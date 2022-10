Oberuzwil: 67-Jährige fügt 60-Jährigem Stichverletzung zu

Oberuzwil Stichverletzung im Bauchbereich: 67-Jährige wird verdächtigt, einen 60-Jährigen verletzt zu haben Am Samstagabend kam es in Oberuzwil zu einem Vorfall mit einem noch unbekannten Gegenstand. Eine 67-jährige Schweizerin wird verdächtigt, einem 60-jährigem Schweizer eine Stichverletzung zugefügt zu haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. 30.10.2022, 11.35 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Personen, die Angaben zum Vorfall machen können. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Samstagabend hat die Kantonale Notrufzentrale um nach 18:20 Uhr die Meldung von einem verletzten Mann in Oberuzwil erhalten. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen vom Sonntag, wies der 60-jährige Schweizer eine Stichverletzung im Bauchbereich auf. Eine 67-jährige Schweizerin werde verdächtigt, dem Mann die Stichverletzung zugefügt zu haben.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen dürften sich die beiden Beteiligten vorgängig in einem Festzelt an der Chilbi aufgehalten haben. Im weiteren Verlauf dürfte es an der Wiesentalstrasse zu den Verletzungen gekommen sein. Der Gegenstand, mit dem die 67-Jährige dem 60-Jährigen die Stichverletzung zugefügt haben soll, ist noch unbekannt. Die Frau wurde gemäss Communiqué festgenommen und der Mann vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Hintergründe der Tat und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Hergang der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter der Nummer 058 229 81 00 zu melden. (kapo/evw)