IGöV Wil kritisiert Festhalten der Stadt am neuen Buskonzept

Öffentlicher Verkehr «Unsere Punkte sind bei der Stadt auf geringes Interesse gestossen»: IGöV Wil zeigt sich enttäuscht, nachdem Stadtrat an umstrittenem Buskonzept festhält Wil hält trotz Kritik aus der Bevölkerung am neuen Buskonzept fest. Die Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr Region Wil appelliert nun an die Stadt, «offensichtliche Schwachpunkte sofort anzugehen». 17.03.2023, 17.00 Uhr

Die IGöV appelliert an die Stadt, sich nicht hinter dem neuen Buskonzept zu verstecken. Bild: Gianni Amstutz

Obwohl das Buskonzept 2021 immer wieder in der Kritik steht, hält der Wiler Stadtrat daran fest. Die Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr Region Wil, kurz IGöV, «bedauert, dass die Stadt keine Bereitschaft zeigt, die hauptsächlichen Kritikpunkte am Konzept zeitnah anzugehen». Dies schreibt die Interessengemeinschaft in einer Stellungnahme. Und weiter: Man habe festgestellt, dass die von der IGöV eingebrachten Punkte bei der Stadt auf ein sehr geringes Interesse gestossen seien.