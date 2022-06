Flawiler fährt mit Oldtimer-Traktor quer durch die Schweiz

Oldtimer Mit 25 Kilometer pro Stunde durch die Schweiz: Ein 27-jähriger Flawiler macht sich mit seinem alten Traktor auf grosse Fahrt Andreas Monsberger schwärmt für alte Traktoren. Im Sommer legt er mit seinem «Hürlimann» 170 Kilometer zurück. Sein Ziel: das Pfadi Bundeslager in Goms. Der Traktorenfan ist seit zehn Jahren Pfadileiter. Er hat jedoch noch ein weiteres Hobby. Daniela Huijser Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 14. Juli fährt Pfadileiter Andreas Monsberger mit seinem Hürlimann D95 nach Goms. Bild: Daniela Huijser

Mit 25 Kilometer pro Stunde durch die Landschaft zu fahren, klingt gemütlich. Für einen Sonntagsausflug. Aber über eine Strecke von 170 Kilometern? Da reagieren wohl manche mit einem Kopfschütteln. Nicht so Andreas Monsberger. Der 27-Jährige bekräftigt seinen Plan mit einem begeisterten Nicken.

Am 14. Juli frühmorgens um vier Uhr beginnt er seine Reise quer durch die Schweiz in der Flawiler Egg, fährt via Rapperswil, Rothenthurm und Altdorf bis zur Verladestation nach Realp. Von Oberwald geht es dann auf die letzten Kilometer nach Goms. Viele Stunden später, so seine Absicht, erreicht er sein Ziel: das grosse Pfadi Bundeslager.

Dass die 170 Kilometer weite Fahrt so lange dauern wird, liegt an Andreas Monsbergers Fahrzeug. Es ist ein rot glänzender Hürlimann-Traktor, der ganze Stolz des gelernten Maurers. Das Bijou ist ein D95 aus dem Jahr 1975 und verfügt über 52 PS. Vor eineinhalb Jahren kaufte ihn der junge Flawiler von einem Arbeitskollegen. Lange hat er daraufhin gespart, seit Jahren schon von einem Traktor geträumt.

Zwei Hürlimann-Traktoren als Hobby

«Als Bub wollte ich Bauer werden», erzählt Andreas Monsberger. «Mein Grossvater hatte mir viel von seiner Zeit als Knecht erzählt. Er hatte es schön gehabt und vermittelte mir ein gutes Bild vom Bauernalltag.» Doch Monsbergers hatten keinen Hof, also lernte Andreas Monsberger Maurer; seit dem 1. Juli ist er in Flawil als Gemeindearbeiter angestellt.

«Wenn ich schon nicht Bauer werden konnte, so wollte ich mir etwas Landwirtschaftliches leisten, das mir Spass macht.»

Also kaufte er seinen ersten Traktor. Der Hürlimann D95 war in einem Topzustand, lediglich die Frontkotflügel fehlten. Auf der Suche nach diesen Teilen entdeckte er vor vier Monaten einen weiteren Hürlimann-Traktor. «Beim Verkäufer der Kotflügel stand ein alter T6200. Der war zwar nicht restauriert, aber er gefiel mir trotzdem sofort», schwärmt Andreas Monsberger.

Der grosse Traktor war teuer, doch der Flawiler konnte letztlich einen guten Preis aushandeln. Die 62-PS starke Maschine muss demnächst noch in den Service, dann ist sie wieder einsatzbereit. Denn die mechanischen Arbeiten überlässt Monsberger lieber den Profis in der Werkstatt. Seine Freude gilt dem Traktor selber, lange daran herumschrauben, will er nicht.

Eine bessere Gelegenheit, freie Zeit schön zu verbringen, sind Ausflüge mit dem glänzenden Oldtimer. «Wenn ich hier in der Region mit meinem D95 ein Fährtchen mache, dann trage ich gewöhnlich auch meine Toggenburger Tracht. Es ist so schön, die Begeisterung von Passanten zu erleben, die mir zuwinken oder im Restaurant mit mir ins Gespräch kommen. Solche Erlebnisse tun mir richtig gut», sagt Monsberger.

Die Hürlimann-Traktoren D95 und T6200 auf der Alp Malschüel. Bild: PD

Pfadfinder von klein auf

Die Hürlimann-Traktoren sind längst nicht sein einziges Hobby. Der Grund, weshalb Andreas Monsberger überhaupt nach Goms fährt, ist nämlich die Pfadi. Von klein auf durchlief er sämtliche Stufen als Pfadfinder, seit zehn Jahren ist er Leiter bei der Pfadi St.Laurentius in Flawil. Nebenbei übernimmt er die Öffentlichkeitsarbeit der Pfadi.

Fürs Bundeslager hat er sich bereits im Juli einige Tage freigenommen, denn nach seiner Ankunft in Goms hilft er beim Aufbau. Danach geht’s zurück nach Flawil; am 1. August beginnt dann sein einwöchiger Einsatz in der Lagerküche. «Ich habe schon einige Male in Pfadilagern beim Kochen assistiert, diesmal habe ich mit einem Kollegen jedoch die Co-Leitung. Aber alles ist sehr gut vorbereitet. Die Zutaten sind bestellt, die Rezepte berechnet», sagt er mit einer für ihn typischen Lockerheit.

Übernachten wird er während jener Woche in einem Zelt – im Gegensatz zu den Tagen während der Aufbauphase. Da schläft Andreas Monsberger bei seinem Traktor, wie er lachend erzählt.

«Ich habe für den Hürlimann eine grosse Heckschaufel mit Deckel gemacht, die ist gerade gross genug, dass ich darin schlafen kann.»

In der selbst gemachten Heckschaufel könnte der Traktorfan sogar übernachten. Bild: Daniela Huijser

Sein Bijou steht übrigens nicht auf dem Lagergelände. Zwar hatte der Pfader gehofft, eine Ausnahmebewilligung zu erhalten, doch daraus wurde nichts. Also schaute er kurzerhand im Internet auf die Landkarte und machte einen Bauernhof am Rand des Lagerareals ausfindig. «Ich rief den Bauern an und fragte, ob ich bei ihm parkieren kann, was dieser sofort bejahte.»

Bei Wind und Wetter unterwegs

Alles ist also bestens vorbereitet für die aussergewöhnliche Reise des Traktorenfans. Auch Regen werde ihn nicht von der Fahrt abhalten. Zwar habe der Hürlimann kein Dach, er aber einen guten Regenschutz, erklärt er schmunzelnd.

Zu seinem Kocheinsatz wird er danach aber mit seinem Auto fahren, denn am 1. August hat er keinen Tag Zeit für die Anreise. Am 31. Juli geht er nämlich noch seinem weiteren, zeitintensiven Hobby nach: Mit dem Bergland Trio spielt er im Eppenberg in Bichwil zum Frühschoppenkonzert auf.

Andreas Monsberger musiziert mit Leidenschaft, unter anderem beim Bergland Trio. Bild: PD

Andreas Monsberger spielt Gitarre und Handorgel und singt auch. Das Bergland Trio ist eine von vier volkstümlichen Formationen, bei denen der Hobbymusiker Mitglied ist. «Ich bin gut im Organisieren», antwortet er grinsend auf die Frage, wie er bei allen Hobbys den Überblick nicht verliert. Und deshalb gibt es auch keinen Zweifel, dass Andreas Monsberger am 14. Juli frühmorgens um vier den D95 starten und sich auf die Reise quer durch die Schweiz begeben wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen