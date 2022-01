Gewerbeverein Oberuzwil: Neujahrsbegrüssung unter freiem Himmel

Oberuzwil Wie das Gewerbe den Widrigkeiten der Pandemie trotzt, trotzen die Gewerbler an der Neujahrsbegrüssung der Kälte Die Oberuzwiler Gewerbler hiessen das neue Jahr bei Fondue auf dem Dorfplatz willkommen. Im Gespräch mit den Anwesenden wird deutlich: Knackpunkte für die Zukunft sind der Fachkräftemangel, der Klimawandel und die Unsicherheit in der Energieversorgung. Josef Bischof 09.01.2022, 14.19 Uhr

Der Gewerbeverein Oberuzwil lädt unter freiem Himmel auf dem Dorfplatz zu einem Fondue, das bei über 60 Grad garantiert virenfrei ist. Bild: Josef Bischof

Besondere Umstände verlangen spezielle Lösungen. Der Vorstand des Gewerbevereins Oberuzwil war für die Neujahrsbegrüssung nicht um eine originelle Idee verlegen. Den coronabedingten Einschränkungen Rechnung tragend, traf man sich am Freitagabend auf dem Dorfplatz unter freiem Himmel und genoss bei einer Temperatur um den Gefrierpunkt ein Fondue.

Ehrenpräsident Ernst Dobler. Bild: Josef Bischof

Nachdem die letztjährige Neujahrsbegrüssung nicht hatte durchgeführt werden können, hiess Vizepräsident Niklaus Amrhein zum Jahresauftakt 2022 gut 30 Kolleginnen und Kollegen willkommen. Er machte dies in Vertretung von Daniele Ventaglio, der 2020 zum Präsidenten und Nachfolger von Ernst Dobler gewählt worden war. Dobler hat den Verein ein Vierteljahrhundert lang geleitet und geprägt. Bis Ende des abgelaufenen Jahres war er ausserdem Geschäftsführer des in Oberuzwil ansässigen Familienunternehmens Dobler AG, Elektro- und Telecom-Anlagen. Er kennt die Situation des örtlichen und regionalen Gewerbes wie kein Zweiter.

Wo Kontakte reduziert wurden

Die Pandemie hat alle Regionen getroffen. Unterschiede ergeben sich aus dem Branchenmix. In Oberuzwil und in den Nachbargemeinden haben die coronabedingten Einschränkungen das Gastgewerbe und die Eventbranche besonders hart getroffen. Reduktion der Besucherzahl und zeitweilige Schliessungen haben etliche Wirte zur Betriebsaufgabe bewogen. Die Einbussen im Detailhandel sind nur zum Teil auf die Pandemie zurückzuführen. Hier spielt auch das veränderte Kundenverhalten eine Rolle. Immer mehr Menschen kaufen nicht mehr im Laden, sondern im Internet ein.

Wo weiter gearbeitet wurde

In Handwerks-, Gewerbe- und Industriebetrieben, so Dobler, habe es nicht an Arbeit gefehlt. Im Gegenteil: Das Problem und die grosse Herausforderung der Zukunft sei der Mangel an Fachkräften. Fachkräftemangel herrscht auch in der Verwaltung und im Bankwesen, wie Gemeindepräsident Cornel Egger und Clientis-Bankleiter Adrian Müller im Gespräch bestätigten.

Die Lösung könne nicht sein, immer mehr Spezialisten aus dem Ausland zu holen. Den eigenen Nachwuchs zu fördern, verlange Ausbildungsplätze. Dazu sei das Engagement der Arbeitgeber notwendig. Ebenso wichtig sei es, die jungen Menschen zu motivieren, sich im gewählten Beruf – ob handwerklich, kaufmännisch oder akademisch – voll einzusetzen und sich nach Möglichkeit weiterzubilden.

Wo vieles offen ist

Klimawandel und Energiepolitik sind in aller Munde. Alle sind sich einig, dass etwas geschehen muss. Konkret werde aber oft Widersprüchliches gefordert, sagt Dobler. Klimaschutz verlange den Ausbau erneuerbarer Energien. Wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dürfte der Strom trotzdem knapp werden. Konkret würden wir alle um Verhaltensänderungen und Einschränkungen nicht herumkommen.

Appell zu respektvollem Umgang

Vizepräsident Niklaus Amrhein. Bild: Josef Bischof

Gewerbepräsident Daniele Ventaglio wünschte in dem von Niklaus Amrhein vorgetragenen Situationsbericht ein erfolgreiches Jahr und ermunterte zu einem respektvollen Umgang untereinander. Es sei zu befürchten, dass auch im neuen Jahr nicht alle Veranstaltungen durchgeführt werden könnten. Geplant sind die traditionellen Anlässe trotzdem: Sommerveranstaltung, Bettags-Ausflug, Gewerbler-Treffs und Chilbi-Höcks.