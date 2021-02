Oberuzwil «Ältere Eltern bedauern, dass es das früher nicht gab»: Das Familienzentrum Gerbi4 hat den Betrieb aufgenommen Auf ein Eröffnungsfest mussten die Verantwortlichen wegen Corona verzichten. Auch konnten noch nicht alle Angebote starten, das Familiencafé zum Beispiel muss noch geschlossen bleiben. Doch der Kinderhort in den neuen Räumlichkeiten ist sehr gefragt, die Eltern und Kinder begeistert. Larissa Flammer 17.02.2021, 05.00 Uhr

Blick in die Räumlichkeiten des neuen Familienzentrums Gerbi4 in Oberuzwil. (Bilder: Michel Canonica)

Ein Kinderwagenparkplatz in der Garderobe, eine grosszügige Spielecke mit Teppichen, eine offene Küche mit Tischen und Stühlen. Gerne hätten die Verantwortlichen des neuen Familienzentrums in Oberuzwil der Bevölkerung ihre Räumlichkeiten gezeigt. Doch aufgrund der Coronapandemie fiel der Startschuss Anfang Februar in aller Stille.

Das Familienzentrum Gerbi4 in einem der Neubauten neben dem Kulturraum Alti Gerbi vereint die bestehenden Angebote Kinderhort, Kleinkindertreff Spiky sowie die Mütter- und Väterberatung unter einem Dach. Zudem wird es nach der Pandemie verschiedene Anlässe zur Elternbildung sowie ein Familiencafé geben.

«Ein Café hat in Oberuzwil bisher gefehlt», sagt Petra Schmid, die Kommunikationsverantwortliche des Familienzentrums. «Vor allem ein Café, in das man sich auch mit kleinen Kindern getraut», ergänzt Corinne Gallego, die Präsidentin des Vereins hinter dem Zentrum.

Cristina Specker, Leitung Kinderhort, Präsidentin Corinne Gallego und Kommunikationsverantwortliche Petra Schmid. Bild: Michel Canonica

Gemeinde sieht grosse Chance

Petra Schmid ist Schulische Heilpädagogin in Oberuzwil und seit der ersten Stunde des Familienzentrums dabei. Sie sagt: «Der Schule ist es wichtig, dass es im Dorf vor allem auch für fremdsprachige Familien ein Angebot gibt.» Das gleiche gelte für die Gemeinde und den Kanton, die das Familienzentrum finanziell unterstützen. Die frühe Förderung ist in der Gemeinde Oberuzwil bei Gallus Rieger, Leiter Volksschule, angesiedelt. Er sagt:

«Das Familienzentrum ist eine riesige Chance, mit Vorschulkindern in Kontakt zu kommen und sie sprachlich, integrativ und sozial auf den Kindergarten vorzubereiten.»

Der Beitrag der Gemeinde an das Familienzentrum beträgt jährlich 50'000 Franken. Es lohne sich, einen für jedermann und jederfrau zugänglichen Treffpunkt zum Austausch unter den Kindern und ihrer Bezugspersonen sowie zur Entlastung im Alltag zu schaffen, sagt Rieger. Auch Anbieter verschiedener Dienstleistungen für Kinder und Familien – zum Beispiel Hebammen, Beratungsstellen, Spielgruppen – könnten sich so besser vernetzen und dadurch einfacher zusammenarbeiten.

Frühe Kindheit ist prägend für das Leben

Gallego ist als Präsidentin zu 20 Prozent vom Verein angestellt, die übrige Vorstandsarbeit oder auch das Engagement im Café wird ehrenamtlich geleistet. Gallego ist Sozialpädagogin und aus Interesse zum Planungsprozess für das Familienzentrum gestossen. «Ich arbeite nebenbei mit Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung und sehe dort, wie prägend die frühe Kindheit ist.»

Cristina Specker leitet bereits seit elf Jahren den Kinderhort in Oberuzwil, der nun ebenfalls ins Familienzentrum gezügelt ist und dort zurzeit zwei Stunden pro Woche angeboten wird. Am 3. Februar empfing sie die ersten Kinder, die begeistert gewesen seien von den neuen Räumlichkeiten. Gallego schildert, dass Eltern von älteren Kindern ihr schon gesagt hätten, wie schade es sei, dass es das Familienzentrum früher noch nicht gegeben habe.

Specker betont ebenfalls den wichtigen Beitrag solcher Angebote zur Integration. Sie sagt:

«Als junges Mami war ich so froh um die Krabbelgruppe, die es damals gab. Ich hatte sonst keine Kontakte.»

Das Spielzeug im neuen Kinderhort stösst auf Interesse. Bild: PD

Vermietung der Räume bringt weitere Einnahmen

Auch Familien aus der Umgebung von Oberuzwil können das Angebot nutzen, für den Kinderhort braucht es nicht einmal eine Anmeldung. Ein niederschwelliger Zugang ist den verantwortlichen Frauen wichtig. Durch die Unterstützung von Gemeinde und Kanton sei das Angebot zudem sehr günstig.

In diesem Zusammenhang erwähnt Gallego auch den volkswirtschaftlichen Nutzen des Familienzentrums für die Gemeinde. Für jeden Franken, der in frühe Förderung investiert werde, würden mittel- und längerfristig zwischen 2.60 und 7 Franken zurückfliessen, sagt sie mit Verweis auf entsprechende Studien.

Trotz der finanziellen Unterstützung ist der Verein Familienzentrum auf Spenden und weitere Einnahmen angewiesen. Er hat bereits eine Reihe von Mitgliedern, die 20 Franken pro Jahr bezahlen und bei der Vernetzung helfen. Es sind dies vor allem die von Rieger angesprochenen Anbieter weiterer Dienstleistungen: Arztpraxen, Beratungsstellen, der Frauenverein und so weiter.

Das Familienzentrum vermittelt auch Informationen. Bild: Michel Canonica

Eine weitere Einnahmequelle ist die Vermietung der Räumlichkeiten für Kindergeburtstage oder andere Veranstaltungen. Ideen für Kurse, die der ganzen Bevölkerung offen stehen, sind den Frauen willkommen. «Wer etwas anbieten will, kann sich bei uns melden.» Sie denken zum Beispiel an Yoga für Mütter mit Kleinkindern oder an Kochkurse für Familien.

Das Hauptziel des Vereins ist es jedoch, sozial benachteiligte Personen und solche, die schwierig zu erreichen sind, zu unterstützen, zu integrieren und ihnen eine Struktur zu bieten. Gallego sagt: «Wir suchen noch Schlüsselpersonen, die uns vermitteln und bei der Übersetzung helfen.»