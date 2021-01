Oberuzwil Kein Eislaufen auf dem «Betti»: «Betreten auf eigene Gefahr» gilt nicht mehr Der Bettenauer Weiher ist zugefroren. Schlittschuhlaufen ist zurzeit aber nicht möglich. Philipp Stutz 17.01.2021, 13.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bettenauer Weiher ist mit Eis bedeckt. Auf einer Hinweistafel am Ufer ist alles Wissenswerte über das Betreten der Eisfläche und das Verhalten bei einem Unfall notiert. Bild: Philipp Stutz

Der Bettenauer Weiher präsentiert sich in seinem schönsten Winterkleid. Bis auf eine kleine Fläche ist das Gewässer mit Eis bedeckt. Trotzdem ist der «Betti» nicht begehbar. «Der Weiher ist gesperrt», sagt Oberuzwils Gemeindepräsident Cornel Egger. Es wäre zurzeit verantwortungslos und gefährlich, die Eisfläche für die Öffentlichkeit freizugeben.

«Dazu bedarf es einer kompakten, qualitativ guten Eisschicht mit rund 15 Zentimetern Dicke.»

Diese Voraussetzung sei nötig, damit das Eis einem Andrang zwischen 100 und 200 Personen standhalten könne. Und dazu sei eine lange, trockene Kaltwetterperiode mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nötig.

Der starke Schneefall hat allfällige Hoffnungen auf eine Öffnung geschmälert. «Denn der Schnee hat eine isolierende Wirkung», weiss Cornel Egger. Das Gewässer ist an den meisten Stellen zwar nur zwischen 1,50 und 2,50 Meter tief. Besonders gefährliche Stellen befinden sich im Einfluss- und Abflussbereich, wo das Eis dünn ist. Wenn sich Eltern mit Kindern dort aufhalten, kann es gefährlich werden. Zudem die Wetterprognosen steigende Temperaturen verheissen.

Aufsicht obliegt der öffentlichen Hand

«Betreten auf eigene Gefahr», hiess es früher. Doch die Bereitschaft, Eigenverantwortung zu übernehmen, schwand im Laufe der Zeit. Und die Rechtslage änderte sich dahin gehend, dass das Betreten des Eises auf eigene Gefahr mit Bezug auf die haftungsrechtlichen Aspekte bei einem Unfall nicht mehr möglich war. Seither obliegt die Aufsicht über zugefrorene Gewässer der öffentlichen Hand.

Auf einer Hinweistafel am Ufer ist alles Wissenswerte über das Betreten der Eisfläche und das Verhalten bei einem Unfall notiert. «Eisfläche gesperrt», heisst es dort. Um sich rechtlich abzusichern, wird das Eis seit der neuen Rechtsgrundlage nur noch stundenweise und unter Aufsicht freigegeben.

Cornel Egger, Gemeindepräsident Oberuzwil. Bild: PD

Zuletzt vor fünf Jahren wurde das Eislaufen unter den nötigen Voraussetzungen jeweils mittwochnachmittags, samstags und sonntags ermöglicht. «Das bedeutet für uns Personalaufwand», sagt Egger. Angehörige der Feuerwehr mit entsprechender Ausbildung in Erster Hilfe und Mitglieder des Samaritervereins müssen aufgeboten werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

«Betti» steht seit 2018 im Gemeindebesitz

Die Gemeinde Oberuzwil hat den Bettenauer Weiher vor drei Jahren mittels Tauschvertrag von der bisherigen Eigentümerin, der Uze AG, übernommen. Damit konnte die Gelegenheit genutzt werden, das beliebte Naherholungsgebiet langfristig für die Öffentlichkeit zu erhalten.

Noch ist nicht der ganze Weiher zugefroren. Wasservögel geniessen freien Zugang zur Eisfläche. Bild: Philipp Stutz

Der Bettenauer Weiher lädt zu jeder Jahreszeit zu Spazierrunden in der Natur und zum Innehalten auf einem der Ruhebänke am Wasser ein. Das Gebiet lockt mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt – unter anderem dem schweizweit grössten zusammenhängenden Seerosenvorkommen – und ist in der ganzen Region bekannt.

Mit dem Erwerb des vollständig auf Oberuzwiler Gemeindegebiet liegenden Weihers war ein seit Jahren gehegter Wunsch des Gemeinderates in Erfüllung gegangen. Die Übernahme bedeutet aber auch eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Gemeinde, denn der Weiher und seine Umgebung mit Bootshaus, Pfadiheim und allen Wegen sind – mit Unterstützung des Vereins Pro Bettenauerweiher – laufend zu pflegen und zu unterhalten.

Ein Boot für Hochzeitsbilder

Als eine der ersten Massnahmen wurden durch das Kantonsforstamt verschiedene Holzerarbeiten ausgeführt. Dürre Äste und Bäume entlang des Ufers, welche die Sicherheit der vielen Spaziergänger gefährdeten, wurden geschnitten beziehungsweise gefällt.

Ausserdem wurden fremde Baumarten und Sträucher entfernt, um mehr Platz und Licht für heranwachsende junge einheimische Bäume und Pflanzen zu schaffen. Die Fällung der teilweise grossen Bäume ist nicht überall auf Gegenliebe gestossen. Besucher hätten dadurch aber bessere Sicht auf den Weiher erhalten, sagt Egger.

Bei der Umsetzung der Pflege- und Aufwertungsmassnahmen ist die Gemeinde vom Biologen Jonas Barandun beraten und unterstützt worden. In der Folge wurden Ruhebänke und Abfallkübel ersetzt sowie das Bootshaus saniert. Auch ein neues Boot ist angeschafft worden. Es dient dem Unterhalt des Gewässers und dem Bergen toter Tiere.

Auch soll es in ferner Zukunft bei Hochzeiten eingesetzt werden, um Erinnerungsbilder in der reizvollen Landschaft zu «schiessen». «Doch ist dies zurzeit wegen der Coronapandemie noch eine Vision», gesteht der Gemeindepräsident.

«Der Unterhalt ist eine Daueraufgabe», betont Egger. Er rechnet mit jährlichen Kosten zwischen 30'000 und 50'000 Franken. Als Nächstes müssen die Spazierwege ausgebessert werden. «Der Aufwand lohnt sich», ist er überzeugt. Die Gemeinde habe viele positive Rückmeldungen erhalten. «Auch von Personen, die nicht in Oberuzwil wohnhaft sind.»