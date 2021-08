Oberbüren Zwei Sechstklässler brachten ihren Wunsch beim Gemeindepräsidenten persönlich an – nun wird der mobile Pumptrack eingeweiht Zwei Schüler und eine Schulklasse sind beim Oberbürer Gemeindepräsidenten vorstellig geworden: Sie wünschten sich einen Pumptrack. Der Gemeinderat hat sie erhört. Am Samstag wird der mobile Pumptrack eröffnet. Zita Meienhofer 13.08.2021, 05.00 Uhr

Mike Bucher und Gian-Andrin Zbinden (rechts) wurden beim Gemeindepräsidenten ihrer Wohngemeinde vorstellig und brachten ihren Wunsch für einen Pumptrack an. Bild: Zita Meienhofer

Mike Bucher und Gian-Andrin Zbinden aus Niederwil sind sehr gute Kollegen und verbringen einen grossen Teil ihrer Freizeit gemeinsam – meist beim Fussballspielen oder auf Pumptracks. Während sie den Fussballklub vor Ort haben, müssen sie für das Fahren auf einen Pumptrack nach Flawil oder Weinfelden. Die beiden Knaben, die am Montag in eine erste Oberstufenklasse kommen, fanden, dass dies etwas weit sei und es doch vielleicht einen Pumptrack in Niederwil geben könnte. Gian-Andrin Zbinden sagt: «Es wäre cool, wenn ich mit dem ‹Kicki› selber dahin fahren könnte.»

Zu Besuch beim Gemeindepräsidenten

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren. Bild: PD

Diese Idee liess die beiden Knaben nicht mehr los und deshalb wandten sie sich – auf Rat von Gian-Andrin Zbindens Mutter – an den Oberbürer Gemeindepräsidenten Alexander Bommeli. Während einer halben Stunde haben sie dem Gemeindepräsidenten von ihrem Wunsch, einem Pumptrack in Niederwil, erzählt. Das war Ende des vergangenen Jahres. Mike Bucher sagt heute: «Ich hatte nicht richtig daran geglaubt, dass ein Pumptrack realisiert werden würde.» Bucher weiss, dass die Umsetzung dieses Vorhaben einiges kosten wird. Er sagt:

«Wir haben dem Gemeindepräsidenten deshalb gesagt, dass wir auch mithelfen würden».

Die beiden damaligen Sechstklässler waren nicht die Einzigen, die sich für einen Pumptrack einsetzten. Gleichzeitig stellte die fünfte Klasse der Primarschule Niederwil bei der Auswertung einer selbst durchgeführten Umfrage fest, dass bei Kindern und Jugendlichen das Bedürfnis nach einem Pumptrack bestehe. Die beiden unabhängig voneinander vorgebrachten Anfragen bestärkten dann den Gemeinderat in seinem Vorhaben, die Realisierung eines Pumptracks in Betracht zu ziehen. Alexander Bommeli sagt zudem:

«Ich fand es cool, dass die beiden Jungen zu mir kamen, das ist nicht üblich.»

Oberbürens Gemeinderat stiess auf das Projekt «Mobiler Pumptrack» der Stadt Wil. Die Kulturkommission der Gemeinde Oberbüren nahm «das Heft in die Hand» und organisierte den Pumptrack von den Wilern. Der mobile Pumptrack steht nun ab Samstag, 14. August, bis am Sonntag, 12. September, beim Oberstufenzentrum Thurzelg in Oberbüren. Er kann mit Skateboards, Rollschuhen, Inline-Skates, Bikes, BMX-Velos und Kickboards befahren werden.

Vor den Sommerferien kam die Einladung aus dem Gemeindehaus

Bis vor den Sommerferien wussten weder Mike Bucher noch Gian-Andrin Zbinden, dass ihr Vorsprechen beim Gemeindepräsidenten gefruchtet hatte. Dann aber bekamen sie Post aus dem Gemeindehaus. «Wir waren sehr, sehr überrascht», sagen die beiden begeisterten Pumptrack-Fahrer. Gleichzeitig erhielten sie eine Einladung zur Eröffnung, worauf sie sich extrem freuen. Gian-Andrin Zbinden sagt, dass er sehr aufgeregt sei im Hinblick auf Samstag. Auf alle Fälle werden Gian-Andrin Zbinden mit dem Kickboard und Mike Bucher mit seinem BMX-Velo vor Ort sein.

Dies wird auch die nächsten Wochen der Fall sein. Dass der Pumptrack in Oberbüren stationiert ist und nicht in Niederwil, das habe ihnen der Gemeindepräsident schon bei ihrem Gespräch gesagt. Und, da sie ja nun die Schule in Oberbüren besuchen, haben sie das neue «Sportgerät» vor dem Schulhaus. Mike Bucher und Gian-Andrin Zbinden haben keine Vorbilder. «Wir probieren es lieber selber, schauen keine Filme auf Youtube», erklären sie. Ebenso haben sie keine sportlichen Ambitionen. Einmal an eine Olympiade zu gehen, das sei kein Ziel. «Es ist unser Hobby, wir machen es aus Spass», ist ihre Erklärung.

Seit zwei Tagen steht der Pumptrack und wird schon rege benutzt. Bild: Zita Meienhofer

Der mobile Pumptrack ist ein monatiges Pilotprojekt

Gemäss Alexander Bommeli hat der Oberbürer Gemeinderat das Sportangebot mit diesem mobilen Pumptrack im Sinne eines Pilotprojektes für einen Monat erweitert. Was anschliessend geschieht, ist offen. Vorerst will der Gemeinderat testen, wie ein solches Angebot in der Gemeinde funktioniert. Der Pumptrack steht allen offen. Die Nutzungszeiten und Verhaltensregeln, die vor Ort publiziert wurden, müssen eingehalten werden. Die Benützung ist kostenlos. Die Kulturkommission hat eigens für die Eröffnung eine Profi-Boarderin für einen Workshop organisiert. Es ist Annina Brühwiler. Sie ist im Bündnerland aufgewachsen und nun in Zürich wohnhaft. Die 29-Jährige stand vor 17 Jahren erstmals auf einem Longboard, seither ist es ihre Leidenschaft.