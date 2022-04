Strohsäcke in der Uze sollen gegen das Fischsterben helfen

Oberuzwil Futter für die Fische: Mit Jutesäcken voller Stroh versucht der Fischereiverein, dem Forellensterben in der Uze entgegenzuwirken In den Aufzuchtbächen des Fischereivereins Thur überleben Jahr für Jahr weniger Forellenbrütlinge. Eines der Probleme: Sie finden wenig Futter. Nun sollen sich Insekten und Kleintiere in Strohsäcken vermehren. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 28.04.2022, 12.00 Uhr

Unter dem hellen Stein liegt ein Jutesack des Fischereivereins. Bild: Larissa Flammer

Domenic Stillhart steht in Oberuzwil am Ufer der Uze und zeigt auf einen hellen Stein, der aus dem Bach ragt. Der Fischer hat ihn selbst dort platziert, um einen darunter liegenden Strohsack zu beschweren. Der Sack ist jetzt, nach gut drei Wochen im Wasser, kaum zu erkennen. Es könnte sich genauso gut um eine natürliche Erhebung im Bachbett handeln.

Gut 15 solche mit Stroh gefüllten Jutesäcke befinden sich bereits in der Uze auf Oberuzwiler Gemeindegebiet, rund 20 weitere sollen demnächst folgen. Platziert werden sie vom Fischereiverein Thur, unter der Federführung von Domenic Stillhart, der im Vereinsvorstand für die Gewässerbewirtschaftung zuständig ist. Der Fischer sagt:

«Stroh sollte die ideale Nahrungsgrundlage für Kleinstlebewesen sein.»

Domenic Stillhart mit Stroh aus einem der Jutesäcke in der Uze. Bild: Larissa Flammer

Im Idealfall wimmelt es in ein paar Wochen in den Säcken von Insekten. Ob es klappen wird, kann Stillhart noch nicht sagen. Es ist ein Pilotversuch, den der Fischereiverein in Oberuzwil gestartet hat. Als eine Massnahme, um das Fischsterben aufzuhalten.

Insekten brauchen organisches Material

Das Problem: Äste und Laub bleiben selten lange in einem Bach liegen. Um die Hochwassergefahr zu verringern, wird das Totholz rausgezogen und werden die Bachbetten mit Baggern ausgeräumt. Doch das ist verheerend für die Fische.

Denn eigentlich wären Insekten und Kleinstlebewesen für das Aufräumen der Bäche zuständig. Sie zersetzen und fressen das abgestorbene organische Material. In aufgeräumten Gewässern gibt es nur wenige Kleinstlebewesen und damit auch wenig Futter für die heimische Bachforelle, deren Hauptnahrungsmittel diese Insekten sind.

Domenic Stillhart. Bild: Larissa Flammer

Stillhart watet im Quartier Ghürst in die Uze und tastet das Bachbett ab. «Die Bachsohle verhärtet mit der Zeit», sagt er und demonstriert, wie fest die kleinen Steine im Boden stecken. Als er dagegen einen grösseren, locker im Bach liegenden Stein hochhebt, kommt darunter prompt eine Steinfliegenlarve zum Vorschein. Stillhart erklärt:

«Insekten sind auf lockeren Boden angewiesen.»

Auch deshalb versenkt er Stroh im Bach: Die Halme sind hohl und bieten Lebensraum.

Unter losen Steinen finden Insekten ihren Lebensraum. Bild: Larissa Flammer

Immer weniger Brütlinge überleben das erste Jahr

Jeden Frühling setzt der Fischereiverein rund 30'000 Forellenbrütlinge in der Uze aus. Fünf solche Aufzuchtbäche gehören zum Pachtgebiet des Vereins. Im Herbst und im darauffolgenden Frühling werden die Aufzuchtbäche elektrisch abgefischt und die Jungtiere an unterschiedlichen Stellen in die Thur eingesetzt.

