Oberbüren Die Erinnerungen an die unbeschwerte Jugendzeit, die Freude am Zweitakter – in Oberbüren treffen sich regelmässig zehn «Töfflibuebe» Vor 40 Jahren hatten sie ihre frisierten Töfflis vor der Polizei zu verstecken. Heute wollen sie auf ihren handgeschaltenen Zweirädern einfach den Alltag vergessen. Die Mitglieder des «Bueche Töffli Team 19 Oberbüren» erzählen von ihrem Hobby. Zita Meienhofer 19.08.2021, 18.29 Uhr

Die Oberbürer Töfflibuebe sind bereit für ihre monatliche Ausfahrt (von links): Erich Fürer, Kosmas Brühwiler, Karl Brägger, Walter Dörig, Armin Fürer, Urs Rohner, Walter Dudli, Viktor Baumann und Edi Frick. Bild: Zita Meienhofer

«‹Easy Rider›, Seich schnorre, mit frisierten Töfflis fahren und die Polizei ärgern», mit diesen Worten beschreibt Edi Frick seine Zeit als 14-Jähriger. Die Zeit, in der er das erste Töffli besass. Das war ein Sachs Moor. Um die 450 Franken bezahlen zu können, die es kostete, arbeitete er während der Schulferien. Heute, etwa 50 Jahre später, faszinieren ihn die Töfflis immer noch, «Seich schnorret» er auch noch, frisieren und die Polizei ärgern, das macht er allerdings nicht mehr. Und heute besitzt er einen königsblauen Allegro Puch, Jahrgang 1972, den er von seiner ältesten Schwester geschenkt bekam. Als seine Kinder ins Töfflibuebe-Alter kamen, überkam auch Papa Frick wieder die Lust am Schrauben und «Chlüteren». Er sagt und lacht:

Edi Frick ist heute mit seinem königsblauen Allegro Puch unterwegs. Bild: Zita Meienhofer

«Jetzt hole ich die verschlampten 50 Jahre nach.»

Deshalb ist er auch Mitglied des Bueche Töffli Team 19 Oberbüren.

Edi Frick gehörte von Anfang an zum Bueche Töffli Team 19 Oberbüren. Er war auch der erste Präsident. Ein Amt, das jedes Jahr ein anderer innehat. Im Jahr 2019 haben sich die «Töfflibuebe» zusammengetan, um ihrer Leidenschaft, den Töfflis, zu frönen, um gemeinsame Ausfahrten auf den Töfflis zu unternehmen, um Spass zu haben. Sie kommen mehrheitlich aus Oberbüren, aber auch aus den umliegenden Dörfern. Wer dabei ist, fährt gerne Töffli und schätzt die Geselligkeit.

Schöne Töfflis und unvergessliche Erinnerungen an die Jugendzeit

Wer von den zehn Töfflibuebe etwas über Töfflis wissen will, wird mit Informationen überschüttet. Da werden die Töfflis präsentiert: Caravelle Saxonette, Jahrgang 1965, das Armin Fürer gehört, der Italo-Demm, Jahrgang 1960, von Viktor Baumann oder Kosmas Brühwilers Triumph Sachs TWN Fips mit Jahrgang 1959, von dem sie sagen, dass es das Schönste auf dem Platz sei. Der orange Puch Pionier Tigra habe Jahrgang 1971 und es sei fast alles in Originalzustand, erklärt Besitzer Walter Dudli. Dudli hat auch gleich eine Geschichte von seinem ersten Töffli bereit.

Der Caravelle Saxonette, Jahrgang 1965, gehört Armin Fürer. Bild: Zita Meienhofer Der Italo-Demm von Viktor Baumann hat Jahrgang 1960. Bild: Zita Meienhofer Das schönste Töffli auf dem Platz sei das von Kosmas Brühwiler, ein Triumph Sachs TWN Fips mit Jahrgang 1959, sagen die Töfflibuebe. Bild: Zita Meienhofer Walter Dudlis oranger Puch Pionier Tigra hat Jahrgang 1971 und befindet sich fast in Original-Zustand. Bild: Zita Meienhofer

Auch er verdiente das Geld für sein erstes Töffli mit einem Job während der Schulferien. In vier Wochen hatte er 800 Franken verdient. 720 Franken kostete damals sein weiss-grüner Puch Pionier Tigra, Jahrgang 1975. Sein Töffli nahm er mit in die «Stifti», die er in Rapperswil absolvierte. Dort ging er ins Kino. Liess das Töffli vor dem Kino stehen. Es regnete. Nach Filmende war sein Töffli weg. Gestohlen. Etwa vier Monate später erhielt er von der Polizei die Information, dass sein Töffli im Zürichsee gefunden worden sei. Er könne es holen. Walter Dudli nahm sein Töffli mit nach Hause und stellte es in den Heizraum, zum Trocknen. Anschliessend verkaufte er es.

Monatliche Ausfahrten und nächstes Jahr ein Töfflitreffen

Was motiviert die 40- bis 65-jährigen Männer daran, mit einem handgeschalteten – darauf legen sie Wert – Töffli auszufahren? Urs Rohner aus Niederwil sagt ohne zu zögern:

«Ich habe mir ein Töffli gekauft, um zu entschleunigen.»

