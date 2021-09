Gemeindehaus Oberuzwil soll erweitert und saniert werden

Oberuzwil «Gemeindehaus platzt aus allen Nähten»: Volk stimmt im November über 5-Millionen-Kredit für Anbau und Sanierung ab Die Oberuzwiler Gemeindeverwaltung hat zu wenig Platz. Zudem muss das Gemeindehaus, das im Jahr 1930 gebaut worden ist, saniert werden. Für etwas mehr als 5 Millionen Franken sollen hinter dem bestehenden Gebäude ein Anbau erstellt und Sanierungen durchgeführt werden. Larissa Flammer 22.09.2021, 19.29 Uhr

Visualisierung des geplanten Anbaus aus Sicht des grossen Parkplatzes beim Feuerwehrdepot. Das bestehende Gebäude mit dem markanten Turm wird etwas vom Baum rechts verdeckt. Bild: PD

Das Büro von Gemeindepräsident Cornel Egger wird immer montags von jemand anderem genutzt. Das geht, weil Egger viel unterwegs ist. Aber die räumlichen Verhältnisse im Oberuzwiler Gemeindehaus sind allgemein unbefriedigend und knapp. Es platzt aus allen Nähten, teilt die Gemeinde mit. Neben Arbeitsplätzen fehlen auch barrierefrei zugängliche Sitzungs- und Besprechungszimmer.

Der Platzbedarf und der Personalbestand sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten grösser geworden, weil das Dienstleistungsangebot laufend den gestiegenen Bedürfnissen angepasst werden musste.

Architekt Benjamin Saner (links), Ratsschreiberin Gabriela Hollenstein und Gemeindepräsident Cornel Egger. Bild: Larissa Flammer

Egger würde zudem gerne die Schulverwaltung unter dem gleichen Dach haben. Die sechs Angestellten dieser Verwaltung sitzen bisher in einer anderen Liegenschaft – obwohl die Einheitsgemeinde vor gut 20 Jahren eingeführt wurde. «Es sind immer wieder Botengänge hin und her nötig», sagt der Gemeindepräsident am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Mit einem Anbau an der Ostseite des Gemeindehauses will Oberuzwil die Raumnot langfristig beheben.

Urnenabstimmung am 28. November

Das bestehende Gemeindehaus wurde 1930 bezogen. Vor 30 Jahren fand der letzte grössere Umbau statt. Damals wurde etwa das Dachgeschoss ausgebaut. Mittlerweile sind verschiedene Dinge sanierungsbedürftig: die Heizung, der Lift, die Bodenbeläge, sanitäre Anlagen, die Beleuchtung und so weiter. Ausserdem muss das Untergeschoss entfeuchtet werden. Diese Sanierungsarbeiten sollen parallel zur Erstellung des Anbaus erledigt werden.

Im Auftrag der Gemeinde hat die Uzwiler Firma Trunz+Wirth ein Gesamtprojekt erarbeitet. Weil sowohl das Ortsbild als auch das Gemeindehaus geschützt sind, wurde die kantonale Denkmalpflege ins Boot geholt. Das Projekt sieht einen dreigeschossigen Anbau vor, der auf jedem Stockwerk über einen Korridor mit dem bestehenden Gebäude verbunden ist.

Die Südfassade des bestehenden Gemeindehauses (links) und des geplanten Anbaus (rechts). Bild: PD

«Für längerfristige Nutzungsmöglichkeiten haben wir auf maximale Flexibilität geachtet», sagt Architekt Benjamin Saner an der Medienkonferenz. Raumteilende Mauern können später einfach eingebaut oder abgebrochen werden. Bei der Umgebungsgestaltung wurde darauf geachtet, dass der grosse Platz im Osten weiterhin als Parkplatz und Festgelände für die Chilbi genutzt werden kann. Zudem wird die bestehende Wegverbindung nördlich des Gemeindehauses aufgewertet. Die Heizungssanierung im Altbau wird mit einer neuen Erdsondenwärmepumpe und einer Fotovoltaikanlage auf dem Anbau kombiniert.

Gerechnet wird mit Gesamtkosten von rund 5,18 Millionen Franken, wobei 4,2 Millionen auf den Neubau entfallen und 980'000 Franken auf die Sanierung des Altbaus. Die künftigen Amortisationen und zusätzlichen Unterhaltskosten werden jährlich rund 240'000 Franken betragen. Trotzdem ist aus heutiger Sicht keine Steuerfusserhöhung notwendig. Die Bevölkerung stimmt am 28. November an der Urne über den Kredit ab.

Zwei Veranstaltungen für Fragen

Bei der Analyse des Raumbedarfs hat die Gemeinde die Digitalisierung, die Möglichkeit von Homeoffice und auch eventuelle Zusammenlegungen von Abteilungen mit anderen Gemeinden in Betracht gezogen, betont Egger. Aber:

«Zu einem sehr grossen Teil müssen wir unsere Dienstleistungen vor Ort erbringen.»

Der Gemeindepräsident ist zuversichtlich, dass die Bevölkerung das Projekt gutheissen wird. Am 3. und 11. November wird es zwei öffentliche Informationsveranstaltungen geben. Wird der Kredit genehmigt, sieht der Zeitplan den Baubeginn im Sommer 2022 und den Bezug im Herbst 2023 vor. Provisorien sind während der Bauzeit keine vorgesehen, sämtliche Dienstleistungen bleiben gewährleistet.

Blick auf die Ostfassade des Gemeindehauses, an die der Anbau anschliessen wird. Bild: Larissa Flammer

Bei einer Ablehnung des Kredits müsste die Gemeinde ausserhalb des Gemeindehauses zusätzliche Räumlichkeiten suchen und einrichten. Eine dadurch zunehmend dezentralisierte Verwaltung würde Arbeitsabläufe erschweren. Hindernisfrei erreichbare Sitzungs-, Besprechungs- und Versammlungsräume im Gemeindehaus würden weiterhin fehlen. Und: Der Sanierungsbedarf müsste trotzdem behoben werden.