Familienzentrum Gerbi4 in Oberuzwil hat eine hohe Nachfrage

Oberuzwil Familienzentrum stösst nach zwei Jahren schon an Kapazitätsgrenzen – Angebote wie das Kafi decken ein grosses Bedürfnis ab Unter wegen Corona erschwerten Bedingungen öffnete vor zwei Jahren das Familienzentrum Gerbi4 in Oberuzwil erstmals seine Tore. Angebote wie der Kinderhort und das Kafi sind immer gut besucht. Ein Fokus liegt auch auf der interkulturellen Vernetzung und der Sprachförderung. Larissa Flammer 09.02.2023, 16.00 Uhr

Rund um die Tische im Kafi des Familienzentrums Gerbi4 haben die Kinder viel Platz zum Spielen. Bild: Michel Canonica

Rappelvoll sei es häufig im Kafi, erzählt Corinne Gallego. Sie ist die Betriebsleiterin des Familienzentrums Gerbi4 in Oberuzwil, das vor zwei Jahren eröffnet wurde – und das mit dem Kafi in seinen Räumlichkeiten offenbar ein grosses Bedürfnis im Dorf abdeckt. Vor allem Eltern kommen vorbei, um ihre Kinder dort spielen zu lassen und sich mit anderen auszutauschen. «Aber auch ältere Menschen ohne Kinder schauen vorbei», sagt Gallego.

Das Kafi, die Betriebsleiterin bezeichnet es als Herzstück des Familienzentrums, konnte wegen Corona erst im Juni 2021 eröffnet werden. Zuerst an zwei Halbtagen pro Woche, seit diesem Jahr an zwei ganzen Tagen herrscht dort Betrieb. Und eigentlich würden die Verantwortlichen den Treffpunkt gerne an noch mehr Tagen öffnen. «Doch wir haben die Kapazitätsgrenze unserer Räumlichkeiten erreicht», sagt Gallego. Denn im Familienzentrum ist eine ganze Reihe von Angeboten zentralisiert, die alle ähnlich gut genutzt werden.

Zwei Angebote zur Sprachförderung

An zwei Vormittagen pro Woche werden im Kinderhort acht Kinder betreut. Die Anmeldung erfolgt online und die Plätze sind eigentlich immer weg. «Wir mussten neu sogar die Regel einführen, dass jedes Kind nur noch einmal pro Woche kommen darf», sagt Gallego. Mit dem Hort werden Eltern entlastet und Kindern soziale Kontakte sowie zum Teil eine erste Begegnung mit der deutschen Sprache ermöglicht.

Betriebsleiterin Corinne Gallego. Bild: Michel Canonica (11. Februar 2021)

Zur Sprachförderung gibt es im Familienzentrum zwei Angebote. «Schenk mir eine Geschichte» richtet sich an Eltern und ihre Kleinkinder und vermittelt ihnen in ihrer Herkunftssprache, wie zum Beispiel mit Bilderbüchern die Sprachentwicklung gefördert werden kann. Das Angebot gibt es bereits in Schweizerdeutsch und Türkisch. «Wir sind dabei, vier Kursleiterinnen in Albanisch auszubilden», sagt Gallego.

Beim zweiten Angebot, «Quaki, wir spielen Deutsch», erleben Eltern und Kleinkinder, wie Spiele und Beschäftigungen sprachlich begleitet werden können. Es erleichtert Kindern den Eintritt in eine Spielgruppe oder den Kindergarten und bereitet Eltern auf das schweizerische Schulsystem vor. «Dabei arbeiten wir eng mit der Schulsozialarbeit zusammen, indem wir Rückmeldungen erhalten, wo Kinder beim Schuleintritt Nachholbedarf haben», erklärt die Betriebsleiterin.

Das Jahr 2022 in Zahlen 5 belastete Familien wurden durch die Strukturen des Familienzentrums zusätzlich unterstützt. 10 Personen konnten an die Quartierschule weitervermittelt werden. 20 Familien besuchten regelmässig die Leseanimation in Schweizerdeutsch und Türkisch. 30 Eltern und 36 Kinder nahmen an den «Quaki, wir spielen Deutsch»- Kursen teil. 624 Kinder besuchten den Kinderhort Purzelbaum. 1170 Kaffees wurden im Kafi Gerbi ausgeschenkt. 1250 Stunden Arbeit im Kafi oder Kinderhort wurden von freiwilligen Mitarbeiterinnen geleistet.

Für Elternbildungskurse gibt es zum Teil Wartelisten

Corinne Gallego betont, dass sich das Familienzentrum nicht nur an Menschen mit Migrationshintergrund richtet. «Im Kafi oder im Kinderhort ist ein breiter Querschnitt der Bevölkerung vertreten.» Auch die Elternbildungskurse, die zum Teil von Externen angeboten werden, stossen auf breites Interesse. «Für den Kurs ‹Notfälle bei Kleinkindern› gibt es sogar eine Warteliste.» Die Mütter- und Väterberatung, die zweimal pro Monat im Kafi niederschwellig genutzt werden kann, werde ebenfalls geschätzt.

Einen leichten Ausbau des Angebots lassen die Raumkapazitäten noch zu. Die Nachfrage ist definitiv da, wie die Betriebsleiterin sagt. Das noch junge Familienzentrum will nach den ersten zwei Jahren aber vor allem Beständigkeit schaffen. Und den Fokus weiterhin auf die Vernetzung setzen: «Seit diesem Jahr kommen regelmässig Vertreter der Sozialen Dienste bei den ‹Quaki›-Kursen vorbei, um die Menschen kennen zu lernen», sagt Gallego. Auch eine interkulturelle Vermittlerin für den albanischen Kulturkreis wurde beauftragt. An Dorfveranstaltungen wie dem Schüeli oder der Chilbi knüpft das Familienzentrum mit einem Essensstand neue Kontakte.

Am Mittwoch, 15. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr, feiert das Familienzentrum zusammen mit der Bevölkerung den zweiten Geburtstag.