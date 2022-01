Josef Kaiser, der Ferrari-Joe aus Oberbüren, wird 75-jährig

Oberbüren Ein Rennwagen-Museum als Lebenswerk: Zu Besuch beim Oberbürer Josef Kaiser alias «Ferrari-Joe» Sportautos in der Garage, Formel-1-Bilder an den Wänden, Rennsportwagen-Modelle in den Vitrinen und ein Wohnhaus in den Farben Rot, Gelb, Schwarz: Das Herz des Oberbürers Josef Kaiser schlägt für Ferrari. Am Samstag feiert «Ferrari-Joe» Geburtstag. Elio Crestani Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Das Herz des Oberbürers Josef Kaiser schlägt für Ferrari – insbesondere auch für den siebenfachen Weltmeister Michael Schumacher. Bild: Lydia Blumer

Schon als Knirps hat er nur mit roten Autos gespielt. «Äütöli in anderen Farben warf ich weg», erzählt Josef Kaiser, der auf einem Bauernhof in Fischingen aufgewachsen ist. Automechaniker wurde er trotzdem nicht, wollte stattdessen Käser lernen. Rückenprobleme zwangen ihn jedoch zu einer Alternative. Er fand sie im Beruf des Metzgers. Ein guter Entscheid, wie sich später zeigen sollte. Anfang der 1970er-Jahre gründete er gemeinsam mit einem Partner die Top CC, Cash-and-Carry-Metzgerei, und wurde später Mitgründer der Fleischfachmärkte Carna Center.

Trotz einer beruflichen Laufbahn abseits der Fahrzeugbranche ist Josef Kaisers Leidenschaft für Autos und die Liebe zur Karosseriefarbe Rot geblieben. Heute wohnt er im wohl weltweit grössten «Ferrari-Museum», das er sich über die Jahre in rund 65'000 Arbeitsstunden in Oberbüren geschaffen hat. Und zwei seiner drei Söhne scheinen die väterlichen Gene geerbt zu haben: Martin und Lukas sind heute als Leiter der Buga Buchental-Garage in Oberbüren im Automobilgewerbe tätig. David ist gelernter Zimmermann.

Omnipräsenz des schwarzen Pferds auf gelbem Grund

Das Einfamilienhaus ist unübersehbar. Nicht nur der Ferrari-Fahnen wegen und weil der Testarossa-1:1-Nachbau, der seit vergangenem Jahr auf dem Garagendach steht, ein Eyecatcher ist. Die Steine im Garten sind rot, gelb oder schwarz bemalt, während die Blumenkisten an den Fenstern in den Farben der italienischen Flagge oder ebenfalls in Ferrari-Rot, in Gelb oder eben in Schwarz gestaltet sind. Da und dort ist gar ein Aufkleber mit dem springenden schwarzen Pferd auf gelbem Grund auszumachen.

Von weitem erkennbar: das Ferrari-Haus in Oberbüren. Bild: Lydia Blumer

Mit der Umgestaltung der 1977 erworbenen Liegenschaft hatte Josef Kaiser 2004 begonnen. Just in jenem Jahr, in dem Michael Schumacher zum siebten Mal – zum fünften Mal in Serie – Formel-1-Weltmeister geworden war. Heute gibt es im Haus kaum mehr einen weissen Flecken. Von der Fassadenfarbe über die Küche bis zum stillen Örtchen erstrahlt alles in Rot für Ferrari, Gelb für den Ferrari-Verwaltungssitz Modena und in Schwarz. Da ist das Büro im oberen Stockwerk mit dem Schreibtisch, Computer, Laptop und Telefon: alles in «colore rosso Ferrari». Selbst die Kugelschreiber kennen nur eine Farbe: Rot.

1500 Bilder und ein Ferrari-Keller

Das Ferrari-Herz des Hauses schlägt hingegen im Keller, auf dessen schwarzem Boden gelb umrahmte Ferrari-Platten die Formel-1-Startaufstellung symbolisieren. Hier stehen auch die Ferrari-Bar mit den rot lackierten Hockern und der gleichfarbige Kühlschrank. Gar die Waschmaschine, der Tumbler und Staubsauger präsentieren sich in Rot.

