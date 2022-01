Oberbüren: BGK soll den Verkehr beruhigen und flüssiger machen

Oberbüren Auf zwei Kilometern soll im Dorf an den Strassen gebaut werden – das sind die Ideen für Brennpunkte In Oberbüren soll der Verkehr gleichzeitig flüssiger gemacht und beruhigt werden. Die Eingaben des Mitwirkungsberichts zum Betriebs- und Gestaltungskonzept illustrieren, welche Widersprüche dabei zu verhandeln sind. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Bei der weissen Tafel soll ein neuer Fussgängerstreifen über die Dorfstrasse führen. Doch vor der Mauer würde der Wartebereich zu eng, schreibt der Schulrat in einer Eingabe. Bild: Pablo Rohner

Im Zentrum von Oberbüren lassen sich die Widersprüche des Strassenverkehrs wie in einem Brennglas betrachten. Am besten geht das an einem normalen Feierabend, dort, wo die Neudorfstrasse in die Dorfstrasse einmündet.

Es ist viel Verkehr. Von der Kirche her kommen Lastwagen herabgefahren, am Fussgängerstreifen bei der Bäckerei müssen sie für Schülerinnen und Schüler auf dem Heimweg bremsen. Zwischen Bäckerei und Spar biegt ein Traktor zwischen Autos ab, die von den Parkplätzen auf beiden Strassenseiten rückwärts auf die Fahrbahn rollen. Und dazwischen sind Kinder und Erwachsene zu Fuss unterwegs. Viele Akteure, viele Interessen.

Wegen unübersichtlicher Situationen wie der geschilderten will die Gemeinde die Neudorfstrasse zu einer Einbahnstrasse mit gegenläufigem Veloverkehr machen. Das schlägt zumindest die Vorstudie des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) Oberbüren vor, welche die Gemeinde zusammen mit dem Gossauer Ingenieurbüro Brühwiler ausgearbeitet hat. Im Herbst des vergangenen Jahres lag die Vorstudie zur Mitwirkung auf, nun liegt der Bericht vor. Fünf Eingaben wurden verfasst. Im Mitwirkungsbericht sind sie anonymisiert, doch bei den meisten lässt sich die Absenderschaft aus dem Kontext erschliessen.

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Oberbüren Nicht nur für das Dorfzentrum sieht das BGK bauliche Veränderungen vor. Auch die Schlosszelgstrasse, die Sandackerstrasse und das Neudorf südwestlich der Raiffeisenbank werden auf Hunderten Metern saniert und neu gestaltet. Die Kosten für die Arbeiten an den Gemeindestrassen (Neudorf, Sandackerstrasse, Schlosszelg, Schlossgartenstrasse) werden in der Vorstudie auf gut 6,2 Millionen Franken geschätzt. Die Arbeiten an der Kantonsstrasse (Unterdorf-/ Dorfstrasse) sollen 3,7 Millionen kosten. Bei der Schätzung ist gemäss Gemeinde eine Abweichung von 30 Prozent nach unten und nach oben möglich. Die Bauarbeiten sollen in fünf Etappen ausgeführt werden. Begonnen würde mit der Schlossgartenstrasse. (rop)

Die Bäckerei Dörig bangt um ihre Kundschaft. Die Einbahn werde zu einem Rückgang führen, schreibt sie in ihrer Eingabe. Einen offiziellen Schulweg über die Brunnenwies, den die Bäckerei vorschlägt, um es beim zweispurigen Verkehr belassen zu können, erachtet die Gemeinde jedoch als zu grossen Umweg. Auch könne nicht abgeschätzt werden, wie sich die Einbahn auf die Kundschaft auswirkt.

Die Neudorfstrasse soll gemäss BGK zu einer Einbahnstrasse werden. Die Bäckerei Dörig (links im Bild) fürchtet um ihre Kundschaft. Bild: Pablo Rohner

Wie im Nachbardorf Niederwil sollen mit dem BGK die Strassen an auch in Oberbüren abschnittweise schmaler werden – 6 (an manchen Stellen 6,25) statt 7 Meter. In einer anderen Eingabe wird dies kritisiert. Wenn sich Lastwagen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und immer breiter werdende Autos auf schmaleren Strassen begegnen, erhöhe dies die Unfallgefahr.

Letztlich zielt die in der Eingabe geäusserte Kritik auf den Umstand, dass mit den baulichen Massnahmen die Durchfahrtsgeschwindigkeit gesenkt werden soll, ohne das Tempolimit offiziell zu verändern. Sprich: ohne Tempo 30. Dieses wird auf St.Galler Kantonsstrassen bisher kaum eingeführt. Und wie das Beispiel Niederbüren unlängst wieder einmal gezeigt hat, werden flächendeckende Tempo-30-Zonen in ländlichen Gemeinden eher abgelehnt.

Doch die Gemeinde Oberbüren steht zu den verkehrsberuhigenden Massnahmen. Sie schreibt in ihrer Antwort, für die Sicherheit sei die Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeiten wichtig, besonders für die Schülerinnen und Schüler.

