Oberuzwil Er hat extra Schwedisch gelernt und reist einen Monat lang durchs Land: Der 80-jährige Bernhard Sieber komponiert eine Oper über Nils Holgersson Die Geschichte über Nils Holgersson, der auf Wichtelgrösse geschrumpft wird und mit Gänsen über Schweden zieht, hat Bernhard Sieber fasziniert. Der Oberuzwiler komponiert daraus nun eine Oper – auf Schwedisch. Larissa Flammer 31.05.2021, 12.00 Uhr

Bernhard Sieber am Klavier in seinem Haus in Oberuzwil. Bild: Arthur Gamsa

Vor wenigen Tagen hat Bernhard Sieber dem Königlichen Opernhaus von Schweden geschrieben. Der Oberuzwiler komponiert eine Oper, die er gerne in Stockholm aufführen lassen würde. Das Thema: Nils Holgersson.

Der Junge ist die Hauptfigur in einem Roman der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf. Als Strafe für seine Boshaftigkeit wurde der 14-Jährige von einem Wichtel selbst in ein Wichtelmännchen verwandelt. In dieser geschrumpften Form reist Nils Holgersson mit einer Schar Gänse über Schweden, bis er seine Lektion gelernt hat und wieder zurückverwandelt wird.

Autorin erhielt als erste Frau Nobelpreis für Literatur Der Roman «Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden» erschien 1906/1907. Selma Lagerlöf schrieb das Buch als Lesebuch für die Schule, um den Kindern die Landeskunde Schwedens nahezubringen. Neben den geografischen und geschichtlichen Aspekten behandelt der Roman aber unter anderem auch Themen wie Freundschaft, Armut, Moral, Tod und Verantwortung. Selma Lagerlöf erhielt 1909 als erste Frau überhaupt den Nobelpreis für Literatur.

«Der Nils wird seinen Eltern stundenlang zu erzählen gehabt haben, nachdem er wieder in einen normalen Menschen zurückverwandelt worden war», dachte sich Sieber, als er im Frühjahr 2020 den Roman las. Und so kam ihm die Idee für die Opern-Adaption, ohne dass er Tiere und eine Figur von der Grösse einer Barbie-Puppe auf die Bühne bringen muss. Die Lösung: Nils erzählt von seinen Erlebnissen.

Bernhard Sieber hat Szene aus der Geschichte gezeichnet: Hier schliesst sich die Hausgans Martin den fliegenden Wildgänsen an, Nils Holgersson will ihn aufhalten und wird mitgenommen. Bild: PD

Sprache selber mit Lehrbuch beigebracht

Bernhard Sieber ist 80 Jahre alt und hat zuvor noch nie in seinem Leben eine Oper komponiert. Bis vor einem Jahr verstand er auch noch kein Schwedisch. Und nun komponiert er eine Oper in dieser Sprache. Er hat sich Schwedisch mit einem Lehrbuch von Langenscheidt selber beigebracht. Mit der dazugehörigen CD übte er die Aussprache. «Ich kann es recht gut», sagt der Oberuzwiler. Er habe aber auch schon Telefongespräche mit Schweden geführt, bei denen ihm das Verstehen schwerfiel, weil so schnell gesprochen wurde. In den kommenden Wochen kann der 80-Jährige seine Sprachkenntnisse weiter verbessern; er reist nach Schweden.

Bernhard Sieber zeigt auf einer Karte von Schweden, wo er morgen Dienstag seine Reise startet: in Malmö. Bild: Arthur Gamsa

Am frühen Dienstagmorgen steigt Bernhard Sieber in Oberuzwil ins Postauto. Über Zürich und Hamburg geht die Reise per Zug nach Malmö, wo er am späten Abend ankommt. Einen Monat lang will Sieber das Land bereisen – auf den Spuren von Nils Holgersson. Er sagt:

«Mal schauen, wie gut ich mich verständigen kann.»

Der Oberuzwiler ist Witwer und macht die Reise alleine. «Ein bisschen nervös bin ich schon.» Die erste Nacht in Malmö ist bereits gebucht, das war ihm wichtig, damit er nach der langen Anreise direkt ins Hotel kann. Die zweite Nacht verbringt Sieber in Västra Vemmenhög, gemäss der Geschichte Nils Holgerssons Heimatdorf. Das Hotel dort heisst sogar «Nils Holgerssongården». Die übrigen Unterkünfte und Reiseetappen will er laufend planen. Sein Sohn habe ihm ein neues iPhone geschenkt, so könne er jeweils unterwegs Tickets und Übernachtungen buchen.

Musikakademie und viele Kompositionen

Sieber ist in Zürich aufgewachsen und zog mit seiner Frau nach Oberuzwil, als er in der reformierten Kirche in Niederuzwil eine Stelle als Organist antrat. Zuvor war das Paar mehrere Jahre lang bei der Heilsarmee tätig. Bernhard Sieber studierte an der Musikakademie Zürich, unterrichtete Cello sowie Klavier und dirigierte Laienchöre und Orchester. Auch komponiert hat er seit seiner Zeit am Gymnasium – jedoch bis jetzt noch nie eine Oper.

Für das Komponieren nutzt der 80-Jährige ein Computerprogramm, das die geschriebenen Noten instrumentalisiert wie ein Orchester wiedergeben kann. Auch die Gesangsstimme kann man sich anhören, einfach ohne Text. Eine Szene plus ein spezielles Stück seiner Oper hat Sieber bereits orchestriert, der grösste Teil besteht bis jetzt aus Klaviernoten und Text. Er sagt:

«Ich bin schon ziemlich weit, aber es gibt sehr viel Arbeit.»

Für das Königliche Opernhaus hat er nun fein säuberlich den Aufbau seiner Oper aufgeschrieben sowie die Besetzung, die ihm vorschwebt. «Ich bin gespannt, was sie antworten.»

Das Stück «Nils Holgerssons Prüfung», das Bernhard Sieber bereits komponiert hat. Bild: Arthur Gamsa

Bisher fehlte ihm der geistliche Aspekt

Die bisherigen Bearbeitungen und Verfilmungen der Geschichte von Nils Holgersson hält Sieber für wertlos. Die seelischen, emotionalen und geistlichen Aspekte seien wenn dann nur oberflächlich wiedergegeben worden. Für den Oberuzwiler ist klar: Hinter dem Wichtelmännchen, das Nils bestraft, steckt Gott. «Er hat die Gebete der Mutter erhört, dass jemand ihrem Sohn die Bosheit austreiben möge.» Und Nils werde durch die Erlebnisse tatsächlich bekehrt.

Sieber fühlt mit den Figuren. Wenn er von ihren Schicksalen erzählt, treten ihm Tränen in die Augen. Er sagt:

«Wenn du bei einer Geschichte nicht weinen kannst, kannst du sie auch nicht so vertonen, dass die Musik die Zuhörer bewegt.»