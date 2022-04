Bachforellen in der Uze: Stroh schafft neuen Lebensgrundlage

Oberuzwil Mit Strohsäcken gegen das Fischsterben: Der Fischereiverein Thur versucht mit neuen Methoden das Überleben von Bachforellen zu sichern Die Bachforellen im Oberuzwiler Dorfbach «Uze» werden immer weniger, weil ihnen die Nahrung fehlt. Das will der Fischereiverein ändern, indem er Strohsäcke im Bach platziert. 09.04.2022, 05.00 Uhr

Fehlender Niederschlag stellt für die Kleinstlebewesen in der «Uze» ein Problem dar. Bild: Andrea Häusler

Im Oberuzwiler Dorfbach Uze gibt es immer weniger Bachforellen. Der Grund: Den Fischen fehlt die Nahrung, um zu überleben. Insekten und Kleinstlebewesen, welche den Fischen als Hauptnahrung dienen, gehen immer mehr zurück.

Der Fischereiverein Thur, welcher die «Uze» gepachtet hat, will das nun aber ändern. Mit einem ganz einfachen Mittel: mit Stroh. Oder besser, mit Jutesäcken, die mit Stroh gefüllt sind. Mit ihnen will er Kleinstlebewesen in der «Uze» fördern und den Fischbestand sichern.

Ein raues Umfeld

Insekten und Kleinstlebewesen in einem Bach sind ein wichtiger Teil der Gewässerökologie. Doch diese kleinen Tierchen leben in einem rauen Umfeld. Oft setzen sich auf dem Grund von Bächen und Flüssen sogenannte Feinsedimente ab. Dabei handelt es sich unter anderem um winzige Partikel von Ton, Sand und Schluff.

Wenn diese kleinen Partikel nicht regelmässig fortgespült werden, verhärten sie den Gewässergrund. Ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren immer häufiger beobachten lässt. Unter anderem, weil die Niederschläge zurückgegangen sind und damit die Selbstreinigungskraft der Bäche und kleineren Flüsse eingeschränkt wurde.

Das hat Folgen. Die Verhärtungen auf dem Grund der Gewässer erschweren Kleintieren wie Bachflohkrebsen, Köcherfliegen oder Steinfliegen einen geeigneten Lebensraum zu finden.

Eine üppige Nahrungsgrundlage

Das Stroh in Jutesäcken, welches der Fischereiverein Thur nun in die «Uze» geben will, soll das ändern. Dieses leiste dafür optimale Dienste, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die hohlen Strohhalme lassen sich von den Larven und Bachflohkrebsen besiedeln und bieten eine üppige Nahrungsgrundlage.

Diese Methode werde im Kanton St.Gallen zum ersten Mal angewendet, schreibt der Verein weiter. Doch sie wurde bereits erprobt: Versuche in anderen Schweizer Gewässern haben gezeigt, dass sich Kleintiere im Stroh wohlfühlen: Nach rund vier bis fünf Monaten ist ein Sack mitsamt der Jute aufgefressen.

Vor allem Bachflohkrebse ernähren sich überwiegend von abgestorbenem, organischem Material. So wird beispielsweise Falllaub, welches im Herbst auf den Gewässergrund sinkt, von den Kleintieren zersetzt.

An tiefen Stellen im Bach platziert

Anfang April werden freiwillige Helfer des Fischereivereins Thur die braunen Jutesäcke in der «Uze» verteilen. Diese werden im Abschnitt Ghürst bis zur Gemeindegrenze beim Eisenbahnviadukt an der Wiesentalstrasse an tiefen Stellen im Bach platziert, mit Steinen befüllt und am Gewässerrand festgebunden. Bei den Kontrollen der Jutesäcke im Sommer und einer Abfischung im Herbst wird sich zeigen, ob die Massnahme erfolgversprechend für den Lebensraum Uze ist. (red)