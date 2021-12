Der Oberuzwiler Mike Gubler erhält Silber an Geografie-Olympiade

Oberuzwil «Mir wurde abgeraten mitzumachen, weil ich noch so jung bin»: Mike Gubler erhält Silber an der Geografie-Olympiade Der 17-jährige Oberuzwiler hat an der nationalen Geografie-Olympiade in Solothurn teilgenommen und Silber für seine Leistung erhalten. Lia Allenspach 03.12.2021, 14.49 Uhr

Mike Gubler, Kantischüler aus Oberuzwil, während der praktischen Prüfung der Olympiade in Solothurn. Bild: PD

«Mir gefällt es, dass Geografie so viele verschiedene Gebiete vereint», sagt Mike Gubler. Geografie umfasse nicht nur Demografie, sondern alle Fächer, die er in der Schule habe. Der Oberuzwiler Kantischüler beschäftigt sich gerne mit den grossen Zusammenhängen. Deshalb meldete sich der 17-Jährige für die diesjährige nationale Geografie-Olympiade an. «Mir wurde abgeraten mitzumachen, weil ich noch so jung bin», sagt Mike Gubler.

Er besucht momentan die zweite Klasse an der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen mit dem Schwerpunkt Mathematik-Physik. Den Geografieunterricht an der Kanti findet der Jugendliche noch ausbaufähig:

«Es gibt zwar spannende Inputs, aber die Zusammenarbeit und Diskussion zwischen Lehrpersonen und den Jugendlichen sollte mehr im Zentrum stehen.»

Trotz des Rats, nicht teilzunehmen, entschied sich der 17-Jährige für die Anmeldung an der diesjährigen Geografie-Olympiade. «Der Stoff, der mir noch fehlte, habe ich mir mit Hilfe von Youtube-Videos angeeignet», sagt der Kantischüler. Um sich für die Olympiade zu qualifizieren, mussten die Teilnehmenden einen Multiple-Choice-Test abschliessen. 1500 Personen hatten sich dafür angemeldet. Mike Gubler bestand den Test knapp.

Im Sommer fand dann ein einwöchiges Camp in Zernez im Nationalpark statt. Dort wurden die Qualifizierten für die Olympiade vorbereitet. Vergangenen Samstag war es dann so weit: Mike Gubler reiste für die Geografie-Olympiade nach Solothurn. Diese bestand aus drei Teilen: eine schriftliche, eine Multiple-Choice-Prüfung und eine praktische Prüfung am Nachmittag.

Schwierige Prüfung, gutes Resultat

«Der praktische Test war am schwierigsten», sagt Mike Gubler. Die erste Aufgabe war es, einen Park in der Theorie für die Zielgruppe Ü65 umzugestalten. In der zweiten Aufgabe mussten die Jugendlichen die Verteilung der Geschäfte in der Fussgängerzone Solothurns analysieren und Zusammenhänge herausarbeiten. «Dazu braucht man vor allem logisches Denken», kommentiert Mike Gubler die praktischen Aufgaben.

Ungeachtet der Schwierigkeiten erzielte der Oberuzwiler ein starkes Resultat: Er gewann zusammen mit fünf anderen Teilnehmern die Silbermedaille. Mike Gubler konnte sich zwar nicht für die internationale Geografie-Olympiade in Paris qualifizieren, ist aber sehr zufrieden mit seiner Leistung. Er sagt:

«Die Olympiade hat mich motiviert und inspiriert, mich noch mehr mit Geografie zu befassen.»

Wenn alles klappe, werde er auch seine Maturaarbeit über ein geografisches Thema schreiben. Auch seine Berufswünsche sind geografisch geprägt. Nach der Matura würde Mike Gubler gerne eine Lokführerausbildung machen. Er könne sich aber auch etwas in Richtung Tourismus oder Verkehrswissenschaft vorstellen.