"Rössli"-Kreuzung in Oberuzwil wird saniert

Oberuzwil Die Sanierung der «Rössli»-Kreuzung ist ein altes Anliegen – ab Ende März erfolgen die Bauarbeiten Bis Ende September wird der Verkehr Vom Gemeindehaus bis zur Bahnhofstrasse im Einbahnregime geführt. Es ist mit zusätzlichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. PD 10.03.2023, 12.21 Uhr

Die «Rössli»-Kreuzung wird nun saniert Bild: Larissa Flammer

Oberuzwil im Bereich des Gemeindehauses bis zur Bahnhofstrasse. Kanton, die Gemeinde und die Wasserkorporation Oberuzwil koordinieren Strassenbauarbeiten.

Die Tiefbau- und Strassenbauarbeiten erfolgen in zwei Bauetappen. Die erste Etappe umfasst die östliche Strassenseite mit dem Anschluss Wiesentalstrasse, die zweite die westliche. Koordiniert dazu werden die betroffenen Vorplätze angepasst. Parallel zu den Tiefbauarbeiten saniert der Kanton die Brücke über die Uze.

Der Verkehr wird im Einbahnverkehr von der Bahnhofstrasse in Richtung Gemeindehaus geführt. Während der ersten Bauetappe mit den Arbeiten auf der Ostseite ist der Einlenker in die Wiesentalstrasse für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bahnhofstrasse, Gerbestrasse und Morgenstrasse.

Die Busse werden über die Bahnhofstrasse in Fahrtrichtung Wil, sowie über die Wiesentalstrasse und Morgenstrasse in Fahrtrichtung Flawil umgeleitet. Die Haltestellen werden temporär an die Bahnhofstrasse für den Kurs Wil und an die Gerbestrasse für den Kurs Flawil versetzt. Die Haltestelle Flawilerstrasse wird provisorisch um rund 100 Meter an die Morgenstrasse verschoben. (pd)