Doch Jahr für Jahr überleben weniger Brütlinge. «Es gibt diverse Probleme», sagt Stillhart. Er nennt Schadstoffe wie Pestizide, Mikroplastik, Hormone oder Medikamentenrückstände. Auch der Klimawandel ist eine grosse Bedrohung für die Fischbestände: zu warmes Wasser, unregelmässige Niederschläge und die schwindende Biodiversität.

Letzteres veranschaulicht der Fischer mit einem Beispiel: «Früher klebten bei Autofahrten viel mehr Insekten an Frontscheibe und Motorhaube als heute.» Hier setzt der Pilotversuch an: Die Strohsäcke sollen das Leben in die Bäche zurückbringen.

Die Jutesäcke werden komplett zersetzt

Die Massnahme wird kantonsweit erstmals erprobt. Stillhart hat die Idee von Berichten aus anderen Teilen der Schweiz. Er sagt: «Zum Teil wird mit fest verbauten Drahtkörben gearbeitet, die immer wieder mit Stroh gefüllt werden.» Festverbauungen brauchen allerdings eine Baubewilligung und erhöhen die Hochwassergefahr.

Die Jutesäcke, die mit Steinen beschwert und mit Stricken an Wurzeln und Bäumen befestigt sind, werden mit der Zeit komplett zersetzt. Der Fischer demonstriert dies an einem der Säcke: Bereits nach drei Wochen im Wasser kann er das Gewebe ohne Mühe zerreissen. Sollte sich durch ein Hochwasser einer der Säcke lösen, würde er also nichts verstopfen.

Die Strohsäcke fallen optisch kaum auf und werden mit der Zeit komplett zersetzt. Bild: Larissa Flammer

Die Gemeinde Oberuzwil habe positiv auf die Idee des Vereins reagiert, sagt Stillhart. Sie habe auch geholfen, die Erlaubnis beim Kanton einzuholen, dem die Gewässer gehören. Und der Verein durfte Anfang April im Mitteilungsblatt über das Projekt informieren. Das ist wichtig, sagt der Fischer:

«Damit die Bevölkerung nicht denkt, dass es sich bei den Säcken um Abfall handelt.»

Auch im Abschnitt der Uze auf Uzwils Gemeindegebiet sowie im Zuzwiler Dorfbach will Stillhart Strohsäcke versenken. Ist das Projekt von Erfolg gekrönt, soll es künftig jedes Jahr durchgeführt werden – in allen Bachgewässern des Vereins. Der Fischer kann sich auch vorstellen, dass sich andere Vereine, Organisationen oder Schulen beteiligen wollen.

Für den Pilotversuch spendet die Oberbürer Transportfirma Heinz Kaiser AG das Stroh, der Fischereiverein bezahlt die Jutesäcke und leistet die Fronarbeit.

Ohne Forelle gibt es keinen Fischereiverein

Ob die Bachforelle langfristig in der Thur und den Aufzuchtbächen überlebt, selbst wenn die Strohsäcke das Nahrungsproblem lösen, kann Stillhart nicht sagen. Eine gewisse Hoffnung setzt er in die neue Reinigungsstufe für Mikrostoffe, die etwa in der geplanten ARA Thurau eingebaut werden soll. Aber auch im Toggenburg fliesst viel Wasser in die Thur. Oder wie der Fischer es ausdrückt:

«Ein Bach beginnt oben.»

Trotz der Unsicherheiten wird sich der Fischereiverein weiter für das Überleben der Bachforelle engagieren. Stillhart sagt: «Ohne die Fische gibt es irgendwann auch den Verein nicht mehr.» Und die Fischer seien die Ersten, die bemerken würden, wenn die Wasserqualität in einem Gewässer nicht mehr stimme. Daran müsse auch der Bevölkerung gelegen sein, denn das Bach- und Flusswasser werde früher oder später zu Grund- und damit zu Trinkwasser. «Wir müssen ihm Sorge tragen.»

