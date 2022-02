Oberuzwil Die Gratis-Grünabfuhr könnte bald Geschichte sein: Gemeinde prüft neue Finanzierung – und blickt gespannt auf Uzwil In Oberuzwil kommt alle 14 Tage die Grünabfuhr und holt mit Vignetten bezahltes Material. Zweimal im Jahr organisiert die Gemeinde aber auch eine Gratis-Sammlung. Doch das System ist nicht kostendeckend und könnte nächstes Jahr geändert werden. Larissa Flammer 27.02.2022, 10.09 Uhr

Dieses Jahr sammelt neu die ZAB das Grüngut in Oberuzwil ein. Bild: Ralph Ribi

«Unhaltbare Zustände» herrschten vergangenen Herbst bei der Gratis-Grünabfuhr in Oberuzwil, welche die Gemeinde zweimal jährlich anbietet. Das Grüngut sei zum Teil in inakzeptabler Weise bereitgestellt worden, hiess es damals im Mitteilungsblatt. Man prüfe, ob der Dienst wie bisher angeboten werde und welche Massnahmen allenfalls getroffen werden müssen, schrieb die Gemeinde.

Bald geht die Grünabfuhr-Saison wieder los. Im aktuellen Mitteilungsblatt kündigt die Gemeinde an, dass wie bisher zwischen März und November im Turnus von zwei Wochen gebührenpflichtige Grüngut-Sammlungen durchgeführt werden. Und erneut bietet sie jeweils im Frühling und Herbst je eine Gratis-Grünabfuhr an.

So dokumentierte die Gemeinde Oberuzwil das unsachgemäss bereitgestellte Grüngut bei der Gratis-Sammlung im vergangenen Herbst. Bild: PD

Grüngut-Sammlung ist nicht mehr kostendeckend

«Wir machen nochmals ein Jahr weiter wie bisher», sagt Bauverwalterin Nadine Scheiwiller. Das habe vor allem einen Grund: Man habe nicht voreilig jetzt etwas ändern wollen, wenn in einem Jahr die Ausgangslage möglicherweise ganz anders aussehe. Denn zurzeit ist auch Uzwil dabei, das Abfallwesen neu zu organisieren.

Die Nachbargemeinde muss die Finanzierung neu regeln, weil die bisherige Abrechnung über den allgemeinen Gemeindehaushalt nicht mehr zulässig ist. Anfang Jahr skizzierte Uzwil das neue Gebührenmodell, dessen Details noch ausgearbeitet werden. Die Idee sieht vor, dass alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer eine jährliche Grüngutgebühr bezahlen, die von der gewichteten Zonenfläche ihrer Grundstücke abhängig ist.

Oberuzwil schaue mit Interesse nach Uzwil und werde es künftig eventuell gleich lösen, sagt Scheiwiller und ergänzt:

«Denn über die Finanzierung machen auch wir uns Gedanken.»

Damit ist gemeint: Die Grüngut-Sammlung kann mit dem Vignettenverkauf nicht mehr kostendeckend gestaltet werden. In den vergangenen Jahren hätten die Sammelmengen deutlich zugenommen. Bei den gebührenpflichtigen Sammlungen sei die jährliche Menge von 340 Tonnen (im Jahr 2019) auf 351 Tonnen (2021) gestiegen. Bei den beiden Gratis-Sammlungen pro Jahr war der Anstieg noch deutlicher: von 109 Tonnen (2019) auf 135 Tonnen (2021).

Brunner Umweltservice kann Touren nicht mehr anbieten

Im Verlauf dieses Jahres werde Oberuzwil nochmals prüfen, wie die Grünabfuhr funktioniere, sagt die Bauverwalterin. Es sei aber denkbar, dass die Gemeinde ab nächstem Jahr keine Gratis-Sammlungen mehr anbiete.

Obwohl der Modus fürs Erste noch der gleiche bleibt, gibt es ein paar Änderungen. So erfolgt die Grünabfuhr im Gemeindegebiet von Oberuzwil in diesem Jahr durch den Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB), statt wie bisher durch die Brunner Umweltservice AG aus Flawil. Die Firma könne die Sammeltouren nicht mehr anbieten, erklärt Scheiwiller. Aufgrund des neuen Dienstleisters finden die Sammlungen nun jeweils am Montag (bisher am Dienstag) statt.

Bei der Gratis-Sammlung sind weiterhin handliche Gefässe mit Griffen erlaubt. Diese dürfen künftig nur noch maximal 20 Kilogramm schwer sein. Dieser Wunsch komme auch von der ZAB, damit für das Entsorgungspersonal die Vorschriften gemäss Suva eingehalten werden können. Material, das nicht korrekt bereitgestellt sei, werde zudem künftig stehen gelassen, sagt Scheiwiller.