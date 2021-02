ÖV Neuer Fahrplan und viel Schnee: Bei Wil Mobil ist die Pünktlichkeit «stark verbessert» Die Stadt und die Stadtbusse standen in den vergangenen Wochen wiederholt im Fokus des Interesses. Wegen zum Teil grosser Schneemassen konnte der Fahrplan phasenweise nicht eingehalten werden. An gewissen Tagen sind die Busse ganz bewusst versetzt gefahren. Der Wil-Mobil-Sprecher erklärt. Simon Dudle 12.02.2021, 17.35 Uhr

Das Kreuzen der Busse war phasenweise ein anspruchsvolles Unterfangen. Bild: Jörg Roth

Die Schneesituation auf den Strassen der Stadt Wil hat zu reden gegeben. Vor allem Ende Januar, als in kurzer Zeit viel Schnee gefallen war und die Werkhof-Mitarbeiter teilweise nicht mehr nachkamen mit der Räumung. Dies hatte Auswirkungen auf den Busbetrieb in der Stadt. Dabei hatten sich Betreiber vom Fahrplanwechsel eine Verbesserung der Pünktlichkeit und somit eine bessere Erreichbarkeit der Züge am Bahnhof erhofft. Das sagt Wil-Mobil-Sprecher Hans Koller.

Hans Koller, wie sieht es aus mit der Pünktlichkeit seit dem Fahrplanwechsel im Dezember?

Hans Koller: Aussagekräftige Zahlen haben wir noch nicht. Wegen den Schneefällen und den sich damals ergebenden Verspätungen sind die Auswertungen nicht repräsentativ. Auch haben wir keine Vergleichswerte, da die Linienführungen beim Fahrplanwechsel geändert haben.

Und gefühlsmässig?

Wir können «gefühlt» feststellen, dass sich die Pünktlichkeit auf der Linie 701 Wil – Neulanden stark verbessert hat. Dort besitzen wir neu in Neulanden eine Standzeit. Ebenfalls hat man die Fahrzeiten den heutigen Anforderungen dem steigendem Mehrverkehr der vergangenen Jahre angepasst.

Hans Koller, Mediensprecher Wil Mobil. Bild:PD

Wie sieht es bei den anderen städtischen Linien aus?

Bei den beiden Linien 702 und 703 wurden ebenfalls die Fahrzeiten überarbeitet. Auch dies hat positive Auswirkungen auf die Pünktlichkeit. Auf der Linie 704 wurde die Abfahrtszeit samstags ab Wilerwald um 15 Minuten verschoben. Dadurch entsteht ebenfalls eine Standzeit in Wilerwald, welche dazu führt, dass sich Verspätungen aus der Hinfahrt nicht auf die Rückfahrt übertragen.

Was sind momentan noch die Problemfälle im neuen Streckennetz?

Aktuell können wir keine neuen Problemfälle feststellen.

Was sind die Lehren aus dem grossen Schnee?

Erst einmal vielen Dank an die Mitarbeitenden des Werkhofs der Stadt Wil. Die Zusammenarbeit hat hervorragend geklappt. Selbstverständlich kam es in den Quartierstrassen zu Einschränkungen durch nicht auf der gesamten Breite geräumte Strassen. Man muss immer bedenken, dass unsere Busse eine Gesamtbreite von 2,55 Meter aufweisen. Ein wenig Abhilfe verschaffte, wenn wir die Kurse zeitlich leicht versetzt verkehren liessen, damit sie sich in Abschnitten, wo ein Kreuzen möglich ist, begegneten. Das Ein- und Aussteigen für unsere Fahrgäste war aufgrund der Schneemaden teilweise erschwert. In einigen Fällen blockierte uns steckengebliebener Individualverkehr wie Autos und Lieferwagen.

Wir befinden uns im zweiten Lockdown, der Auswirkungen auf die Frequenzen im öffentlichen Verkehr hat. Wie trifft es Wil Mobil?

Gegenüber dem ersten Lockdown im März und April ist die Nachfrage bedeutend höher. Damals waren die Schulen geschlossen und auch die Pendler blieben mehrheitlich zuhause. Die Frequenzen im zweiten Lockdown bewegen sich rund 30 bis 35 Prozent tiefer als vor der Corona-Pandemie.

Und wie sieht die Situation an der Personalfront aus? Haben Sie genug Chauffeure?

Aktuell dürfen wir von einer entspannten Personalsituation sprechen.