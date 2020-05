Ohne Kafi, dafür gut gestartet: So laufen die Wochenmärkte der Region Wil-Toggenburg nach dem Lockdown wieder an Die Wochenmärkte der Region waren ebenfalls vom Coronalockdown betroffen. Während kleine Märkte weiter normal stattfanden, mussten grössere ihr Konzept ändern. Seit kurzer Zeit sind sie wieder fast normal zugänglich. Eine erste Bilanz. Dinah Hauser und Martin Knoepfel 28.05.2020, 17.00 Uhr

Gelbe Abstandsmarkierungen am Boden: Der Wochenmarkt in Wil ist gut besucht. Bild: Dinah Hauser

Eine ältere Dame übertritt die gelbe Abstandslinie. «Äxgüsi, wir stehen hier an», sagt ein Mann hinter ihr. Sie wisse nicht genau, wo hier die Schlage ist, entschuldigt sich die Dame und reiht sich ein. Zugegeben, die gelben Markierungen am Boden am Wochenmarkt in Wil sind etwas verwirrend und vor allem bei den gut besuchten Gmüeslern muss erst eruiert werden, wer wo ansteht.

Der wohl grösste Wochenmarkt der Region in Wil hat mit dem Abholservice eigentlich durchgehend stattgefunden – einfach in einer anderen Form. Nun sind die Stände wieder frei zugänglich. «Der Wochenmarkt läuft aktuell fast im Normalbetrieb», sagt Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt. Einzig die grösseren Abstände und die Bodenmarkierungen sowie die Massnahmen der jeweiligen Standbetreiber zeigen, dass es doch noch nicht ganz wie vorher ist. So verteilen einige die Waren im Korb, damit kein direkter Kontakt stattfindet. An einem anderen Stand wird die Ware hinter dem Tresen verpackt, bezahlt wird an einem separaten Tisch.

«In Wil haben wir genügend Platz um die Abstände zu vergrössern», sagt Sieber. So wird aktuell der ganze Hofplatz genutzt. Dazu ist eine Umleitung des Verkehrs notwendig. «Inwiefern diese Massnahme beibehalten wird, muss in den nächsten Tagen mit der Polizei diskutiert werden.» Das Wetter hat bisher gut mitgespielt; die Besucherzahlen an den vergangenen beiden Samstagen sei sehr erfreulich. «Die Marktfahrenden waren selbst vom Besucheraufkommen überrascht», sagt Sieber. Zum Teil sei das Gemüse schon früh vergriffen gewesen und Brot wurde zwei Mal nachbestellt.

Vor Corona wurden an fünf bis sieben Ständen Waren wie Brot, Käse, Gemüse und Fleisch bis hin zu selbst gemachten Spezialitäten wie Seife, Babykleider, Zuckerkunst, Blumen, Salben feil geboten. Derzeit sind es zwei bis drei Marktstände die den Wochenmarkt bilden. Vergangenen Samstag fand der Markt zum ersten Mal nach dem Lockdown wieder statt. «Der Besucherstrom ist noch etwas verhalten gewesen», sagt Organisatorin Franziska Jud. Zudem fehle das gesellschaftliche Zusammensein. «Einige Senioren trafen sich zuvor in Gruppen zum gemeinsamen Samstagsbrunch. Das ist derzeit nicht möglich», sagt Jud. Zudem fällt das Rahmenprogramm weg.

«Wir machen aber weiter und schauen, wie es kommt.»

Bis auf Weiteres ist Adrian Büchler am Markt präsent mit dem Fleisch der Schottischen Hochlandrinder. Er verkauft aber auch Gemüse und den Käse der Käserei Jud, welche selbst nicht anwesend sein kann. Zudem gibt es bei seinem Stand einen Kafiegge – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Der zweite Stand wird von Katrin und Ivo Bertsch betrieben. Sie bieten vor allem Früchte und Spezialitäten vom Bauernhof an. Brot sei derzeit nicht im Angebot, dafür gebe es kleine Kaffees und eine Bäckerei in der Nähe des Marktes. Im Moment fehlen die Stände mit Spezialitäten noch, das soll sich im Lauf der Saison ändern. Sekschülerin verkauft Selbstgemachtes für Stiftung

Diesen Samstag wird auch Lorena Hug, eine 15-jährige Sekschülerin, in Degersheim anwesend sein. Für ihre Abschlussarbeit verkauft sie selbstgemachte Produkte wie Magenbrot, Öpfelringli, Babyhosen, Nuscheli oder Konfi. Den Erlös spendet sie der Stiftung Wunderlampe, welche Wünsche von schwerkranken Kindern erfüllt. «Wegen dem Lockdown konnte sie bisher nicht viel verkaufen. Wir wollen ihr so etwas unter die Arme greifen», sagt Jud. Die Sekschülerin freut sich, endlich ihre Waren ausstellen zu dürfen. Bisher sei das Projekt knapp selbsttragend; fast jeder verdiente Franken vom Samstag kommt also der Stiftung zu gute.

