Oberbüren «Es braucht Herzblut, einen solchen Hofladen zu führen»: Lehners verzichten auf Importe und vermarkten ihre Produkte direkt ab Hof Vor zwei Jahren haben Jasmin und Daniel Lehner den Lehner-Hof in Oberbüren gepachtet. Sie setzen auf saisonale Spezialitäten, die sie im Hofladen, in einem Automaten und auf dem Wiler Wochenmarkt verkaufen. Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt – auch wegen Corona. Philipp Stutz 19.02.2021, 17.00 Uhr

Jasmin und Daniel Lehner in ihrem Hofladen. Bild: Philipp Stutz

Frische Produkte und lokale Spezialitäten auf dem Bauernhof einzukaufen, liegt im Trend. Dass die Nachfrage steigt, zeigt der Lehner-Hof in Oberbüren. Anfang 2019 haben Jasmin und Daniel Lehner die Liegenschaft gepachtet und betreiben ihr Geschäft mit Freude und Leidenschaft.

«Wir haben immer von einem solchen Betrieb mit Gemüseanbau geträumt», sagt das junge Ehepaar, das vergangenes Jahr geheiratet hat. Beide haben sich auf ihre bäuerlichen Wurzeln besonnen. Und es sich zur Aufgabe gemacht, die Region mit frischen, saisonalen und nachhaltigen Lebensmitteln zu versorgen. Dazu zählen unter anderen Gemüse und Salate, Obst und Nüsse sowie eingemachte Produkte.

Hinter den Produkten steckt viel Handarbeit

Daniel Lehner ist ausgebildeter Landwirt und hat sich zum Agrotechniker weitergebildet. Seine Gattin bringt Berufserfahrung im Verkauf mit. Daniel Lehner betont:

«Wir sind ein vielseitiger Betrieb.»

Die Fläche beträgt 9,8 Hektaren Kulturland. «Damit sind wir ein vergleichsweise kleiner Betrieb.» Seine Gattin ergänzt: «Es braucht Herzblut, einen solchen Hofladen zu führen.» Denn Zehn-Stunden-Tage sind während der Hochsaison im Frühling und Herbst keine Seltenheit.

Das Gemüse gedeiht sowohl im Freiland als auch in unbeheizten Folientunnels. Dabei handelt es sich um Doppelfolien mit einer Luftschicht, sodass Sonnenenergie gespeichert werden kann. Produkte müssen geerntet, die Ware muss sortiert und abgepackt werden. Das bedeutet viel Handarbeit.

Hilfe bekommt das Ehepaar von einem Lehrling, drei Festangestellten, Teilzeitangestellten und in Spitzenzeiten von Saisonniers. Verkauft werden die Produkte auch am Wiler Wochenmarkt.

Breite Produktepalette mit «Exoten»

Die Produktpalette ist gross. Es beginnt im Frühling mit Spargeln, Kohlrabi, Fenchel, Zucchetti und Nüsslisalat. Zum Angebot zählen auch ungeahnte «Exoten» wie Kurkuma, Melonen, Ingwer und Peperoni. Sowie spezielle Sorten von Tomaten, die nicht im Grosshandel zu finden sind. Daniel Lehner sagt:

«Wir legen Wert auf saisonale Spezialitäten, Kunden soll mit unseren Produkten aufgezeigt werden, was gerade Saison ist.»

Eng arbeitet der Lehner-Hof mit Lieferanten aus der Region zusammen, und auf Importe wird verzichtet. Produkte werden zudem in einem Automaten direkt an der Durchgangsstrasse feilgeboten, der während 24 Stunden in Betrieb steht.

Der Lehner-Hof liegt direkt an der Durchgangsstrasse in Oberbüren. Bild: Philipp Stutz

Zum Lehner-Hof zählt eine Lohnmosterei. Kunden können ihre Äpfel zum Mosten oder Pasteurisieren vorbeibringen. Der Betrieb selbst umfasst 120 Hochstamm-Apfelbäume, aus deren Früchten Süssmost hergestellt wird.

Coronapandemie ist zweischneidiges Schwert

«Wir sind zufrieden mit dem Geschäftsgang – 2020 war auch wegen des Wetters ein gutes Jahr für die Landwirtschaft», sagt Daniel Lehner. Obwohl es zuweilen schwierig gewesen sei, für die Erntearbeit genügend Personal zu finden.

Kartoffeln werden gewaschen, sortiert und für die Kundschaft bereitgestellt. Bild: Philipp Stutz

Die Coronapandemie bezeichnet er als zweischneidiges Schwert. Einerseits sei während des Lockdowns die Nachfrage gestiegen. Anderseits hätten Einbussen bei der Belieferung von Händlern, die Gastrobetriebe bedienen, hingenommen werden müssen. Anfängliche «Hamsterkäufe» seien während der zweiten Welle ausgeblieben, die Situation habe sich inzwischen beruhigt.

«Im Hofladen konnten wir neue Kunden dazugewinnen», weiss Lehner. Somit ist der Direktverkauf ein zentrales Standbein des Betriebs. Kunden schätzten die Arbeit der Landwirte gerade in dieser schwierigen Zeit vermehrt, ist er überzeugt. Trage dieser Berufsstand doch zur Ernährungssicherheit bei. Konsumenten achteten speziell darauf, dass Produkte aus der Region stammen.

«Unsere wichtigste Partnerin ist die Natur», betont Lehner. «Wir hoffen nun, dass der positive Trend anhält und wir den Schwung mitnehmen können. Kunden wollen wir weiterhin mit Qualität, Authentizität und frischen Produkten überzeugen.»