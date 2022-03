Oberbüren: Giulia Steingruber geehrt

OBERBÜREN «Traumathletin» mit Macken: Giulia Steingruber zum Ehrenmitglied des Trainingszentrums Fürstenland Frauen ernannt An der Ehrung in Oberbüren wurden auch Geschichten aus den Anfangstagen von Giulia Steingrubers Weltkarriere erzählt. Diese verlief nicht nach dem üblichen Schema. Urs Huwyler 23.03.2022, 12.30 Uhr

Vater Kurt, Mutter Fabiola und Trainerin Marianne Steinemann (rechts) haben die Karriere der Olympiadritten Giulia Steingruber mitgeprägt. Bild: Urs Huwyler

Athletinnen und Athleten vergessen während und nach ihrer Karriere oft, wo sie herkommen. Nicht so die über all die Jahre ohne Skandale und Outings gebliebene Gossauerin Giulia Steingruber. 2016 holte sie in Rio Olympiabronze, 2017 Bronze an der Weltmeisterschaft in Montreal, sechsmal wurde sie Europameisterin. Ihre turnerische Grundausbildung hat Giulia Steingruber im Trainingszentrum Fürstenland der Frauen (TZFF) erhalten.