Stadt Wil hält am Buskonzept fest

Öffentlicher Verkehr Stadt Wil hält nach Überprüfung am umstrittenen Buskonzept fest – auch auf der Linie 701 im Neulandenquartier Die Wiler Bevölkerung kritisierte das neue Buskonzept 2021 teilweise scharf. Trotzdem hielt die Stadt am Konzept fest. Nun hat sie das Konzept überprüft und ein Gutachten für den Bus im Neulandenquartier in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Meinung der Stadt ändert sich nicht. Sabrina Manser 16.03.2023, 05.00 Uhr

Am Wiler Buskonzept soll sich weiterhin nichts ändern. Bild: Gianni Amstutz

Das Wiler Buskonzept 2021 sorgte immer wieder für Kritik. Nun teilt der Stadtrat mit, dass er am Buskonzept festhält. Dies, nachdem die Stadt unter Einbezug von Wil Mobil und dem kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr das Konzept überprüft hat. Zudem wurde für die Linie 701 im Neulandenquartier ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Vorerst werden keine Änderungen empfohlen.

Die Stadt hat die Rückmeldungen aus der Bevölkerung gesammelt und in einem Bericht ausgewertet. Die Kritikpunkte wurden einzeln beurteilt und Anpassungen geprüft. Anfang 2021 wurden diverse Sofortmassnahmen umgesetzt. So wurden Engstellen wie etwa auf dem Hofbergdamm durch betriebliche Anpassungen entschärft. Auch Blockierungen beim Schwanenkreisel konnten reduziert werden. Ebenso wurden erhöhte Lärmemissionen untersucht. Ein Lärmgutachten hat laut Stadt ergeben, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Keine Anpassung bei den meisten Kritikpunkten

Die meisten Beanstandungen, die im Bericht erwähnt werden, führen aber nicht zu weiteren Anpassungen. In der Mitteilung der Stadt heisst es klar: «Das Gesamtsystem als solches wird nicht infrage gestellt.» Die Erarbeitung der ÖV-Strategie 2030/35 und des Buskonzepts 2021 seien die Ergebnisse umfassender Variantenevaluation. Der Kanton als Besteller der ÖV-Leistung und die Stadt Wil haben diese als Bestvariante ausgewählt.

Mit dem neuen Liniennetz wurde die Abdeckung der Stadt Wil mit einem 15-Minuten-Takt erweitert. Zudem konnte man mit den neuen Stichlinien teilweise kürzere Reisezeiten erreichen. Zwei Ziele des neuen Buskonzepts habe man erreichen können, nämlich die Fahrplanstabilität und die Anschlusssicherheit zu erhöhen. Dennoch heisst es im Bericht, dass sich die Effekte des neuen Konzeptes erst in zwei bis vier Jahren messen lassen, wobei die Coronapandemie und das Homeoffice dies erschwerten.

Auch bei der Buslinie 701 soll nichts geändert werden

Stark kritisiert wurden die Pläne für die Linie 701 im Neulandenquartier. Hierfür hat die Stadt Wil bei einer externen Gutachterin eine Auslegeordnung in Auftrag gegeben. Verschiedene Takte und Linienführungen wurden überprüft. Die Gutachterin empfiehlt in Absprache mit dem Amt für öffentlichen Verkehr und der Bus Ostschweiz AG, am Buskonzept festzuhalten. Das ursprünglich geplante Konzept konnte wegen einer Beschwerde noch nicht vollumfänglich eingeführt werden.

Beim Auflageverfahren der neuen Bushaltestellen sind mehrere Einsprachen eingegangen. Im September 2020 wurde zudem eine Petition eingereicht. Man wehrte sich gegen die Stichlinie und wollte am ursprünglichen Rundkurs festhalten. Als Gründe wurden zusätzliche Emissionen, Mehrkilometer, Unzufriedenheit mit dem Haltestellennetz und fehlende Wirtschaftlichkeit genannt. Der Stadtrat nahm darauf keine Änderungen vor.

Dann reichte ein Einsprecher einen Rekurs beim Baudepartement ein. Dieser wurde teilweise gutgeheissen, was zu einer Anpassung der Linienführung führte, die so lange gelten soll, bis das Rechtsmittelverfahren abgeschlossen ist. Gegen diesen Entscheid erhob der Rekurrent Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Der Entscheid ist noch offen, das Rechtsmittelverfahren noch nicht abgeschlossen.

Optimaler Anschluss mit 15-Minuten-Takt

Das Gutachten kommt jedenfalls zum Schluss, dass der 15-Minuten-Takt optimale Bahn- und Busanschlüsse ermögliche – im Gegensatz zu einem 20-Minuten-Takt. Ursprünglich brauchte es eine Anpassung bei der Linie 701, weil es regelmässig zu Verspätungen und Anschlussbrüchen kam. Auch die vorgeschlagene Linienführung eines privaten Zweitgutachtens wurde überprüft. Die Gutachterin stellt fest, dass sich dieser Rundkurs nicht ins Gesamtnetz einfüge, da etwa die Konstanzerstrasse schlechter erschlossen wäre.

Falls eine Angebotsreduktion angestrebt werde, könnte allenfalls das Grundangebot von Montag bis Freitag auf einen 30-Minuten-Takt reduziert werden, schlägt die Gutachterin vor. Dann würde nur in der Hauptverkehrszeit ein 15-Minuten-Takt angeboten.

