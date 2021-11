Schülerratspräsidium der Oberstufe Bronschhofen wird gewählt

Oberstufe Bronschhofen Trainerhosen und ein Snackautomat in der Schule: Diese Anliegen haben die Kandidierenden für das Bronschhofer Schülerratspräsidium Am Dienstagmorgen wählten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Bronschhofen demokratisch eine Präsidentin und einen Präsidenten für den Schülerrat. Diese Art der politischen Bildung ist bei den Jugendlichen beliebt. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 30.11.2021, 17.18 Uhr

Misha Sennhauser und Jenny Sauter freuen sich über ihren Sieg. Bild: PD/Michael Zingg

Mit Jauchzen stürmen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Bronschhofen in den Lernraum. Nach einem kurzen Gerangel, wer wo sitzt, beginnt am Dienstagvormittag die Schülervollversammlung. Der Anlass ist die Wahl des Schülerratspräsidiums.

Die Kandidierenden haben in den letzten Wochen fleissig Wahlgang betrieben, sogar Wahlplakate erstellt. «Alles von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler», sagt Rektorin Sibylle Baumberger. Es sei eine wichtige Veranstaltung für die Schule. Es gehe darum, den Jugendlichen die Chance zu geben, sich einzubringen.

Dieses Jahr haben sich zwei Mädchen und drei Jungen für die Wahl aufgestellt. An der Versammlung stellen sich die Kandidierenden vor und präsentieren ihre Anliegen. Diese sind ganz unterschiedlich: Snackautomaten, die Erlaubnis, am Freitag mit Trainerhose zur Schule zu gehen oder zwei Tage vor den Ferien keine Prüfungen mehr schreiben zu müssen.

Nach den Wahlen per Stimmzettel und der Auszählung macht sich Spannung im Raum breit. Bei den Mädchen wird mit 75 von 118 Stimmen die 15-jährige Jenny Sauter gewählt. Doch bei den Jungs passiert etwas aussergewöhnliches: Zwei Kandidaten führen mit je 44 Stimmen. Deshalb wird eine Stichwahl durchgeführt. Wer vorher noch nicht gespannt war, ist es jetzt bestimmt. Dieses Mal gibt es einen Sieger: Der 14-jährige Misha Sennhauser wird mit 64 von 121 Stimmen gewählt.

Jugendliche zeigen Interesse an Politik

Jenny Sauter und Misha Sennhauser freuen sich über den Sieg. Beide sind überzeugt, dass ihnen die Erfahrung als Drittklässler bei der Wahl zugutekam. Die 15-Jährige sagt: «Die Umstellung der Spinde ist mir ein Anliegen. Momentan sind alle im Keller, was sehr unpraktisch ist.» Auch Misha Sennhauser hat konkrete Ziele:

«Die Infrastruktur der Schule ist etwas langweilig, wir könnten sie aufpeppen.»

Beide empfinden die Wahl auch als politische Bildung. Die Schülerinnen und Schüler würden lernen, wie eine Abstimmung funktioniert. Und auch in den Sitzungen mit den Delegierten gehe es so professionell zu und her wie in der Politik, beschreibt der 14-Jährige. Sie schätzen den Ausflug ins Bundeshaus und die Diskussionen über die Abstimmungen in der Schule.

«In meinem Freundeskreis diskutieren wir gerne über politische Themen», sagt Misha Sennhauser. Die Schule solle schon bei den Erstklässlerinnen und Erstklässlern mit politischer Bildung beginnen. «Wir haben eine Meinung und wollen gerne schon früher mitreden», sagt Jenny Sauter. Sie hätte gerne abgestimmt am vergangenen Sonntag. Ob sie später selbst in die Politik gehen wollen, wissen die beiden Jugendlichen noch nicht. Misha Sennhauser sagt:

«Momentan kann ich mir ein Leben als Politiker kaum vorstellen, aber mal schauen, was das Leben mit sich bringt.»

Kaugummi während Prüfungen erlauben

Ein Lehrer sowie Sozialarbeiterin Andrea Graf begleiten und unterstützen das Projekt Schülerrat. «Der Rat ist sehr engagiert und interessiert», sagt Andrea Graf. Die Delegierten würden gute und realistische Ideen in die Sitzungen, welche jeweils vom Präsidium geleitet werden, einbringen. Die besten Ideen werden Arbeitsgruppen zugewiesen, die Argumente sammeln, um diese dem Rektorat und den Lehrpersonen zu präsentieren.

Es sei auch schon einiges umgesetzt worden, wie beispielsweise eine neue Pausenuhr und die Erlaubnis zum Kaugummikauen während Tests. Die Sozialarbeiterin sagt:

«Viele Anliegen der Schülerschaft drehen sich um Handyregelungen und Kleiderordnung.»

Andrea Graf ergänzt: «Mit dieser Wahl lernen die Schülerinnen und Schüler demokratische Prozesse kennen.» Sie würden realisieren, dass jede Stimme zählt. Mit dieser Veranstaltung fordere die Schule die Jugendlichen zur Partizipation auf. Die Schule lerne zuzuhören. Wichtig sei bei der Wahl vor allem der Respekt gegenüber allen Kandidierenden. An der Schule in Bronschhofen war das nie ein Problem. Andrea Graf sagt: «Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich bei der Wahl respektvoll und würdigen den Anlass.»

