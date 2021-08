1 Million Halbjahresumsatz für Clientis Bank in Oberuzwil

Oberuzwil Clientis Bank schreibt Geschichte: Halbjahresgewinn liegt erstmals seit 146 Jahren über 1 Million Franken Die Clientis Bank in Oberuzwil blickt auf ein erfolgreiches Halbjahr zurück. So zeigen zum Beispiel die Ertragszahlen eine positive Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahresergebnis konnte der Geschäftserfolg um 331'000 Franken gesteigert werden. Die Bank führt ausserdem wieder Veranstaltungen in Uzwil und Gossau durch, die im September beginnen. 10.08.2021, 17.55 Uhr

Patrick Schiegg, stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung, und Adrian Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung (v. l.). Bild: PD

(red/fmm) In einer Medienmitteilung berichtet die Clientis Bank Oberuzwil von einer erfolgreichen ersten Jahreshälfte 2021. Die durchgeführte Kapitalerhöhung stiess im April und Mai bei den Anlegern auf grosses Interesse. Mit der Platzierung von 8160 neuen Namenaktien konnte die Eigenkapitalbasis der Regionalbank weiter gestärkt werden. Die Bilanzsumme beträgt per Ende Juni 693,6 Millionen Franken (plus 5 Prozent). Der Halbjahresgewinn liegt erstmals in der Geschichte der 146-jährigen Bank über einer Million Franken, nämlich bei 1'033'000 Franken.

Die Ausleihungen von Krediten und Hypotheken an Kundinnen und Kunden konnten auf 590,3 Millionen Franken (plus 4,1 Prozent) gesteigert werden. Die Kundengelder haben seit Beginn des Jahres um 17,4 Millionen Franken zugenommen und betragen per Ende Juni 482 Millionen Franken (plus 3,8 Prozent).

Eine positive Entwicklung verzeichnen auch die Ertragszahlen. Der Geschäftserfolg konnte gegenüber dem Vorjahresergebnis um 331'000 Franken oder um 28,3 Prozent erhöht werden.

Infolge des wiederholt konstanten Wachstums der Kundenausleihungen resultiert gegenüber dem Vorjahr ein positiver Netto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft (plus 2,1 Prozent). Die Zinsmarge bleibt aufgrund der aktuellen Marktsituation weiterhin unter Druck. Der Geschäftsaufwand ist auf 2'617'000 Franken angestiegen. Das Wachstum in verschiedenen Geschäftsfeldern führt trotz Kostenkontrolle zu höheren Personal- und Sachkosten.

Neues von der Clientis Bank in Oberuzwil

Verwaltungsratspräsidentin Barbara Lorenz. Bild: PD

Auch auf strategischer Ebene hat die Bank Fortschritte erzielt. Im Aktionärsbrief, der mit dem Halbjahresabschluss verschickt wurde, schreibt Verwaltungsratspräsidentin Barbara Lorenz:

«Wir wollen nicht nur in die Digitalisierung investieren, sondern legen auch grossen Wert auf die persönliche Beratung.»

Darum sei im Frühjahr in Gossau das neue Beratungszentrum eröffnet worden. Erste Veranstaltungen sind für Ende September geplant.