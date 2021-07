Oberuzwil Hehres Ziel: Diese Familie will den Faustballsport in Serbien bekannt machen Mit der serbischen Frauen-Faustball-Nationalmannschaft wollen die Hagens an der diesjährigen WM in Österreich den fünften Platz erreichen. Fast noch wichtiger ist ihnen aber, die Sportart in Serbien populär zu machen. Ein Besuch bei einer faustballverrückten Familie in Oberuzwil. Sara Stojcic 20.07.2021, 13.53 Uhr

Familie Hagen bei sich zu Hause: Das Kunstwerk im Hintergrund ist ein Geschenk und zeigt Cassandra Hagen in ihrem Element. Bild: Tobias Garcia

Schon die Wohnungseinrichtung von Mutter Slavica, Vater Edi und Tochter Cassandra Hagen deutet auf ihre Passionen hin: Faustball und Serbien. In jeder Ecke wartet ein sportliches Foto oder ein serbisches Sujet darauf, bestaunt zu werden. Die Medaillen auf der Kommode und Wimpel an der Wand erinnern die Familie täglich an ihr grosses Ziel: Sie wollen Faustball in das Land im Balkan bringen. «Da Volleyball in Serbien eine weitverbreitete Sportart ist, ist es schwierig, in die Nationalmannschaft zu kommen. Wir wollen Spielerinnen zum Wechsel zum Faustball animieren. Denn da haben sie eine grössere Chance, in einer Nati einzusteigen», sagt Slavica Hagen. Edi Hagen führt aus: «So könnten die Spielerinnen an Weltmeisterschaften teilnehmen und in die Austragungsländer reisen. Wenn sich das herumspricht, gibt es irgendwann vielleicht mehrere Vereine und schliesslich eine Faustball-Liga in Serbien.»

Cassandra Hagen hat für diesen Zweck von der schweizerischen U18-Mannschaft in die serbische Frauen-Nati gewechselt. Zurück ins schweizerische Team kann sie nun nicht mehr. Und wie trainiert die junge Frau mit ihren Mitspielerinnen in Serbien? «Alle zwei Monate reisen wir über das Wochenende nach Belgrad. Oder wir nehmen Ferien für das Training», sagt Edi Hagen. «Die Serbinnen trainieren jedoch überwiegend mit einem Co-Trainer in ihrem Heimatland und Cassandra spielt mit der Vereinsmannschaft FB Elgg in der Nati A», erläutert er.

In diesem Haushalt ist Faustball Trumpf. Bild: Tobias Garcia

Dieses Jahr nimmt die serbische Frauenmannschaft vom 28. Juli bis zum 1. August an der Weltmeisterschaft in Grieskirchen in Österreich teil. Eigentlich hätte sie in der Schweiz stattfinden sollen. Jedoch musste Rapperswil-Jona coronabedingt absagen. «Es ist schade. Vor heimischem Publikum zu spielen, wäre schön gewesen. Jetzt müssen unsere Freunde und die Familie die Spiele über einen Livestream mitverfolgen.» Alle drei sind sich einig:

Die Weltmeisterschaft wird jedoch im kleineren Rahmen gehalten, da einige Nationen aufgrund der Pandemie nicht anreisen können. Brasilien, Italien, Indien und Japan sind unter anderem nicht dabei. Und wie gut wird Serbien abschneiden? Trainer Hagen sagt: «Deutschland, Österreich und die Schweiz sind die Hauptplayer. Sie werden die Medaillen unter sich ausmachen. Unser Ziel ist der fünfte Platz.»

Die ganze Familie packt mit an

Vor zwei Jahren hatte Edi Hagen dieser Zeitung mitgeteilt, dass er als Trainer der serbischen Männer-Nati im Faustball abtrete. Das ist jedoch nicht geschehen. Ganz im Gegenteil: Heute ist er als Coach der serbischen Faustballnationalmannschaften der Männer und Frauen tätig. «Ich habe neue Motivation bekommen», sagt er. Und zwar wegen Änderungen im Team. Es sind einige neue Spieler und Spielerinnen dazu gekommen. Da Edi Hagen aufgehört hat, selbst aktiv Faustball zu spielen, hat er mehr Zeit als Trainer.

Die Frau an Edi Hagens Seite, Slavica, ist Delegationsleiterin der Frauen-Nati. Was hat sie zu tun? «Die komplette Organisation, von Anfang bis Schluss. Zum Beispiel die An- und Abreise, das Essen, die Fotos. Ich bin das Mädchen für alles», lacht die gebürtige Serbin. Die Dritte im Bunde ist Cassandra Hagen. Sie erinnert sich: «Als wir 2018 von der WM in Linz heimfuhren, da mussten wir an der serbischen Grenze lange warten. Das ganze Team war in voller Montur und die wartenden Leute wurden aufmerksam auf uns. Sie stiegen aus ihren Autos und wollten wissen, welchen Sport wir machen.» Sie führt weiter aus:

Wenn der Vater die Tochter trainiert

Der Vater als Trainer. Ob das gut geht? Für die Tochter ist das kein Problem: «Auf dem Platz sind wir Trainer und Spielerin. Wenn es zu Hause mal kracht, können wir das auf dem Feld ignorieren. Man muss Privates vom Sportlichen trennen können.» Vater Hagen sagt zu seiner Rolle als Coach: «Ich gehe mit Cassandra eher strenger um im Team. Ich möchte nicht, dass die anderen Spielerinnen denken, dass ich meine Tochter bevorzuge.»

«Ein Sport voller Höhepunkte»

Faustball sei ein familiärer Sport, sagt Cassandra Hagen. «Auf dem Platz kämpft man und nach dem Spiel ist man wie eine grosse Familie.» Für die Hagens ist es schwierig, sich auf einen Höhepunkt festzulegen. «Die Weltmeisterschaften 2018 in Linz (Frauen) und 2019 in Winterthur (Männer) sind aber ganz oben auf der Liste», sagt die Spielerin. Ebenfalls hervorzuheben ist der vierte Rang an der EM 2019 in Tschechien (Frauen) hinter den Topländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ob auch die WM in Grieskirchen zu einem Höhepunkt wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.