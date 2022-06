Oberuzwiler Gewerbevereint plant grösseren Anlass

Oberuzwil Sommernachtsfest statt Gewerbeausstellung: Oberuzwiler Gewerbler planen Publikumsanlass Nach Corona plant der Gewerbeverein Oberuzwil wieder einen grösseren Anlass. Die Zeichen stehen gut, dass es ein Sommernachtsfest wird. An der Hauptversammlung jedenfalls zeigte das Stimmungsbarometer in diese Richtung. Philipp Stutz 19.06.2022, 12.17 Uhr

Daniele Ventaglio, Präsident des Gewerbevereins Oberuzwil (links), und Kassier Philipp Voney. Bild: Philipp Stutz

«Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagte der Präsident des Gewerbevereins Oberuzwil, Daniele Ventaglio, an der Hauptversammlung vom Freitag: «Wir mussten einige der geplanten Veranstaltungen verschieben.» Doch nun richten die Gewerbler den Blick nach vorn. Und so plant der Vorstand, einen grösseren Anlass. Zur Diskussion stehen ein Sommernachtsfest, eine Kleinraummesse – auch als Tischmesse bekannt –, eine Gewerbeausstellung oder ein gemeinsamer Tag der offenen Tür. Dabei sollen sich verschiedene Betriebe vorstellen, wobei der Gewerbeverein das Marketing übernehmen wird.

In einer Online-Befragung, die an der Hauptversammlung per Smartphone durchgeführt wurde, sollte ein Stimmungsbarometer für diese Aktivitäten eruiert werden. Dabei stand ein Sommernachtsfest an erster Stelle. Die Absicht bestehe, einen allfälligen Anlass in die Planung 2023 aufzunehmen, sagte Ventaglio.

Fachkräftemangel bereitet Probleme

Der Präsident sprach gegenüber dieser Zeitung auch den Fachkräftemangel und die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung des beruflichen Nachwuchses an. Bestrebungen zielten dahin, diese Probleme gemeinsam anzugehen.

Der Gewerbeverein setzt vor allem auf gesellige Anlässe. Die Politik steht laut Ventaglio nicht im Vordergrund. Der neue Gewerblertreff werde jeweils gut besucht und sei eine gute Gelegenheit, das Netzwerk zu erweitern, sagte er.

Drei Eintritte und zahlreiche Austritte

Drei Neueintritten stehen zahlreiche Austritte gegenüber, was auf eine Bereinigung der Mitgliederliste zurückzuführen sei. Cora Sanchez-Hollenstein hat ihren Rücktritt aus dem Vorstand eingereicht, bleibt aber bis Ende Jahr noch im Amt. In der Zwischenzeit soll die Nachfolge geregelt werden.