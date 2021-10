Ein Hauch von Wil an der Olma: Nur wenige Unternehmen stellen aus

Olma Mandelfisch, Wein und eine Schreinerei: Ein Hauch von Wil an der Olma – nur einzelne Unternehmen aus der Äbtestadt stellen aus Wenige Firmen aus der drittgrössten Kantonsstadt haben den Weg an die grösste Schweizer Publikumsmesse gewagt. Die, die gekommen sind, zeigen sich aber zufrieden. Dies, obwohl es pandemiebedingt spürbar weniger Besuchende hat. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 13.10.2021, 19.00 Uhr

Kurt Bucher, Mitarbeiter von Vino Casa aus Rossrüti, schätzt den Austausch mit den Kundinnen und Kunden. Bild: Gianni Amstutz

«Bliib bim Mami!» Etwas genervt blickt der Vater seine Tochter an, dreht sich um und schreitet davon. Sein Ziel: die Hallen 4 und 5. Die Olma ist definitiv zurück. Endlich. Zumindest, wenn man den Plakaten und wohl auch dem Vater der verdutzt dreinblickenden Fünfjährigen glauben darf.

Mit der grössten Schweizer Messe scheint auch ein Stück Normalität in den Alltag zurückgekehrt zu sein. In der 3G-Bubble auf dem Messegelände ist vieles so, wie vor der Pandemie. «Einfach superschön hier», wie eine Frau ihrer Kollegin am Telefon begeistert erzählt. Auch der Besucheraufmarsch kann sich sehen lassen. Für einen Mittwochmorgen ist das Areal gut gefüllt.

Rund zwei Drittel der Besucherzahlen der Vorjahre

Selbst in den Hallen 4 und 5 hat es noch Sitzplätze. Bild: Gianni Amstutz

Ein Gedränge wie in den Vorjahren gibt es allerdings nicht. Die Veranstalter hoffen, rund zwei Drittel der Besucherzahlen von 2019 zu erreichen. Gefühlsmässig dürfte das ungefähr gelingen. Die Standbetreiber sind jedenfalls zahlreich erschienen. Ob Bernina, Salt oder Schützengarten: Das Who's who der Schweizer Unternehmen verzichtet auch nach der Pandemie nicht auf einen Auftritt an der Olma.

Die drittgrösste Stadt des Kantons ist hingegen nur spärlich vertreten. Die Suche nach Wiler Ausstellern im Verzeichnis verläuft beinahe ergebnislos. Haben die Unternehmen aus der Äbtestadt etwa keine Lust auf die Olma und warten das Ende der Pandemie ab?

Ein lohnenswerter Auftritt

Beim Streifzug durch die Olma findet sich dann doch noch ein Hauch von Wil. In der Halle 3 prangt das Logo der Firma Fust. Das Wiler Unternehmen wirbt zwar als führender Schweizer Online-Schreiner für sich, auf den direkten Kontakt mit den Kundinnen und Kunden will man trotzdem nicht verzichten.

Anna Aeschbacher, Mitarbeiterin der Firma Fust aus Wil, wirbt für den Online-Möbel-Konfigurator ecoleo. Bild: Gianni Amstutz

Ob es besser oder schlechter laufe als in den Vorjahren, könne sie nicht beurteilen, da dies ihre erste Olma sei, sagt Anna Aeschbacher, Mitarbeiterin von Fust.

«Der Auftritt an der Olma lohnt sich für uns aber auf jeden Fall.»

Hier könne man Neuheiten präsentieren und sich direkt mit den Kundinnen und Kunden austauschen. Das habe gerade in den vergangenen Monaten doch sehr gefehlt.

Der gleichen Meinung ist Kurt Bucher, Mitarbeiter von Vino Casa aus Rossrüti. Auch für ihn hat sich der Besuch der Olma bezahlt gemacht.

«Man merkt, dass es weniger Leute hat als sonst, aber ich bin trotzdem zufrieden.»

Denn jene, die gekommen sind, seien kauffreudig. Zudem sei auch das Bedürfnis der Menschen spürbar, etwas zu erleben und das Gespräch zu suchen. Dafür biete sich eine Messe wie die Olma geradezu an.

Eine Wiler Spezialität

Der Wiler Mandelfisch darf auch an der St.Galler Messe nicht fehlen. Bild: Gianni Amstutz

In Sachen Kulinarik bietet die Olma einiges. Viele gönnen sich zum Zmittag die gleichnamige Bratwurst. Doch auch eine Wiler Spezialität ist an der Messe zu finden. Die Confiserie Hirschy ist zwar nicht selbst an der Olma vertreten, sie führt aber gemeinsam mit anderen Bäckereien das Restaurant zum Schneebesen.

Und dort kann, wen es nach etwas Süssem gelüstet, ein typischer Wiler Mandelfisch gekauft werden. Gemäss einem Kellner des Lokals sei dies ein sehr gefragtes Dessert, zumal sich der Mandelfisch auch gut als Mitbringsel für zu Hause eigne.