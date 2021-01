Oberuzwil «Ich erlebe beinahe jeden Tag ein Highlight»: Cornel Egger ist mit 30 Jahren im Amt der dienstälteste Gemeindepräsident der Region 1991 trat Cornel Egger das Amt als Gemeindepräsident von Oberuzwil an. Vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Finanzen hat er einiges erreichen können. Simon Bernhardsgrütter 14.01.2021, 05.00 Uhr

Cornel Egger während der Session 2018. Seit 2016 hat er sein Amt als Kreisrichter niedergelegt und wurde in den Kantonsrat gewählt. Bild: PD

Bereits als Jugendlicher war Cornel Egger an der Politik interessiert gewesen. Interessiert, aber nicht aktiv. Nach der Verwaltungslehre in einer Gemeindeverwaltung arbeitete der heutige Gemeindepräsident von Oberuzwil in verschiedenen Gemeindeverwaltungen und entwickelte ein vertieftes Interesse an der Gemeindepolitik und der Verwaltung.

Die zweite Zonenplanrevision während seiner Amtszeit

Das Interesse am Amt als Gemeindepräsident ist nicht aufgrund einzelner Tätigkeiten zu Stande gekommen. Viel mehr mag Cornel Egger, dass jeder einzelne Tag Überraschungen bereit hält. So sei es unmöglich, genau zu Planen und sich an diesen Plan zu halten. Es sei wichtig, flexibel zu bleiben und Anpassungen in der Planung vorzunehmen. Neben der Sozialhilfe im Einzelnen fasziniert ihn generell die Vielfältigkeit seiner Tätigkeiten: «Ich muss kurz-, mittel- und langfristig denken - das macht dieses Amt so spannend.» Er fügt an:

«Ich erlebe beinahe an jedem einzelnen Tag ein Highlight.»

Selbstverständlich gebe es spezifische Aufgaben, die er bevorzuge, und solche, die er etwas weniger gerne erledige. Cornel Egger hat sich in den vergangenen 30 Jahren auf die Schwerpunkte Bauvorhaben und Finanzen konzentriert. Daher auch seine Ziele für die am 1. Januar begonnene neue Amtszeit: «Ich möchte zur Infrastruktur Sorge tragen, den Finanzhaushalt stabil halten und die Zonenplanrevision abschliessen.»

Seine Freude an diversen Bauvorhaben prägten die Gemeinde Oberuzwil in den letzten drei Jahrzehnten. So wurden während Cornel Eggers Zeit als Gemeindepräsident Projekte wie Schulhausanbauten, Aufwertungen und Aufstockungen verschiedener Gebäude oder etwa der Umbau des Werkhofs verwirklicht. Nun arbeitet Egger an der zweiten Zonenplanrevision in seiner Laufbahn als Gemeindepräsident. Bei zwei verschiedenen Zonenplanrevisionen dabei zu sein, sei schon sehr aussergewöhnlich.

Die Kontrolle über die Finanzen

Cornel Egger vertritt die CVP im Kantonsrat St.Gallen. Bild: PD

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Oberuzwil ist ein weiteres Gebiet, in welchem Cornel Egger seine Spuren hinterlassen hat. Als er das Amt übernommen hatte, stand Oberuzwil im direkten Finanzausgleich und war dadurch stark abhängig vom Kanton. «Wir haben es aus eigener Kraft geschafft, aus dem direkten Finanzausgleich herauszukommen», sagt Cornel Egger nicht ohne Stolz. Dies sei speziell durch den Bevölkerungszuwachs möglich geworden.

Genau diese Balance zwischen guter und somit teurer Infrastruktur und einem gesunden Finanzhaushalt zu finden, ist einer der grossen Herausforderungen, die Cornel Egger jeden Tag aufs Neue angehen möchte. Der Steuerfuss konnte mit Hilfe des Gemeindepräsidenten seit dem Beginn seiner Amtszeit vor 30 Jahren von 162 auf heute 125 Prozent gesenkt werden. Dadurch sei die Gemeinde Oberuzwil attraktiver für die Bevölkerung, was natürlich ein Grund für den genannten Bevölkerungszuwachs sei.

Die Auswirkungen von Corona

«Die konstruktive Arbeit mit den Mitarbeitenden der Gemeinde und mit dem Gemeinderat schätze ich sehr», sagt Cornel Egger. Doch genau die enge Zusammenarbeit wird durch die Pandemie ungemein erschwert. Durch Massnahmen wie Videokonferenzen könne er zwar teilweise Zeit sparen und effizienter arbeiten, dennoch fehle ihm der persönliche Kontakt, der durch das Homeoffice verloren gehe.

Aber noch mehr beschäftigt ihn der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde. Ein Grossteil der öffentlichen Anlässe wurde gestrichen. Cornel Egger sagt: «Durch die Pandemie ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen, einfach weggebrochen.» Zwar habe er sich zu Beginn über die freien Abende gefreut. Mittlerweile vermisse er die Beschäftigung aber doch irgendwie.

Der Gesellschaftswandel der letzten Jahre

Als der Gemeindepräsident sein Amt vor 30 Jahren antrat, habe es Treffen zwischen ein paar Journalisten und ihm gegeben, in welchen er Mitteilungen an die Bevölkerungen bekanntgab. Diese wurden anschliessend in den Zeitungen gedruckt und die Bürger wurden über das Geschehen informiert. «Das vermisse ich ein wenig. Es war einfacher, mit der Bevölkerung zu kommunizieren», sagt Cornel Egger. Im Zuge dieser Veränderung wurde auch das Mitteilungsblatt der Gemeinde lanciert.

Aber auch positive Veränderungen in der Gesellschaft hätten sich bemerkbar gemacht. So seien die Bürgerinnen und Bürger heute viel kritischer als früher und verlangten zu beinahe allem Hintergrundinformationen und Erläuterungen. Cornel Egger sagt:

«Das macht meine Aufgabe als Gemeindepräsident sehr viel anspruchsvoller, aber auch um einiges interessanter.»

Er sieht dies als eine äusserst positive Veränderung in der Gesellschaft. Dies wird ihn für die restliche Zeit als Gemeinderat nochmals herausfordern. Doch die restliche Zeit wird nicht mehr 30 Jahre betragen. Der 1961 geborene Cornel Egger hat nicht im Sinn, über seine Pensionierung hinaus Gemeindepräsident zu bleiben. Er freue sich darauf, nach seiner Amtszeit wieder mehr Zeit für die Familie zu haben und sich und seiner Frau einige Reise- und Ferienwünsche zu erfüllen.