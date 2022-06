Oberuzwil-Jonschwil Behörde ist nicht mehr beschlussfähig – Evangelische Kirchgemeinde braucht dringend neue Ratsmitglieder Die Kantonalkirche muss der Evangelischen Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil unter die Arme greifen. Denn per Anfang Juli besteht die Kirchenvorsteherschaft plötzlich nur noch aus drei Mitgliedern. Dies, weil zwei wiedergewählte Mitglieder ihr Amt nicht antreten. Larissa Flammer 17.06.2022, 13.21 Uhr

Die Evangelische Kirche in Oberuzwil mit dem dazugehörenden Pfarrhaus. Bild: Philipp Stutz

Am 1. Juli startet für die Behörde der Evangelischen Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil die neue Legislatur. Doch die Kirchenvorsteherschaft ist rechtlich nicht beschlussfähig. Wie die Kirchgemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberuzwil schreibt, wird der Rat zu Beginn der kommenden Amtszeit nur noch aus drei Mitgliedern bestehen.

Wie konnte es so weit kommen? Drei Mitglieder der siebenköpfigen Kirchenvorsteherschaft sind nicht mehr zur Gesamterneuerungswahl am 27. März angetreten – darunter die bisherige Präsidentin Lisa Alder. Da sich nur eine neue Kandidatin zur Wahl gestellt hatte, wurden für die neue Amtszeit fünf Personen in die Behörde gewählt.

Doch nun heisst es in der Mitteilung der Kirchgemeinde, dass zwei der bisherigen Mitglieder, die eigentlich wiedergewählt wurden, nicht weitermachen wollen:

«Susanne Petitmermet und Peter Naef haben aus persönlichen Gründen entschieden, ihr Amt nicht anzutreten.»

Kurator der Kantonalkirche wird Sitzungen leiten

Die Kirchgemeinde erhält nun einen Kurator oder eine Kuratorin der Kantonalkirche zur Seite gestellt. Diese Person wird die Kirchgemeinde ab dem 1. Juli zusammen mit den verbleibenden Ratsmitgliedern leiten. Markus Bernet, Kirchenschreiber der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen, erklärt, was das konkret bedeutet:

«Die Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft können keinen Entschluss mehr fassen, ohne dass der Kurator oder die Kuratorin das Okay dazu gibt.»

Die von der Kantonalkirche eingesetzte Person werde an allen Sitzungen teilnehmen und diese auch leiten.

Um diese Übergangszeit möglichst kurz zu halten, läuft die Suche nach neuen Behördenmitgliedern auf Hochtouren. Die Kirchgemeinde schreibt in ihrer Mitteilung: «Den verbleibenden Mitgliedern der Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil ist es ein grosses Anliegen, dass der Rat möglichst bald wieder vollzählig ist.» Der Kurator oder die Kuratorin werde die Kirchgemeinde bei der Suche nach neuem Personal unterstützen, sagt Bernet.

Acht Kirchgemeinden im Kanton machen derzeit Sorgen

Um wieder voll beschlussfähig zu sein, müsste die Kirchenvorsteherschaft von Oberuzwil-Jonschwil aus sieben Personen bestehen, wie Bernet sagt: das Präsidium, fünf weitere Mitglieder sowie die gewählte Pfarrperson. Letztere ist im Fall von Oberuzwil-Jonschwil Pfarrer René Schärer, der weiterhin Mitglied des Rats ist.

Per 1. Juli muss im Kanton St.Gallen in zwei Kirchgemeinden ein Kuratorium eingerichtet werden. In drei Kirchgemeinden ist das Präsidium vakant und in weiteren dreien ist die Vorsteherschaft unterbesetzt, auch dort hat die Kantonalkirche Massnahmen zur Unterstützung ergriffen. Markus Bernet sagt:

«Diese acht Kirchgemeinden machen uns aktuell Sorgen.»

Die allgemeine Entwicklung, dass es immer schwieriger wird, Personen für ein längerfristiges Amt zu motivieren, mache auch vor den Kirchgemeinden nicht Halt. Lassen sich nicht genug Ratsmitglieder finden, wäre ein Zusammenschluss mit einer benachbarten Kirchgemeinde eine Lösung, bestätigt Bernet eine entsprechende Frage.

Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, die sich für ein Engagement in der Kirchenvorsteherschaft interessieren, können sich beim Sekretariat unter 071 951 53 71 oder doris.mueller@ref-oberuzwil.ch melden.