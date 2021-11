Kaum Kritik am Fünf-Millionen-Kredit für Oberuzwiler Gemeindehaus

Oberuzwil Kaum Kritik am Fünf-Millionen-Kredit für den Anbau und die Sanierung des Gemeindehauses Die erste Informationsveranstaltung der Gemeinde vor der Abstimmung am 28. November war schwach besucht. Heute Donnerstag hat die Bevölkerung erneut die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Larissa Flammer 11.11.2021, 04.30 Uhr

Das bestehende Gemeindehaus (links) muss saniert werden, der Anbau (rechts) soll das Platzproblem lösen. Bild: PD

Am 28. November stimmt die Oberuzwiler Bevölkerung über einen Kredit für den Anbau und die Sanierung des Gemeindehauses ab. Dieser beträgt 5,18 Millionen Franken. Trotz des stattlichen Betrags für einen Verwaltungsbau hält sich der öffentliche Diskurs in Oberuzwil bisher in Grenzen.

Am ersten Informationsabend, den die Gemeinde vergangene Woche für die Bevölkerung organisierte, waren nur gut 20 Personen anwesend – inklusive Gemeinderatsmitglieder und Fachpersonen, wie Ratsschreiberin Gabriela Hollenstein auf Anfrage sagt. Es galt eine Zertifikatspflicht. Heute Donnerstag findet – ebenfalls mit Zertifikatspflicht – ein zweiter Informationsanlass statt: um 19.30 Uhr im Singsaal des Oberstufenzentrums.

Personen ohne Covid-Zertifikat können ihre Fragen zum Projekt zum Beispiel nächsten Montag während der Bürgersprechstunde stellen, wie Hollenstein sagt. Auch gebe die Bauverwaltung auf konkrete Fragen direkt Auskunft.

Kritik an Notwendigkeit gewisser Räume

Der eine oder andere Kritikpunkt am Bauprojekt wurde an der Veranstaltung vergangene Woche durchaus laut. Wie die Ratsschreiberin sagt, sei etwa aufgrund der Digitalisierung die Notwendigkeit des neuen Archivraums in Frage gestellt worden. Gemeindepräsident Cornel Egger habe an der Versammlung erklärt, dass die Verwaltung weiterhin verpflichtet sei, gewisse Akten in Papierform aufzubewahren. Zudem sei der neue Archivraum keine Erweiterung des bisherigen, sondern ein Ersatz des alten Raums, da dieser zu eng sei.

Ein weiterer Kritikpunkt, der angesprochen worden sei, betrifft die Notwendigkeit des grossen Schulungsraums im Neubau. Der Name sei vielleicht etwas irreführend, sagt Hollenstein, denn die Gemeinde werde den Raum vielfältig nutzen. Zum Beispiel auch für Informationsveranstaltungen wie die für das Bauprojekt. So müssten nicht mehr wie bisher Vereine den Singsaal räumen, wenn die Gemeinde für einen politischen Anlass Platz braucht. Stichwort Vereine: Auch sie werden den Raum für Versammlungen nutzen können.

Ein Kritikpunkt, der per E-Mail eines Bürgers an unsere Zeitung gelangte, betrifft die Vergabe des Planungsauftrags. Diesen erteilte der Gemeinderat im freihändigen Verfahren an die Trunz+Wirth AG. Benjamin Saner ist Architekt und Mitinhaber der Firma – und Mitglied der Baukommission der Gemeinde Oberuzwil, welche das Projekt begleitet. Wie Hollenstein sagt, sei er jedoch nicht stimmberechtigtes Mitglied der Kommission, sondern gehöre dieser in seiner Funktion als Architekt an.

Architekt Benjamin Saner, Ratsschreiberin Gabriela Hollenstein und Gemeindepräsident Cornel Egger bei der Vorstellung des Bauprojekts. Bild: Larissa Flammer