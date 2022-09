Stadt Wil verkauft Aktienanteile der Bus Ostschweiz AG nicht

Öffentlicher Verkehr Trotz Subventionsskandal hält die Stadt Wil an den Aktienanteilen der Bus Ostschweiz AG fest Der Kanton St.Gallen will nach dem Skandal bei der Bus Ostschweiz AG seine Aktienanteile von rund 40 Prozent verkaufen. Stadtparlamentarier Benjamin Büsser wollte in einer Interpellation von der Stadt Wil wissen, ob sie dasselbe vorhabe. Nun liegt die Antwort vor. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Die Bus Ostschweiz AG betreibt auch die Stadtbusse Wil Mobil. Bild: Gianni Amstutz

Die Bus Ostschweiz AG soll 5,5 Millionen Franken zu viel an Subventionen bezogen haben. Der Kanton St.Gallen hat daraufhin die Möglichkeiten geprüft, seine Aktienanteile von rund 40 Prozent zu verkaufen.

Auch die Stadt Wil besitzt knapp zwei Prozent der Aktien und ist im Verwaltungsrat vertreten. Die Bus Ostschweiz AG betreibt die Wiler Stadtbusse Wil Mobil. Der Stadtparlamentarier Benjamin Büsser, SVP, fragte in einer Interpellation beim Stadtrat nach, ob er ebenfalls bereit sei, seine Aktienanteile zu veräussern. Bestrebungen in eine solche Richtung gibt es keine, wie die Antwort der Stadt nun zeigt.

Der Subventionsskandal Wie der Finanzbericht des Kantons St.Gallen zeigt, hat die Bus Ostschweiz AG zwischen 2012 und 2019 vollständig abgeschriebene Busse an eine Tochterfirma verkauft, woraufhin die Tochterfirma die Busse zurückvermietete. Dadurch habe die Unternehmung zu Unrecht 5,5 Millionen Franken an Subventionen bezogen. Die Summe soll in der Zwischenzeit wegen Zinsen und Zinseszinsen auf neun Millionen Franken angestiegen sein. Das Bundesamt für Verkehr klärt ab, ob eine Strafuntersuchung eingeleitet werden muss. (mas)

Die Interessen der ganzen Region vertreten

Der Stadtparlamentarier Benjamin Büsser wollte zuerst vom Stadtrat wissen, ob der Aktienanteil von knapp zwei Prozent überhaupt eine Vertretung der Stadt Wil im Verwaltungsrat rechtfertige. Der Stadtrat erklärt in seiner Antwort, dass der Stadtpräsident Hans Mäder im Verwaltungsrat nicht die Stadt Wil vertritt, sondern die Regio Wil. Dies als Nachfolge von alt Gemeindepräsident Christoph Häne (Kirchberg). Hans Mäder sei von der Regio Wil in den Verwaltungsrat delegiert worden. Weiter heisst es in der Antwort: «Es spielen somit primär regionale Interessen eine zentrale Rolle, die in den Verwaltungsrat einfliessen können.»

Der Stadtrat sei zudem der Meinung, dass eine Vertretung der Stadt Wil in privaten oder öffentlichen Institutionen nicht nur nach finanziellen Interessen beurteilt werden könne. Gerade in diesem Fall, in dem es um den öffentlichen Verkehr beziehungsweise Mobilität geht. Es könne ein Vorteil sein, wenn sich die Region direkt einbringen kann, schreibt die Stadt weiter.

Die Aktien der Bus Ostschweiz AG seien im Austausch mit den Anteilen an der ehemaligen Unternehmung «Wil Mobil» in den Besitz der Stadt Wil gelangt und hätten finanzpolitisch keinen strategischen Wert. Der Stadtrat hält aber fest:

«Aus der Sicht der Region hingegen hat die Einsitznahme im Verwaltungsrat durchaus einen strategischen Charakter.»

Kein Verstoss gegen gute Regierungsführung

Schliesslich fragte Büsser nach, ob der Stadtrat bereit sei, die Aktienanteile zu veräussern, um so zu einer klaren Trennung zwischen Besteller, Nutzer und Aufsichtsgremium beizutragen. Auch dem Grundsatz der guten Regierungsführung soll im Einklang mit dem Beteiligungsreglement Rechnung getragen werden.

Darauf antwortet die Stadt, dass ein Verstoss gegen die Trennung von Besteller und Lieferant im konkreten Fall aus mehreren Gründen nicht auszumachen sei. Einerseits würden die Bestellungen über den Kanton in einem Ausschreibungsverfahren erfolgen. Die Stadt Wil sei nicht daran beteiligt. Andererseits vertrete der Stadtpräsident im Verwaltungsrat nicht die Stadt Wil, sondern die Regio Wil. Auch hier sei kein Verstoss gegen die gute Regierungsführung auszumachen.

Bei der Entlastung der Stimme enthalten

Auch ob die Entlastung des Verwaltungsrats an der Generalversammlung im Juni gerechtfertigt war, wollte Büsser wissen. Wie es in der Antwort heisst, sei der Stadtpräsident vom Stadtrat angewiesen worden, sich bei der Entlastung der Stimme zu enthalten.

Die Bus Ostschweiz AG habe ausserdem die Geschäftspraxis selbstständig umgestellt und bei der Aufarbeitung der Tatbestände aktiv mitgewirkt, schreibt die Stadt weiter. Zudem gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Eine Verweigerung der Entlastung hätte primär einen deklaratorischen Charakter gehabt.

Die Aktien laut Parlamentarier veräussern

Benjamin Büsser, SVP, Stadtparlamentarier Bild: PD

Zufrieden mit den Antworten des Stadtrats scheint Büsser nicht zu sein. Er sagt: «Leider geht der Stadtrat nur sehr bedingt auf meine Fragen ein beziehungsweise gibt ausweichende Antworten, die Folgefragen aufwerfen.»

Weiter sagt er, dass die Trennung zwischen Aufsicht, Besteller und Nutzer sehr wichtig, im vorliegenden Fall aber nicht gegeben sei. Schliesslich sagt der Stadtparlamentarier:

«Ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere Stadt die Beteiligung an der Bus Ostschweiz AG abstossen soll.»