Ihn habe das Töfflitreffen in Lenggenwil auf den Geschmack gebracht, erklärt Kosmas Brühwiler. Brühwiler, den seine Kollegen als «Rädliführer» oder «Eventmanger» bezeichnen, sagt auch, dass es schön sei herumzufahren und noch schöner sei es, dass sie bei fast jedem Haus, bei dem sie anhalten, freundlich empfangen werden.

Sie fahren gerne Töffli und schätzen das gesellige Beisammensein: Die Mitglieder Bueche Töffli Team 19 Oberbüren. Bild: Zita Meienhofer

Auf Ausfahrt gehen die Töfflibuebe Oberbüren jeden zweiten Dienstagabend im Monat. Abwechselnd wird die Tour von einem Mitglied organisiert. Im August war Urs Rohner an der Reihe. Via Niederwil und Gossau fuhren die Töfflibuebe nach St.Gallen in Gerti’s Neuhof in St.Gallen-Bruggen. Dieses Jahr waren es allerdings schon einige Ausfahrten mehr. Armin Fürer sagt: «Ich war schon 40 Mal unterwegs und berichte von jedem Ausflug in den Social Media.» Es habe sich einfach so ergeben. Zeit und Lust waren vorhanden. Bald, Ende Monat, geht es auf die jährliche zweitägige Töfflitour, heuer an den Sihlsee bei Einsiedeln. Rund 200 Kilometer werden die Töfflis fahren müssen. Die Töffliebuebe haben jedoch Grösseres geplant: Nächstes Jahr soll ein Töfflitreff in Oberbüren stattfinden.

Eines unterscheidet die Töfflibuebe von ihren Ausflügen früher und heute. Wenn ein Töffli nicht mehr gelaufen ist, musste vor Ort eine Lösung gesucht werden. «Heute haben wir einen Besenwagen», sagt Armin Fürer. Den fährt Susanne Brägger, die Frau des Klubpräsidenten Karl Brägger oder einer seiner Söhne. Beim Präsidenten befindet sich das Klublokal, bei ihm treffen sie sich vor der Ausfahrt und beim ihm sind einige Töfflis der Mitglieder eingestellt.

Das erste Töffli war ein Fund in der Thur

Der neue Besenwagen, ein schöner Oldtimer, gehört Viktor Baumann aus Schwarzenbach. Baumanns erstes Töffli, ein roter Puch Condor, hatte er aus der Thur geborgen und auf Vordermann gebracht. Seine Mutter bestand darauf, dass er seinen Fund der Polizei meldete. Was er letztlich auch tat. Bevor er sein Töffli bei der Polizei vorführte, rieb er es mit Dreck und Moos ein. Die Polizei hatte kein Interesse mehr und überliess es ihm. Viktor Baumann frisierte anschliessend das nun ihm gehörende Zweirad, wurde erwischt und musste es dann doch noch bei der Polizei deponieren.

Leidenschaftliche Mechaniker und Sammler

Edi Frick wie auch Viktor Baumann sind leidenschaftliche Mechaniker, die mit viel Liebe zum Detail ihre Töfflis oder auch Oldie-Cars restaurieren und verschönern und den anderen behilflich sind. Edi Frick hat noch eine weitere Leidenschaft: Er sammelt – oder sammelte – alte Töfflinummern. Diese brachte er auf Vordermann. Nun ziert jedes Töffli seiner Kollegen die Nummer des Geburtsjahrs des Töfflihalters.

Eines der jüngeren Mitglieder ist Walter Dörig aus Braunau. Seine Liebe zum Töffli flammte wieder auf, als seine Söhne, heute 24, 22 und 20 Jahre alt, im Töfflialter waren. Gemeinsam mit ihnen brachte er die geschalteten Töfflis wieder zum Laufen und entdeckte, dass ihm das Töfflifahren Spass macht. Er besitzt einen Tour de Suisse Sachs 503, der stark genug ist, um einen Mofa-Anhänger für Utensilien, zu ziehen.

Urs Rohners individuell gestalteter Helm Bilder: Zita Meienhofer Kosmas Brühwiler wirbt für seinen «Mückenstopp». Ein Fuchsschwanz gehört wohl einfach dazu. Das Zierwappen Emblem St. Gallen/Schweiz ist ein begehrtes Objekt. Ein Stück aus der Jugendzeit: Eine Glocke des Zweiradhändlers Niedermann aus Zuckenriet.

Die Mitglieder des Bueche Töffli Team 19 Oberbüren haben zwar verschiedene Töfflis, aber sie tragen alle die gleiche Helmart, einen Militärhelm, den, wer wollte, individuell gestalten konnte. Auf Urs Rohners Helm hat es Spiegeleier, Kosmas Brühwilers Helm zieren aufgemalte Mücken, Karl Bräggers Helm präsentiert sich im Vintage-Stil: rostig. Individuell sind auch die Verzierungen an den Töfflis: Einer führt einen Fuchsschwanz mit, ein anderer hat das Zierwappen-Emblem St.Gallen/Schweiz auf dem Schutzblech des Vorderrades. Zudem sind auch Raritäten zu entdecken wie die Glocke des früheren Zuckenrieter Zweiradhändlers mit dem Schloss-Sujet und der Inschrift «Joh. Niedermann Zuckenriet».