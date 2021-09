Schliessung der Post-Filiale in Oberbüren sorgt für Verärgerung

Oberbüren «Verstehe nicht, wie man so vorgehen kann»: Schliessung von Postfiliale in Oberbüren sorgt für Ärger Es ist fix: Am 15. November ist die Postfiliale in Oberbüren Geschichte. Ihre Dienstleistungen werden in Zukunft im örtlichen Spar angeboten. Kantonsrat Damian Gahlinger ärgert sich. Auch über den Umstand, dass die Postfächer kosten. Salome Lohner Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Die Türe der Postfiliale in Oberbüren ist nur noch rund eineinhalb Monate geöffnet. Bild: Urs Bänziger

Briefe und Pakete verschicken, avisierte Postsendungen abholen oder Briefmarken kaufen: Dafür braucht es künftig keinen Postschalter mehr. Die Kunden nützen die Dienste der Post immer mehr vom Smartphone oder Computer aus. Deshalb verschwinden immer mehr Postfilialen. Nun ist es auch in Oberbüren so weit. Der Spar wird die Dienstleistungen der Post in einem kleineren Rahmen übernehmen.

Diese Entscheidung stösst aber nicht nur auf Zustimmung. Damian Gahlinger, SVP-Kantonsrat aus Niederhelfenschwil und regelmässiger Kunde der Post in Oberbüren, ist irritiert:

«Die Filiale wird bis heute gut besucht, auch Kunden von umliegenden Dörfern.»

Für Gahlinger kam die Schliessung unerwartet

Damian Gahlinger, Kantonsrat (SVP) aus Niederhelfenschwil. Bild: PD

Im Gespräch mit dieser Zeitung schwärmt er. Die Filiale sei mit dem Auto gut erreichbar, habe freundliches Personal und viele Kunden aus umliegenden Dörfern, da dort keine Poststellen mehr bestünden. Das Bedürfnis für eine Poststelle mit einem Schalter sei immer noch da, besonders bei der älteren Generation, findet Gahlinger. Die Schliessung in Oberbüren sei deshalb unerwartet gewesen.

Ein weiterer Grund, der für Verärgerung Gahlingers sorgt, sind die Kosten für ein Postfach. Was bisher gratis war, wird ab dem 15. November kosten. 120 Franken pro Jahr. «Ich verstehe nicht, wie man so vorgehen kann und darf. Ich bin enttäuscht von der Post», sagt Gahlinger.

Der Grund ist die Digitalisierung

Zu diesen Vorwürfen nimmt die Post wie folgt Stellung; Auslöser für die Schliessung ist das veränderte Verhalten der Postkunden. Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug im Alltag der Menschen. Immer seltener werden Postfilialen aufgesucht, sodass die Schaltergeschäfte kontinuierlich zurückgehen. Diese Entwicklung betrifft auch die Postfiliale Oberbüren. Im Austausch mit der Gemeinde hat sich die Post also für eine Schliessung der Filiale in Oberbüren entschieden.

In den umgestalteten Räumen der Spar-Filiale wird man weiterhin Briefe und Pakete ins In- und Ausland verschicken können. Avisierte Postsendungen abholen, der Kauf von Briefmarken und bargeldlose Einzahlungen mit dem «gelben Büchlein» werden auch kein Problem sein. Weiter kann man bis zu 500 Franken vom Postfinance-Konto beziehen. Die Post richtet in Oberbüren ab dem 8. November ausserdem eine unbediente Geschäftskundenstelle ein.

Postfächer: Eine Vereinheitlichung

Nicht mehr möglich wird die Aufgabe von Sperrguthaben und Expresssendungen ins Ausland sein. Weiter kann man keine Spezialsendungen und Betreibungsurkunden mehr abholen. Kunden, die den Zahlungsverkehr mit Bargeld weiterführen wollen, können dies von Montag bis Freitag direkt vor der Haustür beim Postboten machen. Dafür ist eine einmalige Registrierung beim Kundendienst oder in der Filiale notwendig.

Die Postfächer in Oberbüren werden künftig 120 Franken pro Jahr kosten. Bild: Salome Lohner

Und die Sache mit den Postfächern? Die Post reagiert auf diesen Strukturwandel. Deshalb passt sie die Preise an, um ihre Dienstleistungen auch in Zukunft zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können, wie sie auf Anfrage verlauten lässt. Heisst konkret: Kunden mit kleineren Briefmengen, die bis anhin 240 Franken für ein Postfach bezahlten, zahlen neu 120 Franken. Kunden mit grösseren Briefmengen, die ein gratis Postfach haben, bezahlen nun auch 120 Franken pro Jahr. Post-Sprecher Thomas Schifferle sagt:

«Mit dieser Preisanpassung ist es möglich, das Postfach-Angebot auch längerfristig aufrechtzuerhalten. Dazu erreicht sie eine Gleichbehandlung der Kunden.»