Oberuzwil «Ich kenne die Farmer persönlich»: Marcel Ramseyer röstet und verkauft in der Schweiz die grösste Auswahl an indischem Kaffee Sigma Coffee ist eine kleine Kaffeerösterei, die Marcel Ramseyer in seiner Garage in Oberuzwil betreibt. Beim Anbau in Indien, beim Import und bei der Verpackung ist ihm Nachhaltigkeit wichtig. An der Schweizer Röstmeisterschaft wurde er Dritter. Larissa Flammer 13.02.2021, 05.00 Uhr

Marcel Ramseyer in seiner kleinen Rösterei in Oberuzwil. Bild: Tobias Garcia (10. Februar 2021)

«Kaffee ist für mich ein täglicher Genuss – eine tägliche Freude.» Marcel Ramseyer weiss, wovon er spricht. Der Oberuzwiler verkauft Kaffee, den er in seiner ausgebauten Garage selber röstet. Die frischen Bohnen importiert Ramseyer ausschliesslich von kleinen Kaffeebauern aus Indien. Diese kennt er persönlich.



Warum aus Indien, und woher dieser persönliche Kontakt? Ramseyer sagt: «Ich verbinde mit meinem Kaffee sehr positive Erinnerungen.» Als Mitarbeiter der Firma Bühler hat er von 2014 bis 2016 zusammen mit seiner Frau in Indien gelebt und gearbeitet.

«Dort durfte ich zusammen mit meinem Team Kaffeeröster entwickeln und die lokale Kaffeeindustrie kennen lernen.»

Mit dem Kaffeerösten in Kontakt gekommen ist der gelernte Konstrukteur also über den Beruf. In den Kaffee und vor allem die Kaffeekultur verliebt hat er sich in Indien. «Ein sehr farbenfrohes, sehr freundliches Land.» Noch in Indien hat er einen ersten Businessplan für eine eigene Rösterei geschrieben. Nach der Rückkehr in die Schweiz besuchte Ramseyer zuerst einen Baristakurs, danach kaufte er eine gebrauchte Röstmaschine der Firma Bühler. Seit ziemlich genau drei Jahren gibt es Sigma Coffee Roaster in Oberuzwil nun.

Die Röstmaschine, Bohnen mit unterschiedlichem Röstgrad sowie aus Indien gelieferter Kaffee. (Bilder: Tobias Garcia, 10. Februar 2021)

Ansprüche an Kaffee steigen – Sigma liefert

Schweizerinnen und Schweizer gehören zu den grössten Kaffeetrinkern der Welt. Auch die Coronakrise und die geschlossenen Restaurants haben daran nichts geändert, wie diese Zeitung Anfang Woche berichtete. Die Ansprüche an den Kaffee steigen. Das spielt Ramseyer mit seiner Spezialisierung auf indischen Kaffee in die Karten. Er hat die grösste Auswahl an indischem Kaffee in der Schweiz und sagt:

«Trotz hoher Qualität fristet dieser bisher in der Schweiz noch etwas ein Mauerblümchendasein.»

Dass der Oberuzwiler auf Nachhaltigkeit setzt, passt ebenfalls zu den Ansprüchen der Kunden. Er nutzt für seinen Kaffee kompostierbare Verpackung, die er selber mit wasserbasierter Stempelfarbe bedruckt. Die Klammer besteht aus FSC zertifiziertem Holz, die Etikette aus Recyclingpapier.

Verkaufsfertiger Kaffee sowie die Trophäe für den dritten Platz an der Schweizer Röstmeisterschaft. Bild: Tobias Garcia (10. Februar 2021)

Angebaut wird ebenfalls nachhaltig. «Alle Bohnen werden von Hand geerntet.» Sie wachsen auch nicht in Monokultur-Plantagen, sondern in Wäldern, was eine höhere Biodiversität bedeutet. Prüfberichte aus dem Labor bestätigten Ramseyer beim Export die Nachhaltigkeit seiner Bohnen. Da er direkt mit den Bauern Geschäfte macht, kann er beim Anbau mitreden und direkt Rückmeldung zum Kaffee geben. Ein weiterer Vorteil der direkten Geschäftsbeziehung ohne Mittelsmänner:

«Mir ist wichtig, dass die Bauern einen fairen Preis erhalten.»

