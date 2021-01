Oberstetten Oklahoma – das gut gehütete Geheimnis um den Zweitnamen eines kleinen Dorfes in der Gemeinde Uzwil Die Strasse, welche durch das Dorf Oberstetten verläuft, erhielt 2002 offiziell den Namen Oklahomastrasse und beendete damit ein Katz und Maus Spiel zwischen Einwohnern und Gemeinde. Simon Bernhardsgrütter 20.01.2021, 14.02 Uhr

Die das Strassenschild und die Ortstafel von Oberstetten, wenn man von Algetshausen her in das Dorf fährt. Bild: Simon Bernhardsgrütter

Dass gewisse Personen einen zweiten Vornamen haben, mag ja normal sein. Dass ein kleines Dorf mit gerade einmal rund 100 Einwohnern aber den Zweitnamen eines amerikanischen Bundesstaates trägt, ist aussergewöhnlich. So geschehen in der Gemeinde Uzwil, genauer gesagt im idyllischen Oberstetten. Doch wenn man sich dem Dorf nähert, steht da auf der Ortstafel unter dem allgemein bekannten Namen noch was anderes – Oklahoma. Was hat der Name auf der Ortstafel von Oberstetten verloren?

Oklahoma Oklahoma ist ein Bundesstaat in den USA. Er liegt zentral im Süden des Kontinents Amerikas. In der Hauptstadt Oklahoma City leben mehr als 600'000 Einwohner. Der Staat ist für seine ländlichen Gebiete bekannt. Oklahoma bedeutet «das Land des roten Mannes» und erinnert an die Ureinwohner Amerikas, welche in diesem Gebiet sehr verbreitet waren.

Die Geschichte begann vor rund 20 Jahren. Auf das Schild am Ortseingang wurde immer wieder mit Klebeband der Name Oklahoma geschrieben. Laut Thomas Stricker, dem Verwaltungsleiter der Gemeinde Uzwil, war es ein Katz und Maus Spiel: «Name drauf, wir entfernten ihn, Name drauf und, und, und.» Das sei bis zum Jahr 2002 so gelaufen. Damals seien von der Gemeinde Uzwil Strassennamen in jenen Dörfern eingeführt worden, wo es solche noch nicht gegeben habe. Da habe die Verwaltung beschlossen, die Hauptstrasse, welche durch das Dorf Oberstetten verläuft, Oklahomastrasse zu benennen.

Das Geheimnis wird gut gehütet

Obwohl auf der Webseite der Gemeinde Uzwil steht, dass die Bewohner ihr Dorf selbstbewusst Oklahoma nennen würden, ist nicht erklärt, warum dies so ist. Es sei ein gut gehütetes Geheimnis. Thomas Stricker fragt: «Muss wirklich jedes Geheimnis gelüftet werden?» Er persönlich fände es schade. Die Geschichte verliere an Reiz, wenn kein Geheimnis mehr bestehen würde. Thomas Stricker fügt an: «Und Oberstetten hat seinen Reiz. Die Geschichte um Oklahoma, das Geheimnis darum, das Mysterium, hat mir persönlich immer sehr gefallen. Als etwas, was nur das Dorf weiss. Als ein Schatz, den es hütet.»

Die Bedeutung des Zweitnamens für das Dorf

Auch wenn die Gründe nicht nach aussen dringen, so fand er Anklang. Zum Beispiel bei einer Alphorn-Gruppierung, welche über den Sommer in Oberstetten probt – die Oklahoma-Alphorner. Roland Zahner, Mitglied der Alphorn-Gruppierung, erklärt, dass sie keinen langweiligen Namen wollten und sich deshalb für etwas einzigartiges wie Oklahoma-Alphorner entschieden haben. Doch die Geschichte hinter dem Zweitnamen sei auch ihm unbekannt. Er vermute jedoch, dass es simpler sei als von vielen angenommen:

«Oklahoma und Oberstetten sind, oder waren zumindest, beide ab vom Schuss.»

Aber auch Roland Zahner wirkt, als sei ihm der Hintergrund nicht weiter wichtig, sondern das Mysterium darum. In der näheren Umgebung sei sonnenklar, was mit Oklahoma gemeint sei. «Und ausserhalb der direkten Umgebung von Uzwil sorgt es für Gesprächsstoff», fügt er an.

Das Mysterium um den kuriosen Zweitnamen von Oberstetten scheint als Geheimnis interessanter als zu erfahren, was die Hintergründe sind und wer auf die Idee kam. Die Spekulationen, Diskussionen und Gespräche, welche der Name Oklahoma auslöst, sind äusserst willkommen. Thomas Stricker empfiehlt: «Wenn sie mehr wissen wollen: Besuchen sie das Dorf.»