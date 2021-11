OBERTOGGENBURG Projekt «Berg & Bett» erhält Tourismuspreis – nun soll das Angebot verdoppelt werden Diese Woche wurden die innovativsten Tourismusprojekte des Landes in Bern ausgezeichnet. Toggenburg Tourismus hat mit dem Projekt «Berg & Bett» den dritten Platz gemacht. Künftig sollen 80 statt 40 Objekte zur Verfügung stehen. Felicitas Markoff 18.11.2021, 12.00 Uhr

Max Nadig, Präsident von Toggenburg Tourismus und Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus nehmen freudig den Preis entgegen. Bild: PD

In der Schweizer Tourismusbranche ist der «Milestone» die wichtigste Auszeichnung, die es gibt. Die innovativsten aktuellen Tourismusprojekte wurden am Dienstag im Kursaal in Bern ausgezeichnet. Für diesen Wettbewerb sind rund 80 Bewerbungen eingegangen. Die Jury hat sich für sieben Unternehmen entschieden, die für den Milestone nominiert worden sind. Auch der Verein Toggenburg Tourismus zählt zu den sieben auserwählten und gewann den dritten Platz mit dem Projekt «Berg & Bett» in der Kategorie «Innovation».