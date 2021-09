ÖFFENTLICHER VERKEHR Bus-Knatsch geht in die nächste Runde: Wil Mobil wehrt sich gerichtlich gegen den Dumping-Vorwurf Welches Busunternehmen fährt auf der neuen Linie Wil-Rickenbach-Stelz? Damit muss sich nun das St.Galler Verwaltungsgericht ein zweites Mal befassen. Denn Wil Mobil wehrt sich mittels Beschwerde gegen den Vorwurf, die Ausschreibung mit Dumpingpreisen gewonnen zu haben. Simon Dudle Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Ob Wil Mobil, Regiobus oder Postauto (von links) ins Industriegebiet Stelz fährt, ist vom Verwaltungsgericht zu entscheiden. Bild: Simon Dudle

Eigentlich sollten die Busse auf der neuen Linie bereits fahren. Das überarbeitete Wiler Buskonzept wurde per Dezember des vergangenen Jahres eingeführt. Jedoch nicht vollständig. Denn die neue Buslinie vom Wiler Bahnhof über die Toggenburgerstrasse und Rickenbach nach Stelz, auf Gemeindegebiet Kirchberg gelegen, gibt es noch nicht. Es schwelt ein Streit zwischen der Bus Ostschweiz AG, welche Wil Mobil betreibt, sowie der Gossauer Regiobus AG und der Postauto AG. Alle drei Unternehmen sind in der Region Wil unterwegs und wollen auf dieser neuen Strecke fahren.

Zuerst hatte Bus Ostschweiz den Zuschlag für diese neue Linie bekommen. Jedoch wehrten sich Regiobus und Postauto beim Verwaltungsgericht, welches den Fall neu beurteilte. Der Befund: Wil Mobil habe ein Dumpingangebot unterbreitet. Die Offerte lag um rund 100000 Franken unter dem Angebot von Regiobus. Ein unrealistisches Angebot, befand der Kanton und schloss Wil Mobil aus dem Verfahren aus. Regiobus, der bis anhin in der Region Wil erst mit einer Linie (Wil–Schwarzenbach–Henau–Uzwil) fährt, bekam im zweiten Anlauf den Zuschlag.

Auch das Gossauer Unternehmen Regiobus will den Zuschlag fü die neue Linie bekommen. Bild: Simon Dudle

Unklarheit zum Begriff «Vollkosten»

Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Denn Wil Mobil bekämpft diesen Entscheid und hat Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt. Wil-Mobil-Sprecher Hans Koller sagt:

Hans Koller, Leiter Markt Bus Ostschweiz AG Bild: PD

«Unser Angebot war zwar knapp kalkuliert und unter Einrechnung aller nutzbaren Synergien mit dem Rest des Netzes von Wil Mobil gerechnet. Es war aber sicher kein Unterangebot.»

Eine Ausschreibung diene schliesslich dem Besteller, die geforderte Leistung mit der definierten Qualität zu einem möglichst wirtschaftlichen Preis zu beziehen.

Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Bus Ostschweiz nun das Verwaltungsgericht anruft. Laut Hans Koller sei im Verlauf des Offertverfahrens der Begriff «Vollkosten» klarer definiert worden. «Diese Definition unterscheidet sich aber von derjenigen, welche wir in unserer Offerte angewendet hatten. Das war dann auch der Grund für den Ausschluss der Bus Ostschweiz AG», sagt Koller. Und weiter: Man wolle mit dem zu erwartenden Gerichtsurteil Klarheit schaffen, was unter dem Begriff «Vollkosten» genau zu verstehen ist und wie damit in Zukunft bei Ausschreibungen umzugehen ist.

Auch vor Gerichtsentscheid kann gefahren werden

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, Kanton St.Gallen. Bild: PD

Tatsächlich ist Bus Ostschweiz vom Verfahren ausgeschlossen worden, weil das Gesamtangebot dem Kanton nicht plausibel erschien. Patrick Ruggli, Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr, hatte Ende August gegenüber dieser Zeitung gesagt: «Bus Ostschweiz AG gibt an, sie könne viele Synergien nutzen. Aber wir sind der Meinung, dass dies nicht möglich ist.» Sogenannte Unterangebote seien gemäss dem Verwaltungsgericht nicht erlaubt.

Und wie geht es nun weiter? Mit einem Entscheid des Verwaltungsgerichts ist erst in einigen Monaten zu rechnen – und die Inbetriebnahme der neuen Linie per Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres geplant. Ruggli sagt:

«Das Volkswirtschaftsdepartement hat informiert, dass für die Dauer des Verfahrens die Leistung provisorisch bei der Regiobus AG bestellt werden soll. In der Praxis dürfte es sich um einen vorerst auf ein Fahrplanjahr befristeten Auftrag handeln.»

Auch diese provisorische Auftragserteilung kann von Bus Ostschweiz angefochten werden. Doch Hans Koller sagt, dass man dies nicht tun werde. Es ist also davon auszugehen, dass schon in gut drei Monaten orange Busse von Regiobus auf der Strecke Wil–Stelz fahren. Mindestens ein Jahr lang.