Oberbüren Wenn Kerzen auf der Thur eine nächtliche Schifffahrt machen – Bilder vom traditionellen «Lichterschwemmen» zu Ehren St.Othmars Das Lichterschwemmen der Oberbürer Primarschule ist ein alter Brauch. Schon zum 41. Mal zogen ab der Billwiler Brücke wunderliche Flosse thurabwärts und sorgten für mystische Stimmung. Pablo Rohner 23.11.2021, 11.15 Uhr

Bald kann die Prozession auf dem Wasser beginnen. Bild: PD

Am St.Othmarstag bot die Thur bei Oberbüren ein zauberhaftes Lichtspiel. An diesem Tag fand das traditionelle Oberbürer Lichterschwemmen statt, wie jedes Jahr am 16. November zu Ehren des St.Galler Klostergründers.

Die Kerzen auf den selbst gebastelten Flossen werden angezündet. Bild: PD

Bei stimmungsvollem Herbstwetter zogen Oberbürer Schülerinnen und Schüler vom Pausenplatz Brühlacker in Richtung Billwiler Brücke los. Aus Holz und Tannenzweigen hatten sie kleine Flosse gebaut und mit Kerzen bestückt, die sie am Ufer der Thur anzündeten.

Am Ufer der Thur war ein stimmungsvolles Schauspiel zu beobachten. Bild: PD

Mit dabei waren auch die Kinder der Unterstufe und des Kindergartens, die das Lichterschwemmen mit Kerzenlaternen und Räbenlichtern begleiteten.

Wohin die Reise für die Lichtschiffe wohl geht? Bild: PD

Dann wurden die wunderlichen Lichtschiffe auf den Fluss gesetzt und zogen in stiller Prozession flussabwärts. Das Lichterschwemmen ist ein alter Brauch. Schon zum 41. Mal sorgten die kleinen Lichttransporter unter der Billwiler Brücke für mystische Herbststimmung.

Von der Billwiler Brücke aus wirkt die Prozession auf dem Wasser wie ein heidnischer Brauch. Doch die Ehre gebührt dem heiligen St.Othmar. Bild: PD

Die in der Ostschweiz nur teilweise lebendig gebliebenen Lichterbräuche am Othmarstag sollen die Legende in Erinnerung rufen, wonach bei der Überführung des selbst zehn Jahre nach dem Ableben noch unversehrt wirkenden Leichnams Sankt Othmars über den Bodensee die Kerzen trotz Sturms und Regens nicht erloschen.