic an den Olympischen Spielen in Tokio. Dies ist auch ein historisches Ereignis für die Gemeinde Oberuzwil, wo die Doppel-Medaillengewinnerin aufgewachsen ist. Auf Stimmenfang. Elia Fagetti 01.08.2021, 13.30 Uhr

Belinda Bencic mit ihrer Goldmedaille und der silbernen aus dem Doppel. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Mit letzter Kraft brachte Belinda Bencic den mit Abstand grössten Erfolg ihrer Karriere ins Ziel. Nach über zwei Stunden und einem Dreisatz-Krimi gegen die Tschechin Marketa Vondrousova sank die 24-jährige Ostschweizerin am Samstag zu Boden und freute sich über Olympiagold. «Ich kann es noch kaum fassen. Das kann mir niemand mehr nehmen», sagte eine sichtlich überwältigte Bencic hinterher im Fernsehinterview.

Beim Doppelfinal am Sonntag war es dann an der Seite von Viktorija Golubic eine klarere Sache – zu ungunsten der Schweizerinnen. Gegen die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova war nichts auszurichten und es resultierte eine deutliche Zweisatz-Niederlage.

Trotzdem: Die Freude über zwei olympische Medaillen innerhalb von 17 Stunden ist gross – auch in der Gemeinde Oberuzwil, wo Bencic ausgewachsen ist. Hier sind Stimmen von Weggefährten.

Grosser Jubel beim Tennisclub

Pascal Germann ist Präsident des Tennisclubs Oberuzwil. Bild: PD

Beim Präsidenten des Tennisclub Oberuzwil, Pascal Germann lief das Telefon am Wochenende heiss. Der Einzelfinal wurde in versammelter Runde am Fernsehen geschaut. Nach dem verwerteten Matchball brandete Jubel über die Anlage. Für Germann ist klar:

«Wir sind stolz auf Belinda Bencic. Die Leistung vom Wochenende verstärkt dieses Gefühl. Mich beeindruckt, dass sie bei keinem Spielstand aufgegeben hat.»

Vor vier bis fünf Jahren habe sie wegen Verletzungen einen Rückschlag erlitten. In jener Phase hätte sich ihre Hartnäckigkeit gezeigt, weil sie nie aufgegeben hat.

«Gratulationen verdient»

Cornel Egger, Gemeindepräsident Oberuzwil, CVP. Bild: PD

Auch der Gemeindepräsident von Oberuzwil, Cornel Egger, freut sich über die Auftritte von Belinda Bencic. Er sagt: «Das war eine beeindruckende Leistung. Es freut mich aber auch, dass sie Oberuzwil immer noch als ihre Heimat sieht. Ihre Eltern haben hier ihr Haus. So trifft man sie in Oberuzwil immer noch ab und zu an. Gratulationen hat sie auf jeden Fall verdient.» Der Gemeindepräsident sagt weiter:

«Ihre sportliche Gesamtleistung ist bewundernswert.»

Gibt es nun einen grosses Fest in der Gemeinde? «Wir planen zur Zeit keinen Empfang für Belinda Bencic und warten zu. Wenn jemand auf die Gemeinde zukommen würde, dann werden wird etwas organisieren. Weil Bencic aber schon seit 18 Jahren nicht mehr in Oberuzwil wohnt, wollen wir nichts vorweg planen.»

Jürg Schadegg, Präsident Badmintonclub Uzwil. Bild: PD

Jürg Schadegg, Präsident des Badmintonclub Uzwil, ist tief beeindruckt von Bencics Leistung. «Ich sah sie schon als Sechsjährige in der Tennishalle. Durch ihre Willenskraft konnte sie sich viel erkämpfen.» Bencic sei aber nicht nur durch ihre Performance an den Olympischen Spielen herausragend. Auch als Vorbild für die jungen Frauen der Region schätze er sie sehr. Schadegg sagt:

«Sie kam endlich zu ihrem verdienten Erfolg.»

Kämpfer-Qualitäten beeindrucken

Kathrin Germann, Präsidentin der IG Sport Region Uzwil. Bild: PD

Auch bei der IG Sport Region Uzwil ist man stolz. Präsidentin Kathrin Germann sagt zum Erfolg der Oberuzwilerin: «Wir gratulieren ihr herzlich. Das ist ein grosser Erfolg. Sie ist ein Vorbild für alle Junioren. Es ist schön, ihr zuzusehen, wie sie sich immer wieder zurück ins Spiel kämpft und nie aufgibt. Wir freuen uns mit ihr.»

Zielstrebigkeit schon früh erkannt

Johannes Gunzenreiner, ehemaliger Schulleiter der Oberstufe Oberuzwil. Bild: PD

Johannes Gunzenreiner war bis im Jahr 2000 Schulleiter der Oberstufe in Oberuzwil. Er sagt: «Ich habe sie als kleines Mädchen mit ihrem Vater auf dem Tennisplatz erlebt. Es war ein etwas skurriles Bild, wenn das kleine Mädchen mit dem fast schon zu grossen Tennisschläger gespielt hat. Man hat dort schon gesehen, wie zielstrebig, willensstark und freudvoll sie ist.»

Motivation für junge Sportler

Philipp Herzog, Präsident des EHC Uzwil. Bild: PD

Philipp Herzog, Präsident des Eishockeyclubs Uzwil, sagt: «Man kann nur gratulieren. Es ist sehr erfreulich, dass eine Sportlerin aus der Region so etwas erreichen kann. Ein Motivationsschub für junge Sportler.»