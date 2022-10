Vandalismus bei der Ausstellung um den Bettenauer Weiher

Oberuzwil Vandalismus während der Ausstellung: 18 Fotografien waren rund um den Bettenauer Weiher ausgestellt Während dreier Wochen wurden an 18 Standorten auf dem Rundweg um den Bettenauer Weiher in Oberuzwil Fotografien ausgestellt. Während der Ausstellung kam es jedoch zu zwei Sachbeschädigungen. Auch auf den sozialen Medien wurde die Ausstellung kritisiert. Am Sonntag fand die Finissage statt. Christoph Heer 17.10.2022, 12.00 Uhr

18 Fotografien waren während dreier Wochen rund um den Bettenauer Weiher ausgestellt. Bild: PD

Weitherum ist der Bettenauer Weiher bekannt. Als Kraftort und Naherholungsgebiet benannt, zieht er Spaziergänger, Jogger, Hundehalter und, während der vergangenen drei Wochen, auch Kunstinteressierte, an. Das Team des Künstlerkollektivs Fafou wartete zum zweiten Mal mit ihrem «Draussen 22» auf, das letzte Mal fand diese Ausstellung vor drei Jahren in einem nahegelegenen Waldstück statt.

«Damals problemlos, dieses Mal leider mit zwei Sachbeschädigungen. Ein Bild wurde zerschnitten, ein anderes zerkratzt. Wir konnten diese beiden zum Glück ziemlich zeitnah ersetzen, danach verlief die Ausstellung ohne Zwischenfälle», sagt Daniela Eigenmann, Mitglied vom Verein Fabrik am Freudenberg, Fafou.

Ihr Fazit endet trotzdem äusserst positiv. «Wir haben eigenhändig beobachtet, wie sich immer wieder Menschentrauben an den Bildstandorten versammelten und man miteinander ins Gespräch gekommen ist. Zudem erfuhren wir zahlreiche positive Feedbacks und an denen motivieren und erfreuen wir uns enorm», sagt Daniela Eigenmann.

Die Blachen der Ausstellung werden nun zu Taschen vernäht. Bild: PD

Kritik in den sozialen Medien

«Draussen 22» polarisierte, dies insbesondere in den sozialen Medien. «Kunst sei Geschmackssache, aber irgendwie verstörend, an einem solch schönen Ort», schrieb eine Userin in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Uzwil, wenn …». Ein anderer meinte, dass das «Leid» noch bis am vergangenen Sonntag ertragen werden müsse. «Belassen wir es doch bei diesem Naturschutzgebiet», ist derweil die Meinung eines Dritten.

Diese Kritiken nimmt der Verein Fafou auf, will es jedoch nicht überbewerten. «Es gibt immer solche, denen so etwas nicht gefällt», sagt Urs Sohm von Fafou. Man habe sich aber schon im Vorfeld mit der Politischen Gemeinde Oberuzwil und dem Verein Bettenauer Weiher ausgetauscht und abgesprochen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Natur- und Vogelschutz Uzwil sei gut verlaufen. «Die Rücksichtnahme auf Flora und Fauna steht bei uns ebenso im Vordergrund, wie die Kunst im Einklang mit der Natur harmonisieren zu lassen», sagt er weiter.

Blachen werden zu Taschen vernäht

Die Finissage am Sonntag zeigt, dass die Bilder bei den vielen Fussgängerinnen und Fussgängern auch wohlwollend aufgenommen werden. Immer wieder werden die Fotografien als Sujets abgelichtet.

Fafou hat bereits zahlreiche neue Ideen für einen nächsten Auftritt. «Doch zuerst lassen wir nun die 18 Foto-Blachen beim Arbeitslosenprojekt Kleika in St.Gallen in Taschen umwandeln und vernähen, danach können sie erworben werden», sagt Daniela Eigenmann.