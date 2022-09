Niederuzwil: Walter Frei hat zwei Hürlimann-Traktoren restauriert

Oldtimer-Fan In Handarbeit restauriert: Der Niederuzwiler Walter Frei hat zwei Oldtimer-Traktoren in der Garage Als Sohn eines Landwirts aus Zuzwil fuhr Walter Frei schon als Kind Traktor. Nach seiner Pensionierung wurde er wieder zum Fan. Heute, mit 76, besitzt er zwei Hürlimann-Oldtimer. Daniela Huijser Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Walter Frei mit einem seiner beiden Traktoren. Bild: Daniela Huijser

Ein Bauernhof ohne Traktor? Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Doch Anfang der 1950er-Jahre besass kaum ein Bauer einen eigenen Traktor. In Laupen bei Zuzwil gehörte damals Albert Frei zu den wenigen, die in der Region mit einem Traktor arbeiteten. Und nicht nur für sich selber, sondern für alle, die ihn beauftragten.

Walter Frei, der Drittälteste von vier Kindern, sass deshalb schon früh am Steuer von kräftigen Maschinen. «Nach der Schule wollte mein Vater, dass ich auf dem Betrieb mithalf», erzählt der heute 76-Jährige. «Aber das wollte ich nicht auf Dauer, also suchte ich mir eine Lehrstelle. Ein Kollege hatte mir damals vorgeschwärmt von seiner Arbeit beim Hürlimann-Traktorenwerk in Wil – und da ich schon immer gerne ‹chlüterte›, schien mir das ideal.» Bald trat er seine Lehre an, wurde zuerst als Maschinenschlosser ausgebildet und danach – als einer der zwei besten des Jahrgangs – zum Maschinenmechaniker weitergebildet.

Hürlimann hat er am liebsten

Das war dann für lange Zeit sein letzter Kontakt zu Traktoren. Walter Frei bildete sich weiter zum Betriebsfachmann, wechselte mehrmals die Stelle und arbeitete fortan hauptsächlich im Büro, vorwiegend in Firmen mit Blechverarbeitung. 1971 heiratete er die Flawilerin Vreni Gantenbein; seit 1983 lebt die Familie in Niederuzwil.

In der Garage haben neben drei Personenwagen auch zwei Traktoren Platz. Bild: Daniela Huijser

Ein Vorteil des Einfamilienhauses dort ist die grosse Garage. Darin haben nebst drei Personenwagen auch noch zwei Traktoren Platz. Denn ja, Walter Frei ist nach seiner Pensionierung zum Traktorenfan geworden, hat wieder Freude am ‹chlütere›. «Vor sieben Jahren kaufte ich einen Bührer Spezial. Mein Vater arbeitete seinerzeit mit Bührern. Aber ich habe den Oldtimer kürzlich verkauft», sagt er und beginnt von seinen Hürlimann-Traktoren zu schwärmen. Vor drei Jahren habe er einen Hürlimann D100 mit 45 PS gekauft.

«Der war nicht schön, aber gerade noch fahrtüchtig. Also restaurierte ich ihn von Grund auf.»

Viel eigene Handarbeit steckt im Traktor, nur das Lackieren überliess er dem Fachmann.

Er bevorzugt Originalteile

Bei diesem Projekt konnte Walter Frei auch das Erlernte aus seiner Ausbildung anwenden. «Die hinteren Schutzbleche waren ‹verwörgt› und ich konnte damit nichts mehr machen. Also zeichnete ich die Vorlagen und fertigte neue an», sagt er stolz. Das sei anfangs noch ziemlich mühsam gewesen, merkt er an. Und deutet damit an, dass es nicht beim ersten Paar Kotflügel geblieben ist. «Mittlerweile habe ich schon 15 Garnituren auf Bestellung gemacht, auch vordere», sagt er und fügt an, dass er die DXF-Programme, also das Plänezeichnen am Computer, selber ausführe.

Beide Traktoren versah Walter Frei mit einer breiteren Bereifung. Bild: Daniela Huijser

Nachdem Walter Frei seinen D100 fertig restauriert hatte, suchte er sich ein weiteres Projekt. Sein grosser Traum wäre ein D310 mit 85 PS und Allrad – aber mit Blick auf sein Budget meint er achselzuckend, dass dies wohl ein Traum bleibe. Anders war es mit dem D200s, den hatte Walter Frei gesucht und vor einem Jahr auch gefunden. «Vom D200s wurden nur 178 Stück produziert. Viele gibt’s davon nicht mehr.»

So schön der D200s damals auch war, für Walter Frei gab es einiges zu tun. «Mehrere Teile waren nicht original restauriert, das passte mir nicht», gesteht er. «Ich wollte ihn rundum schön machen, was mich viel Arbeit kostete.» Mit dem Nadelhammer entfernte er sämtliche Farbteile bis auf die Tauchgrundierung. Einstellen konnte er den Hürlimann beim Bruder, der den väterlichen Hof in Zuzwil übernommen hatte. In der Scheune befindet sich eine bestens eingerichtete Werkstatt. Dort zerlegte Walter Frei auch die Vorderachse und revidierte sie, wie er mit Fotos veranschaulicht.

Der D200s im Rohzustand, bereit zum Lackieren. Bild: PD/Walter Frei

«Für einige Arbeiten beauftragte ich Fachleute, zum Beispiel für alles Elektrische. Und fürs Lackieren kam ein Fachmann vorbei und spritzte alles rot, auch die Kleinteile.» Das sei unter ziemlichem Zeitdruck geschehen, beschreibt Walter Frei. Denn im Winter stelle sein Bruder die Scheune einem Schafhirten zur Verfügung. «Bevor die Schafe kamen, musste ich natürlich fertig sein», sagt er schmunzelnd.

Die Oldtimer sind Schönwetter-Traktoren

Fahrten unternimmt Walter Frei gerne mit beiden Traktoren. Dann gesellt er sich zusammen mit Kollegen aus dem Hürlimann und dem Hörachtaler Club. Zudem ist er Mitglied beim Verein Falso (Freunde alter Landmaschinen Ostschweiz). Wenn Walter Frei auf Traktorfahrt geht, muss aber schönes Wetter sein. Denn seine beiden Traktoren haben keine Hauben, bei Regen wäre er also nicht von einem Dach geschützt. Mit einem Schmunzeln erklärt er:

«Ich kann kein Verdeck anbringen, denn sonst passen sie nicht mehr in die Garage.»

Schon in der Breite sei es Millimeterarbeit. Deshalb gebe es keine weiteren Traktoren mehr. Und auch, wie er schmunzelnd gesteht, weil seine Frau meint, es seien jetzt genug Traktoren.

