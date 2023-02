In Oberuzwil soll die Alti Gerbi neu belebt werden

Oberuzwil Früher war es ein Industriebau, heute ist in der Alten Gerbi die Kultur beheimatet – jetzt soll neuer Schwung reinkommen Die Alte Gerbi in Oberuzwil dient unter anderem kulturellen Zwecken. Nun will die verantwortliche Stiftung den Raum umgestalten. Philipp Stutz 16.02.2023, 12.00 Uhr

Hans Müggler, Walter Dobler und Fredy Willi demontieren die Bühne im Kulturraum der Alten Gerbi (von links). Bild: Philipp Stutz

Zurzeit herrscht Auf- und Abbruchstimmung zugleich. Walter Dobler, Hans Müggler und Fredy Willi sind dabei, die alte Bühne zu demontieren. Alle drei gehören dem Vorstand der gemeinnützigen Kulturstiftung zur Alten Gerbi an und arbeiten ehrenamtlich. «Die Bühne soll flexibler und moderner gestaltet werden», sagt Willi und fügt hinzu: «Auch das Beleuchtungskonzept von Halle und Bühne entspricht nicht mehr heutigen energetischen Vorschriften.»

«Dem eher muffigen Raum möchten wir mehr Charme verleihen», ergänzt Müggler. «Vor allem muss der undichte und holprige Hallenboden saniert und optisch verbessert werden», betont Dobler. Die Wände sollten nach Ansicht der drei Vorstandsmitglieder der Kulturstiftung aufgefrischt werden, und für die Lagerung von Tischgarnituren, Bestuhlung und Reinigungsutensilien müsse der nötige Platz geschaffen werden. Mit all diesen Anpassungen soll den Bedürfnissen kulturinteressierter Gäste besser entsprochen werden.

Ludothek, Jugendtreff und Kulturraum

Es ist Jahre her, als in Oberuzwil in grossem Stil Leder gegerbt worden ist. Notabene mit entsprechenden Immissionen. Heute wird der einstige Industriebau direkt an der Uze anders genutzt. Im Gebäude befinden sich Ludothek, Jugendtreff und der Raum im Hochparterre, welcher der Kulturstiftung zur alten Gerbi Oberuzwil als Lokalität für Konzerte und Theater dient. Das Konzept der Dreiteilung des Gebäudes in verschiedene Nutzungen hat sich laut Walter Dobler bewährt. Der Kulturraum habe sein eigenes Cachet, und die Nachfrage nach den Lokalitäten sei gross.

Im Gebäude befinden sich die Ludothek, der Jugendtreff und der Kulturraum. Bild: Philipp Stutz

Die Stiftung hat einen Gebrauchsleihevertrag für das Hochparterre abgeschlossen. Der Kostenvoranschlag für alle vorgesehenen Erneuerungen im Kulturraum beläuft sich auf 115'000 Franken und ist nach Aussage des Vorstands durch Offerten abgesichert. «Natürlich können wir von der Summe nur einen kleinen Teil mit Eigenmitteln bestreiten, da für den künftigen Betrieb unser Eigenkapital benötigt wird», sagt Müggler.

Die Politische Gemeinde sei gewillt, das Vorhaben mit 60'000 Franken zu unterstützen. «Der Betrag ist im Budget aufgeführt und bedarf noch der Genehmigung durch die Stimmbürger», sagt Gemeindepräsident Cornel Egger auf Anfrage. Ebenso bestehe die Auflage, dass der Hallenboden saniert wird. Die Finanzierung befindet sich laut Willi auf gutem Weg. Zusicherungen erwarte man von Stiftungen, Kulturinstitutionen und Sponsoren.

Alti Gerbi ist Bestandteil eines Überbauungsplans

Die Alti Gerbi befindet sich mitten in Oberuzwil und ist Bestandteil eines Überbauungsplans. Schon vor sechs Jahren befürchtete der Stiftungsvorstand Absichten, dass das Gebäude abgerissen werden könnte. Mit der Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gerbi-Gebäudes signalisiert die Gemeinde nach Ansicht des Stiftungsrates den Wertbestand des Gebäudes nun auf Jahre hinaus.

Hinzu komme die geplante Investition für die Sanierung des Hallenbodens. «Zurzeit besteht kein Grund, daran etwas zu ändern», sagt Egger. Es sei hingegen während der neuen Amtszeit Aufgabe des Gemeinderates, eine Neubeurteilung vorzunehmen. Die Stiftung zeigt sich optimistisch, das Vorhaben realisieren und damit dem Kulturleben in Oberuzwil neuen Schwung zu verleihen.

Michael von der Heide zu Gast Die gemeinnützige Kulturstiftung zur Alten Gerbi besteht seit mehr als 20 Jahren. Sie bezweckt die Erhaltung des alten Lagerhauses und der Bereitstellung der Räumlichkeiten als gesellschaftlicher Begegnungsort und als Plattform für kulturelle Veranstaltungen. Das Gebäude ist im Besitz der Politischen Gemeinde Oberuzwil. Das bescheidene Stiftungsvermögen ist generiert worden vorwiegend durch Anteile der damaligen Stiftungsmitglieder und den Einnahmen aus den Vermietungen. Jährliche Ausgaben durch Unterhalt der Infrastruktur, Auflagen der Stiftungsaufsicht sowie Defizite aus den stiftungseigenen Events müssen damit gedeckt werden. Jährlich wiederkehrend finden etwa 20 bis 30 Veranstaltungen mit kulturellem oder gesellschaftlichem Hintergrund statt, wie Männerchor-Metzgete, Vogelbörse, Oldie-Disco, Glatt-Events, Donnerstags-Gesellschaft, Oberuzwiler Chilbi, Aufführungen verschiedener Musikvereinigungen, Vereinsanlässe und Hauptversammlungen, Klassentreffen usw. Allen kulturbezogenen Vereinigungen wird die Präsenz mit tiefen Mietpreisen ermöglicht. Daneben veranstaltet die Stiftung auch eigene Events mit regionalen und nationalen Künstlern. So fanden unter anderem Konzerte mit Philipp Fankhauser, Sina und Adrian Stern statt. Im Herbst dieses Jahres wird Michael von der Heide zu Gast sein. (stu)