So könnten sie zum Beispiel auch besser in nachhaltige Aufbereitungsmethoden investieren.

Kaffee hat mehr Aroma-Nuancen als Wein

Gerne würde der 38-Jährige, wenn es wieder möglich ist, erneut nach Indien reisen und die Farmen besuchen. Zurzeit besteht der Kontakt aus Skype- und Whatsapp-Anrufen. «Ich möchte mal eine Woche bei der Ernte mithelfen, um mein Verständnis für das Produkt zu vertiefen.» Je mehr er über die Bohnen wisse, desto besser könne er sie rösten. «Ich will ja jede Nuance aus ihnen herausholen.» Bei Kaffee gibt es bis zu 800 Aroma-Nuancen, sagt Ramseyer. «Das sind deutlich mehr als bei Wein.»

Frisch gerösteter Kaffee. Bild: Tobias Garcia (10. Februar 2021)

Sein Können unter Beweis gestellt hat der Oberuzwiler 2018 an den Schweizer Röstmeisterschaften, als er den dritten Platz erreichte. Seither fanden die Meisterschaften nicht mehr statt, Sigma amtiert also immer noch als beste Rösterei der Ostschweiz, wie Ramseyer mit Stolz sagt. Bei den nächsten Meisterschaften will er unbedingt wieder mitmachen. Der dreitägige Event sei auch zur Vernetzung toll. Rund 150 aktive Röstereien gibt es in der Schweiz, schätzt Ramseyer. Der Trend sei in den letzten Jahren – etwas verspätet – auch in der Ostschweiz angekommen.

In Zusammenhang mit Kaffee gibt es neben dem Rösten weitere Wettkämpfe. Unter anderem Tasting – bei dem Unterschiede zwischen Kaffees geschmeckt werden müssen und bei dem Ramseyer auch schon teilgenommen hat – oder Barista. Für die Zubereitung des Sigma-Kaffees braucht man aber keine Barista-Maschine zu Hause, sagt der 38-Jährige. «Geschmack ist persönlich.» Jeder soll den Kaffee so zubereiten, wie er ihn mag.

Einmal pro Woche wird geröstet

Obwohl der Oberuzwiler mit seiner Firma Sigma Coffee Roaster vergangenen Frühling eine GmbH gegründet hat, bleibt der Kaffee ein Hobby. Ramseyer arbeitet weiterhin Vollzeit bei Bühler; mittlerweile als Marktsegmentleiter Petfood – also Maschinen für die Herstellung von Haustierfutter. Das Kaffeerösten ist sein Ausgleich.

«Mir ist wichtig, dass ich Spass daran habe und es nicht ein Müssen ist.»

Trotzdem steckt Ramseyer einiges an Zeit in sein Hobby. Im Durchschnitt röstet er einmal pro Woche Bohnen. Die Bestellungen, die über seinen Onlineshop hereinkommen, verschickt er einzeln. Auch drei kleinere Läden in Wiesendangen und der Stadt St.Gallen verkaufen seinen Kaffee. Erst im Januar hat er in eine Abpackmaschine investiert, das beschleunigt den Prozess.

Links im Bild: die Abpackmaschine. Bild: Tobias Garcia (10. Februar 2021)

Im vergangenen Jahr hat er mit seiner Rösterei zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben. «Was nicht heisst, dass es dieses Jahr wieder klappt.» Ist die Pandemie vorbei, würde er gerne wieder das eine oder andere Restaurant beliefern. Kapazitäten hätte er.

Schon bald wird in Indien geerntet, dann erhält Marcel Ramseyer die ersten Proben von frischen Kaffeebohnen, aus denen er auswählt und dann bestellt. Aktuell hat er sieben verschiedene Sorten im Angebot. Voraussichtlich kommen bei dieser Ernte im Frühling zwei oder drei neue dazu.