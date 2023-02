Badmintonclub Uzwil wünscht sich eine eigene Spielstätte

Oberuzwil «Eine eigene Spielstätte wäre ein riesiger Traum für uns»: Mit einer neuen Sporthalle könnte der Badmintonklub Uzwil mehr Nachwuchstalente aufnehmen Drei Vereine wollen in Oberuzwil gemeinsam eine neue polysportive Halle bauen. So könnte der Badmintonklub Uzwil seine NLA-Spiele als Events mit Tribüne und Gastrobereich durchführen. Die Pläne schreiten voran, nächstes Jahr soll das Projekt ausgearbeitet werden. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Das Finalspiel der NLA-Saison 2019 trug der Badmintonklub Uzwil in der Mehrzweckanlage Breite in Oberuzwil aus. Bild: Benjamin Manser

Der Badmintonklub Uzwil ist amtierender Schweizer Meister, er ist in seiner Sportart der grösste Verein des Landes und verfügt über die grösste eigenständige Nachwuchsabteilung. Doch während Fussball- oder Eishockeyklubs in der Region über eigene Hallen und Plätze verfügen, trainiert und spielt der BC Uzwil in drei öffentlichen Turnhallen, die tagsüber von Schulen besetzt sind.

Mit den drei Hallen in Oberuzwil und Niederuzwil verfüge man zwar bereits über eine gute Infrastruktur, sagt Vereinspräsident Jürg Schadegg. Aber: «Es ist ein grosser Traum von uns, ein eigenes Daheim zu haben.» Denn auch die NLA-Spiele trägt der Klub zurzeit in Turnhallen aus. «Mit einer eigenen Spielstätte könnten wir sie künftig möglichst gut im Eventformat präsentieren», sagt Schadegg. Der Vereinspräsident denkt dabei an eine Halle mit Tribüne und Gastrobereich.

Jürg Schadegg, Präsident BC Uzwil. Bild: PD

Auch beim Training ist der Platzbedarf schon länger ein Thema. Der BC Uzwil trainiert unter anderem zweimal täglich 12- bis 17-jährige Sportschultalente. «Eines dieser Trainings muss am Vormittag stattfinden, was in öffentlichen Hallen aufgrund des Schulsports schwierig ist», sagt Schadegg. Die räumlichen Ressourcen des Klubs sind am Anschlag. Er würde die Nachwuchsförderung gerne ausbauen und weitere Talente aufnehmen. Der Vereinspräsident sagt: «Eine neue Sporthalle wäre eine Chance für den Verein und auch für Talente, welche die Möglichkeit hätten, es in den Profisport zu schaffen.»

Fans des BC Uzwil während des NLA-Finals 2019 in der Mehrzweckanlage Breite. Bild: Benjamin Manser

Gemeinde Oberuzwil hat Ortsplaner beauftragt

Der Badmintonklub ist deshalb Teil der «IG Sporthallen Sonnenhof» und plant gemeinsam mit dem Tennisklub Oberuzwil und dem Budo Center Oberuzwil den Bau einer polysportiven Hallenanlage. Die Möglichkeit dazu bietet sich durch eine geplante Siedlungserweiterung auf der Wiese neben den Plätzen des Tennisklubs Oberuzwil. Kommuniziert wurden diese Pläne im November 2021 im Gemeindeblatt. Seither gab es keine Neuigkeiten.

Die Gemeinde unterstützt die IG und hat vor einem Jahr dem Kanton eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, mit der Bitte, die Anforderungen für eine Bewilligung zu formulieren, sagt der zuständige Gemeinderat Reto Almer auf Anfrage. Weil die Antwort des Kantons unverbindlich und nicht eindeutig ausfiel, sucht die Gemeinde Oberuzwil nun eine eigenständige Lösung. Der Ortsplaner wurde beauftragt, einen Bericht «Bedarfsnachweis/Standortevaluation» zu erstellen – auch in Absprache mit der Gemeinde Uzwil. Dieser ist in Arbeit.

Noch diesen Frühling will Oberuzwil die revidierte Ortsplanung mit der Siedlungserweiterung für die Sporthalle beim Kanton einreichen, wie Gemeindepräsident Cornel Egger kürzlich an einem Medientermin sagte. 2023 soll dann das Projekt für die Halle ausgearbeitet und 2024/2025 der nötige Sondernutzungsplan erarbeitet werden.

Vereine müssen Projekt ausarbeiten und Finanzierung klären

Die Gemeinde hat aktuell für den Schulsport keinen Bedarf an einer weiteren Sporthalle. Die Erarbeitung des Projekts und später auch die Finanzierung der Halle liegt deshalb in der Verantwortung der Vereine. Für die Projektausgestaltung haben sie im Rahmen der Bedarfsanalyse bereits je eine Einfach-, eine Normal- und eine Wunschlösung skizziert. «In einem nächsten Schritt werden diese Ideen überarbeitet», sagt BC-Uzwil-Präsident Schadegg. Auch für die Finanzierung gebe es erst lose Ideen. Ob allenfalls wie in Lütisburg eine Spendensammlung lanciert oder ob Sponsoren gesucht werden, ist also noch völlig offen.

Die Gemeinde hätte aber die Option, das Hallenprojekt der Vereine zu ergänzen, wie Reto Almer sagt. Zum Beispiel im Rahmen einer Erschliessung des umliegenden Naherholungsgebiets.