Ein Sammelsurium von Ferrari-Artikeln: Blick ins Untergeschoss der Liegenschaft, wo selbst der Kühlschrank im Ferrari-Look gestaltet ist. Bild: Lydia Blumer

Zwischen den Etagen hängen über 1500 Ferrari-Bilder an den Wänden – themengerecht rot, schwarz oder gelb gerahmt. Und in weit über tausend Vitrinen sind Auto- und Motorradmodelle ausgestellt. Josef Kaiser kleidet sich mit Vorliebe ebenfalls authentisch: im Ferrari-Hemd, mit Ferrari-Uhr und Ferrari-Schuhen. Dass sein Handy und Portemonnaie, die Schlüssel und Visitenkarten mit dem Ferrari-Logo versehen sind, versteht sich fast von selbst.

Auch rote Velos gehören dazu

Kaiser wäre kein echter Ferrarista, wenn er den Klassiker aus Maranello nicht selber fahren würde. Drei Stück davon stehen in seiner Garage. Darunter ein Ferrari-Formel-1-Nachbau, wie ihn Michael Schumacher fuhr, inklusive originaler Formel-1-Räder. Aber nicht nur das. Da sind auch Motorräder untergebracht und sieben Velos. Sechs Fahrräder sind rot – wie die Helme. Sie stehen für die Weltmeistertitel, die Michael Schumacher für Ferrari eingefahren hatte. Das siebte Fahrrad ist in Rot-Silber lackiert. Dies, weil Schumacher nach seinem Comeback von 2010 bis 2012 im silbernen Formel-1-Mercedes gefahren war.

Sieben Fahrräder erinnern an die sieben Weltmeistertitel Schumachers. Bild: Lydia Blumer

Michael Schumacher ist zwar als Formel-1-Pilot weltbekannt geworden, doch war er auch in Motorradrennen erfolgreich. Entsprechend zählen zu Kaisers Sammlung auch einige motorisierte Zweiräder der Marken Ducati, MV Agusta und Moto Guzzi. Hinzu kommen Bilder von «Schumi», Randy Krummenacher, Roman Stamm Tom Lüthi oder Domi Aegerter. Als bekennender Motorradfan war «Ferrari-Joe» unter anderem Sponsor des vierfachen Schweizer Meisters Roman Stamm. Dieser war übrigens, in der Internationalen Deutschen Superbike-Meisterschaft, auch gegen Schumacher gefahren. Darüber hinaus unterstützte er auch die Model-Pilotin Sabrina Hungerbühler in der Sportwagen-Meisterschaft (Sports Car Challenge).

Warum «Ferrari-Joe»?

Die Passion Motorsport und insbesondere die Leidenschaft für Ferrari und dessen Aushängeschild Michael Schumacher haben Josef Kaiser den Spitznamen «Ferrari-Joe» eingebracht. Joe als Abkürzung für Josef? Kaiser verneint und erklärt: «In den 1960er-Jahren waren die meisten Jungs Fans von Jo Siffert. Der Schweizer Formel-1-Pilot hatte für die Saison 1972 bereits einen Vorvertrag von Ferrari in der Tasche, als er doch am 24. Oktober 1971 beim Race of Champions im britischen Brands Hatch tödlich verunglückte. Er sagt:

«Den Kurznamen habe ich in Erinnerung an Jo Siffert übernommen.»

Ein kleiner Wermutstropfen ist Josef Kaiser trotz des eindrücklichen Lebenswerks geblieben: Die Hausnummer liess sich nicht ändern. Was hätte in Erinnerung an die sieben WM-Titel Schumachers besser gepasst als die 7. Dafür hätte er aber die Strassenseite wechseln müssen. Einen Bezug zur Nummer 8 hat er gleichwohl geschaffen: So trägt das Bolliger-Endurance-Team mit dem Thurgauer Fahrer Roman Stamm die Startnummer 8 als eine chinesische Glückszahl.

