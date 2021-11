In Oberuzwil haben drei Vereine Interesse an einer neuer Sporthalle. Der Tennisclub, der Badmintonclub und das Budo Center klären zurzeit ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten ab, bevor sie allenfalls den Bau einer polysportiven Halle in Angriff nehmen. Weitere Vereine sind willkommen.

Larissa Flammer Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr