Oberuzwil Komponist Bernhard Sieber musste seine Reise nach Schweden abbrechen – trotzdem wurde er inspiriert: «Vor dem Opernhaus sind mir die Tränen gekommen» Der 80-jährige Bernhard Sieber aus Oberuzwil komponiert eine Oper über Nils Holgersson. Im Juni reiste er in Schweden zu den Schauplätzen der Geschichte. Eine Infektion im Bein liess ihn frühzeitig nach Hause zurückkehren. Larissa Flammer 14.07.2021, 05.00 Uhr

Bernhard Sieber zeigt auf einer Karte von Schweden die Schauplätze des Romans Nils Holgersson. Bild: Arthur Gamsa

Als sich Bernhard Sieber wieder bei unserer Zeitung meldet, liegt er im Spital. Ein Erysipel – eine durch Bakterien ausgelöste Hautinfektion – am Bein hat ihn dazu gezwungen, aus Schweden zurückzukehren. Der 80-Jährige sagt:

«Vielleicht hat mich eine Mücke gestochen, als ich in Stockholm im königlichen Tiergarten sass.»

Ende Mai erzählte der Oberuzwiler dieser Zeitung, dass er einen Monat lang auf den Spuren der Romanfigur Nils Holgersson durch Schweden reisen wird. Etwas mehr als eine Woche früher als geplant kehrte er zurück. Seine Ärztin habe ihn nach einem Blick auf sein Bein direkt mit dem Krankenwagen ins Spital bringen lassen. Mittlerweile heilt die Infektion gut ab und Sieber hat bereits wieder angefangen zu komponieren.

Dass ihn die Schmerzen im Bein gezwungen haben, frühzeitig die Rückreise zu planen, sieht Sieber heute als Fügung von Gott. Denn als er sich in Stockholm am 21. Juni nach einer Sitzplatzreservation im Zug erkundigte, hiess es, dass wegen der Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende weit übers Wochenende alles ausgebucht sei. Also kaufte der 80-Jährige ein Flugticket und musste so nicht in Schweden ins Krankenhaus.

Schriftlich klappt es mit dem Schwedischen recht gut

Erst vor gut einem Jahr hat der pensionierte Musiker damit begonnen, Schwedisch zu lernen, weil er in dieser Sprache eine Oper über Nils Holgersson schreiben wollte. «Schriftlich kann ich mich recht gut ausdrücken, aber wenn die Schweden in normalem Tempo reden, verstehe ich nichts», sagt er heute. Trotzdem kam er auf seiner Reise gut zurecht.

Am 1. Juni fuhr er per Zug nach Malmö, von wo aus er mittels öffentlichem Verkehr Schauplätze von Selma Lagerlöfs Roman bereiste. Auch ihren Heimatort Sunne besuchte Sieber. Doch das Museum in Selma Lagerlöfs ehemaligem Wohnhaus sei ausgerechnet an dem Tag, an dem er per Ruftaxi zu dem Gut rausfuhr, geschlossen gewesen. Sieber erzählt:

«Als ich das der Gastgeberin in meiner Unterkunft erzählte, organisierte sie eine Freundin, die mich am Folgetag nochmals dorthin fuhr.»

Im Museum hörte der Oberuzwiler eine Tonaufnahme von einer Rede, die Lagerlöf einst gehalten hat. Begeistert sagt er: «Jetzt weiss ich, in welcher Stimmlage ich ihre Rolle in der Oper singen lassen muss.» Kein Alt, sondern ein Mezzosopran müsse es sein.

Die weiten Landschaften haben imponiert

Auch den Heimatort von Nils Holgersson hat Sieber besucht. In einem nach der Romanfigur benannten Hotel in Västra Vemmenhög sei er als einziger Gast bestens aufgehoben gewesen. Die Gastgeberin habe ihm sogar ein typisch schwedisches Essen zubereitet: Heringe, Kartoffeln und Sauerrahm mit Schnittlauch.

Nils’ Heimatort liegt ganz im Süden von Schweden. Bild: Arthur Gamsa

Neben den Schauplätzen aus dem Roman haben die Eindrücke der weiten Landschaft dem Oberuzwiler imponiert. Das Land ist ein zentraler Aspekt der Geschichte: Selma Lagerlöf schrieb Nils Holgerssons Abenteuer als Geografiebuch für die Schule. Zusammen mit dem geschrumpften Jungen und den Gänsen konnten die Schüler Schweden kennen lernen; zu einer Zeit, in der Flugzeuge eben erst entwickelt wurden.

Tränen vor dem Opernhaus

Bis jetzt hat der 80-Jährige etwa die Hälfte der Oper komponiert. Auf Reisen hat er nichts zu Papier gebracht, aber im Kopf habe er daran gearbeitet. Erzählt er von den Schauplätzen in Schweden und den dazugehörigen Szenen aus der Geschichte, folgen oft Sätze wie: «Das lasse ich eine Oboe machen» oder «Das mache ich swingig, da muss ein Schlagzeuger hin».

Emotional wurde Bernhard Sieber in Stockholm, als er das Königliche Opernhaus erblickte. Er sagt:

«Mir sind die Tränen gekommen, als ich daran dachte, dass meine Oper vielleicht dort uraufgeführt werden könnte.»

Vor wenigen Wochen kontaktierte er das Opernhaus und schilderte den Aufbau seiner Oper sowie seine Idee, sie in Stockholm aufführen zu lassen. Bis jetzt habe er noch nichts gehört, sagt Sieber und ergänzt: «Träume darf man haben.» Es wäre wunderschön, wenn er in seinem letzten Lebensabschnitt so etwas noch erleben dürfte.