Von den Fürsprechern des Schwerverkehrs begrüsst werden hingegen die geplanten Busbuchten auf beiden Seiten der Schlossgartenstrasse. Es sei gut für den Verkehrsfluss, wenn Busse nicht auf der Strasse halten. Das BGK sieht vor, dass die Fahrbahnhaltestelle gegenüber der Post aufgehoben und durch eine Busbucht weiter unten auf der Strasse, vor dem Raiffeisenparkplatz, ersetzt wird.

Die Haltestelle auf der Strasse soll gemäss BGK aufgehoben und durch eine Busbucht beim Raiffeisenparkplatz ersetzt werden. Bild: Pablo Rohner

In einer anderen Eingabe werden die Busbuchten im Dorf, weitere sind bei der Haltestelle Thurzelg geplant, kritisiert: «Beide Haltestellen gehören auf die Strasse.» Es beruhige den Verkehr, wenn die Busse auf der Strasse halten. Die Gemeinde hält an den Busbuchten fest: Weil die Busse bei der Haltestelle Post teilweise länger warten müssen, seien Busbuchten die beste Lösung.

Die örtliche Raiffeisenbank ist mit der Lage der Busbuchten und der zugehörigen Wartehäuschen nicht einverstanden. Im Frühling 2021 hatte die Bank der Gemeinde das benachbarte Grundstück, auf dem sich eine alte Scheune befindet, verkauft. Dass die Busbucht nun, wie in einem Plan der Vorstudie eingezeichnet, trotzdem die ganze Länge des Parkplatzes beanspruchen soll, stösst bei der Bank auf Unverständnis. Auch, weil die geplante Haltestelle den Zugang zu den Liegenschaften hinter dem Parkplatz einschränke. Besonders die Wartehäuschen könnten aus Sicht der Bank in den Bereich der alten Scheune umplatziert werden. Gemeindepräsident Alexander Bommeli schreibt auf Anfrage, zusammen mit der Bank würden nun verschiedene Möglichkeiten geprüft.

Hier soll auf der rechten Seite eine Busbucht entstehen. Davon werde ihr Grundstück zu sehr tangiert, schreibt die Raiffeisenbank. Bild: Pablo Rohner

Insgesamt gut leben kann mit dem BGK der Oberbürer Schulrat. Explizit begrüsst er den geplanten Fussgängerstreifen, der bei der Einmündung der Billwilerstrasse auf der Seite der Kirche über die Dorfstrasse führen soll. Dadurch würden die Schülerinnen und Schüler endlich auf die «richtige» Seite der Billwilerstrasse gelenkt. Hingegen bemängelt der Schulrat, dass das Trottoir auf der Seite der Kirche nur um einen halben Meter auf zwei Meter verbreitert werden soll. Gemäss den Richtlinien des Kantons gilt bei Fussgängerstreifen eine Trottoirbreite von zweieinhalb Metern als Normalfall. Wegen der Mauer vor dem Treppenaufgang ist es an der Stelle enger auf dem Trottoir. Im BGK ist eine Verbreiterung auf zwei Meter vorgesehen.

Die neue «Hauptquerungsstelle» im Zentrum von Oberbüren – die Fussgängerstreifen bei der Metzgerei Bösch und der Bäckerei Dörig sollen aufgehoben werden – werde rege genutzt werden, prophezeit der Schulrat. Mit einer Trottoirbreite von zwei Metern werde es kaum möglich sein, Fahrzeugen durch Zurücktreten zu signalisieren, dass man auf den Vortritt verzichten möchte. Zudem würden sich an dieser Stelle Fussgängergruppen trennen, weshalb Platz für Verabschiedungen einberechnet werden müsse.

Der Schulrat regt an, die Mauern vor der Kirche und dem «Grossen Haus» zu entfernen, um Platz für einen Geh- und Radweg zu schaffen. Bild: Pablo Rohner

Doch nicht nur eine Verbreiterung des Trottoirs an dieser neuralgischen Stelle hält der Schulrat für «unverzichtbar». Er schlägt auch vor, den Treppenaufgang zur Kirche zu verkürzen oder wenigstens die Mauer davor und diejenige vor dem «Grossen Haus» zu entfernen. So würde gemäss den Überlegungen des Schulrats an dieser Stelle sogar ein breiter Geh- und Radweg möglich.

Weil die Kirche und das «Grosse Haus» geschützt sind, habe man in der Planung versucht, beide Objekte nicht zu tangieren, schreibt die Gemeinde. Der Kanton solle im Vorprojekt zur Dorfstrasse prüfen, ob die Mauern und Treppenaufgängen baulich verändert werden dürfen.

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren. Bild: PD

Als Nächstes wird das Ingenieurbüro das Vorprojekt des BGK ausarbeiten. Je nach Anpassungen im Vergleich zur Vorstudie könnte das Vorprojekt dann nochmals zur Mitwirkung kommen. Gemeindepräsident Alexander Bommeli:

«Im Idealfall kann die Bevölkerung nächstes Jahr über den Kredit abstimmen.»

Frühestens 2024 rechnet der Gemeindepräsident mit dem Baustart für die erste Etappe.

