Ökologie Wil führt einen Velolieferdienst ein: «Mit diesem Angebot können wir den lokalen Detailhandel unterstützen» Ab Montag bieten ausgewählte Geschäfte in der Wiler Innenstadt ihrer Kundschaft die Möglichkeit, sich ihre Einkäufe bequem nach Hause liefern zu lassen. Das Projekt verbindet damit wirtschaftliche und ökologische Zielsetzungen. Gianni Amstutz 10.03.2021, 14.11 Uhr

Die Vertreter der Trägerschaft von «viaVelo»: (von links) Werner Artho, Leiter Verkauf Produkte Stiftung Heimstätten Wil, Andreas Breitenmoser, Stadtrat Departement Versorgung und Energie, Stefan Grötzinger, Energiebeauftragter Stadt Wil, Mike Holenstein, Mitglied des Kaders Raiffeisen Bank Wil und Umgebung, und Jürg Wipf, Präsident Wil Shopping. Bild: PD

Ökologische Massnahmen werden häufig aufgrund ihrer fehlenden Wirtschaftlichkeit kritisiert. Wenn allerdings Umweltverträglichkeit und ökonomische Interessen miteinander verbunden werden, ist dies eine Win-win-Situation. Genau dieses Ziel verfolgt der neue Velolieferdienst «viaVelo Wil».

Kundinnen und Kunden können sich ab Montag ihre Einkäufe, die sie in ausgewählten Geschäften gemacht haben, per Velo nach Hause liefern lassen. Dazu müssen sie einzig ihre Lieferung per App erfassen und ihre Einkaufstaschen an den Aufgabestellen der Geschäfte deponieren. Noch am selben Tag werden diese dann zugestellt.

Unter den teilnehmenden Geschäften finden sich sowohl Grossisten wie die Migros, Coop, Coop City und Spar als auch Detaillisten, die das Angebot durch ihre Vielfalt beleben: von Biofachgeschäften über Blumenhändler zu Modefachgeschäften bis hin zum Wein- und Bierfachhandel. Zudem liefert viaVelo Wil auch Einkäufe vom Wochenmarkt nach Hause.

Eine Chance für den Detailhandel

Entwickelt wurde das Projekt vom Verein Velo Wil. Vorstandsmitglied Fabienne Lovece spricht von einem spannenden Angebot. Neben einer ökologisch positiven Wirkung sei es auch eine Chance für den lokalen Detailhandel. «Der Velolieferdienst als zusätzliches Angebot unterstützt das Gewerbe und ist ein Mittel, um dem Ladensterben entgegenzuwirken.»

Damit ist das neu geschaffene Angebot am Puls der Wiler Stadtpolitik. Das zeigte sich vor einer Woche in der Diskussion über die SVP-Initiative «30 Minuten gratis parkieren» im Stadtparlament. Während die Meinungen der Parteien auseinandergingen, wie der lokale Detailhandel am besten unterstützt werden kann, herrschte in einem Punkt Einigkeit von links bis rechts: In diesen für die Detaillisten wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht es kreative Lösungen, um dem lokalen Gewerbe unter die Arme zu greifen. Der Velolieferdienst geht nun in diese Richtung und liefert eine mögliche Antwort beziehungsweise leistet einen Beitrag zur Lösung dieses in Wil seit Jahren heiss diskutierten Themas.

Finanzierung durch vom Parlament gesprochene Gelder

Deshalb, aber auch wegen des ökologischen Beitrags, wird das Projekt von der Stadt Wil unterstützt. Wie Stefan Grötzinger, Energiebeauftragter der Stadt Wil, erklärt, geschehe dies auf Basis eines Parlamentsentscheids. Die Legislative habe einen Teil des Gewinns der Technischen Betriebe für Projekte beantragt, welche die Nachhaltigkeit fördern.

Für den Velolieferdienst sind 25'000 Franken pro Jahr budgetiert. Dadurch können die Kosten für die Nutzenden tief gehalten werden. Sie bezahlen nur 3.50 Franken für die Lieferung nach Hause, der Rest wird von der Stadt aus dem Substitutionsfonds der Technischen Betriebe übernommen.

Weitere Mitglieder der Trägerschaft sind die Raiffeisenbank Wil und Umgebung sowie Wil Shopping. Mit der Stiftung Heimstätten Wil konnte zudem eine Partnerin gewonnen werden, die bereits Erfahrung mit Lieferdiensten mitbringt. Die Heimstätten beliefern ihre Kundschaft seit einiger Zeit mit ihren eigenen Produkten per Velo. Ihre Angestellten und Klientinnen und Klienten übernehmen die Zustellung nun auch bei «viaVelo». Stefan Grötzinger sagt:

«Damit erhält das Projekt neben einer ökologischen und einer ökonomischen auch eine soziale Komponente.»

Lieferdienst per Velo im Trend

Werner Artho, Leiter Verkauf Produkte der Stiftung Heimstätten Wil, ist überzeugt vom Bedürfnis des neuen Lieferdiensts. «Viele Leute pendeln mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und kaufen auf dem Nachhauseweg ein, verabreden sich direkt mit Freunden oder besuchen im Anschluss an die Arbeit das Fitness-Center. Mit ‹viaVelo› hat man die Möglichkeit, all dies problemlos zu verbinden, ohne dabei Einkäufe mitzuschleppen», sagt er. Nicht zuletzt die vergangenen Monate während der zwei Lockdowns hätten gezeigt, dass Heimlieferungen im Trend seien.

Grötzinger stimmt ihm zu. Schweizweit seien in den vergangenen Jahren zahlreiche Velolieferdienste in Städten und Gemeinden entstanden. Sie würden zeigen, dass solche Konzepte erfolgversprechend seien. In Wil stellt der Velolieferdienst gleichzeitig auch eines der ersten grösseren Projekte im Rahmen von «Monamo» (Modelle nachhaltige Mobilität) dar. Mit Unterstützung von Energie Schweiz werden dabei im Rahmen der fünfjährigen Projektzeit innovative Ansätze für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität entwickelt und erprobt.