Der Markt in Flawil sei nicht von den Coronavorschriften betroffen gewesen, sagt Chantal Bruggmann, stellvertretende Ratsschreiberin der Gemeinde. Der Markt am Freitag besteht aus zwei Ständen, weshalb die Abstände problemlos eingehalten werden können. Der grössere Frühlingsmarkt vom 2. Mai musste allerdings abgesagt werden.

Regelmässig in Flawil sowie an den Märkten in Oberuzwil und Gossau steht Jörg Etter ist mit dem Chäsmobil für die Firma Gebrüder Eberle AG. Er ist auch während dem Lockdown gefahren. Etter sagt:

«Es war eine eigenartige Zeit, aber umsatztechnisch sehr gut.»

Er geht davon aus, dass wegen Corona einige Leute wieder vermehrt bei lokalen Geschäften einkaufen gingen, statt bei den Grossverteilern.

Während Gossau und Flawil wie ausgestorben wirkten und das Vogelgezwitscher deutlich hörbar war, fanden sich doch viele Menschen ein, um unter den rund 120 Käsesorten auszuwählen. «Die Leute gingen sehr respektvoll miteinander um», sagt Etter. Sie warteten geduldig, bis der Vordermann von der Theke wegtrat bevor die eigene Bestellung aufgegeben wurde. Nicht verändert habe sich das Bild in Oberuzwil. «Dort wird noch bei den lokalen Geschäften eingekauft», weiss der Käseverkäufer. Steht er auf dem Dorfplatz sei sowieso immer viel Betrieb.

Der Frischwarenmarkt in Lichtensteig findet seit dem 13. Mai wieder unter den Rathaus-Arkaden statt. Bild: Sascha Erni

Der Frischwarenmarkt in Lichtensteig hat am Mittwoch dem 13. Mai den Betrieb wieder aufgenommen. «Die Händler waren begeistert und die Leute kamen zum Einkaufen», sagt Organisator Jürg Buff. Die Händler der vergangenen Jahre haben wieder zugesagt. Erst habe allerdings Unsicherheit geherrscht, ob und wie viele Personen an den Markt kommen. Buff ist positiv überrascht: «Wir sind fast normal gestartet, wie in anderen Jahren». Neben den fünf bis sechs Ständen hängen zusätzlich Plakate mit den Coronaverhaltensregeln. Vorab habe man dies mit der Gemeinde so besprochen. Auf Absperrbänder oder Bodenmarkierungen wurde verzichtet. Buff sagt:

Jürg Buff, Organisator Markt Lichtensteig Bild: PD

«Wir setzen auf die Selbstverantwortung der Besucher, welche sich sehr respektvoll verhalten haben.»

Einzige Veränderungen seien, dass etwa der Beck seine Brote verpackt zur Schau stellt. Zudem fehle der Kafieggä als wichtiger gesellschaftlicher Treffpunkt. Wann er wieder mit am Markt ist, hängt von den Verordnungen des Bundes und des Kantons ab. Auch ein Besucher vermisst den Tisch. «Ohne wirkte der Frischmarkt vergleichsweise leer, wie auf Sparflamme.» Aber die Stimmung der Marktleute selbst sei gut gewesen, sie hätten alle freundlich gegrüsst, Schwätzchen gehalten und sich gegenseitig geholfen.

In Ebnat-Kappel wurde die Idee, alle zwei Wochen einen Markt mit Frischprodukten durchzuführen, auf 2021 verschoben. Die Idee dahinter sei es, dass sich das Gewerbe im Dorfzentrum zeigen könne, da Ebnat-Kappel ein lang gezogenes Zentrum besitze, sagte Rösli Geisser. Sie ist die Präsidentin des Gewerbevereins Ebnat-Kappel.

Zwei Märkte hätten ohne «Corona» schon stattgefunden, sagt sie. Der Aufwand wäre zu gross für eine einmalige Durchführung im August oder September. Zudem habe man eine Verpflegungs- und Kaffestation einrichten wollen. Das wäre wegen der Pandemie heikel gewesen, sagt Rösli Geisser. Ganz abgesehen davon rechne man mit vielen älteren Besuchern auf dem Markt.

Die Verschiebung hat dem Gewerbeverein keine Kosten Verursacht. Das bestätigte die Präsidentin. Nächstes Jahr soll das Projekt unverändert realisiert werden.