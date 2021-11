Gemeindehaus Oberuzwil: Knappes Ja für Anbau und Sanierung

Oberuzwil Knappes Ja: Bevölkerung bewilligt fünf Millionen Franken für Anbau und Sanierung des Gemeindehauses Rund 5,18 Millionen Franken kann Oberuzwil in das Gemeindehaus investieren. Für 980’000 Franken wird das bestehende Gebäude saniert, für 4,2 Millionen wird ein Anbau erstellt. Der Ja-Anteil beträgt 53,77 Prozent. Larissa Flammer 28.11.2021, 13.36 Uhr

Können sich freuen: Architekt Benjamin Saner, Ratsschreiberin Gabriela Hollenstein, Gemeindepräsident Cornel Egger. Bild: Larissa Flammer (22.September 2021)

Das Gemeindehaus Oberuzwil aus dem Jahr 1930 platzt aus allen Nähten. Mit einem Anbau an der Ostseite will die Gemeinde die Raumnot langfristig beheben und die Schulverwaltung in das Gemeindehaus integrieren. Zudem besteht beim bestehenden Gebäude ausgewiesener Sanierungsbedarf.